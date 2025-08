Apple hat den gestrigen Abend genutzt, um einen neuen Schwung an Beta-Versionen zu versöffentlichen. Unter anderem wartet die iOS 26 Beta 5 darauf, von Entwicklern heruntergeladen und installiert zu werden. Wie bei jeder neuen Beta stellt sich natürlich auch dieses Mal die Frage, welche Veränderungen Apple im Vergleich zur Vorgänger-Beta vorgenommen hat.

Die iOS 26 Beta 5 ist da. Angesichts der Tatsache, dass die Betaphase schon rund zwei Monate fortgeschritten ist und im kommenden Monat mit der finalen Version zu rechnen ist, werde die Sprünge von Beta zu Beta langsam aber sicher kleiner. Ein Großteil der Neuerungen wurde bereits implementiert und Apple arbeitet in erster Linie unter der Haube, beseitigt Fehler und optimiert die Leistung des Systems. Nichtsdestotrotz bringt die Beta 5 ein paar Anpassungen im Vergleich zur Beta 4 mit sich.

Es gibt in den Einstellungen einen neuen Schalter für den „Classic Mode“. Mit diesem lässt sich die Scrollrichtung umkehren, wenn ihr von einem Modus in einen anderen wechselt.

In der Mail-App findet ihr jetzt direkt einen „Auswählen“-Button. Dieser ist nicht mehr im „…“-Menü versteckt.

Das AirDrop-Icon im Teilen-Menü wurde neu gestaltet.

Beim Eingeben des Passcodes auf dem Sperrbildschirm wird eine Animation angezeigt, bei der die Zahlen an die richtige Position springen. Außerdem gibt es eine neue Animation beim Sperren des iPhones während der Musikwiedergabe.

iOS 26 beta 5 adds a new animation to the passcode screen pic.twitter.com/ZO54DZokA9

— Aaron (@aaronp613) August 5, 2025