Im vergangenen Monat startete AVM (mittlerweile hört das Unternehmen auf den Namen FRITZ!) den Rollout von FRITZ!OS 8.20. Zunächst lieferte das Unternehmen das Update nur für die FRITZ!Box 7590 aus. Ab sofort steht FRITZ!OS 8.20 auf für die FRITZ!Box 6591 Cable auf den Servern als Download bereit.

FRITZ!OS 8.20: Update für die FRITZ!Box 6591 Cable ist da

FRITZ!OS 8.20 hat verschiedene Verbesserungen im Gepäck. Der Hersteller spricht von mehr als 40 Neuerungen.

Mit an Bord sind erweiterte Steuerungsmöglichkeiten im Smart Home, wie das Auslesen von Einspeisedaten, ein verbesserter Ausfallschutz für die Internetverbindung sowie praktische Optimierungen der Benutzeroberfläche. Das Update erweitert zudem die Komfortfunktionen im WLAN Mesh und bringt neue Energiesparoptionen. So wird die Einrichtung und Verwaltung von Mesh Repeatern deutlich vereinfacht, während sich der Energieverbrauch der FRITZ!Box dank des Features „Energy Efficient Ethernet“ jetzt noch gezielter steuern lässt. In den kommenden Wochen folgen weitere FRITZ!Box-Modelle und FRITZ!Repeater. FRITZ!OS 8.20 erhöht stetig die Sicherheit und Stabilität aller FRITZ!-Produkte und sorgt so für eine lange Einsatzdauer. Anwender erhalten FRITZ!OS 8.20 automatisch bei aktivierter Auto-Update-Funktion oder direkt nach einem Klick auf „Update starten“ über die Benutzeroberfläche „fritz.box“.

Kurzum: Die Highlights von FRITZ!OS 8.20 lassen sich wie folgt zusammenfassen: