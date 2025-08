Noch vor dem offiziellen Start von iOS 26 testet Apple die kommende Version 5.0.0 von Apple Music für Android im Beta-Programm. Mit an Bord sind neue Funktionen und Designanpassungen, die das Musikerlebnis verbessern sollen.

Apple Music 5.0.0 Beta für Android

Die neue Android-Beta von Apple Music bietet laut 9to5Google zwar bereits einige Funktionen, die wir erst im Zuge von iOS 26 in Apple Music erhalten werden, doch der große optische Umbruch bleibt noch aus. Das neue „Liquid Glass“ Design, das in iOS 26 für Apple Music eingeführt wird, findet in der Android-Version noch keine Anwendung.

Der bekannte Aufbau mit der unteren Navigationsleiste und angedockten Wiedergabesteuerung bleibt somit vorerst erhalten. Immerhin sorgen kleinere Designveränderungen für frischen Wind. So ersetzen pillenförmige Buttons die bisherigen abgerundeten Rechtecke, etwa bei Shuffle-, Repeat- und Autoplay-Optionen. Auch auf Albumseiten erscheinen die Play- und Shuffle-Tasten nun im neuen Stil. Die Startbildschirm-Widgets bleiben unverändert.

Praktisch wird es im Bereich der Bibliothek. Mit der neuen Funktion „Musik anpinnen“ lassen sich Lieblingssongs, Alben, Playlists oder Künstler prominent oben in der Bibliothek platzieren. Das erleichtert den schnellen Zugriff auf die meistgespielten Inhalte. Die Markierung synchronisiert sich mit anderen Apple-Geräten.

Zwei weitere Highlights runden das Update ab. Übersetzte Liedtexte mit Aussprachehilfe erleichtern das Mitsingen in fremden Sprachen. Außerdem bietet Apple Music jetzt auch direkt in der App Zugriff auf Replay-Statistiken, um die eigenen Hörgewohnheiten monats- oder jahresweise zu analysieren.