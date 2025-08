Vor wenigen Tagen hielt Apple eine interne Mitarbeiterversammlung ab, bei der Apple CEO Tim Cook verdeutlicht hat, für wie wichtig sein Unternehmen „künstliche Intelligenz“ erachtet. Demnach sieht Cook in KI eine Entwicklung, die sogar das Smartphone und das Internet in den Schatten stellen könnte. Darüberhinaus wirkte Cook euphorisiert, als er die die bevorstehende Apple Roadmap thematisierte.

Tim Cook deutet Apples „aufregendste Roadmap aller Zeiten“ an

Schon mehrfach haben wir in den letzen Jahren erlebt, dass Apple Chef Tim Cook voller Vorfreude auf die bevorstehenden Apple Produkte blickte. Was soll er als CEO auch anderes sagen?

Bei der Mitarbeiterversammlung in der vergangenen Woche wirkte Cook regelrecht euphorisiert und gehyped, als er über die kommenden Apple Produkte sprach. Konkret sagte er

„Ich habe noch nie so viel Aufregung und Energie gespürt wie jetzt. […] Die Produktpipeline, über die ich nicht sprechen kann: Sie ist unglaublich, Leute. Sie ist unglaublich. Einiges davon werdet ihr bald sehen, anderes kommt später, aber es gibt viel zu sehen.“

Diese Aussagen klingen in jedem Fall enthusiastischer als das, was wir normalerweise von Cook hören. Glaubt man den Gerüchte, so hat Apple in der Tat einige spannende Neuheiten in der Pipeline. Wir denken unter anderem an neuen iPhone-, Apple Watch-, iPad- und Mac-Modelle, aber auch an die AirPods Pro 3, Apple Glases, neue Home-Produkte und auch im Bereich Robotik scheint Apple zu forschen.