Gerüchte rund um neue iPhone-Zubehörprodukte tauchen regelmäßig auf. Doch was aktuell durch die Apple-Community kursiert, ist besonders interessant. Ein Leak verspricht Hüllen für das kommende iPhone 17, die nicht nur anders heißen, sondern sich auch deutlich anders anfühlen könnten. Der Name dieses möglichen Neuzugangs lautet „Liquid Silicone“. Und auch wenn der Begriff ein wenig nach futuristischer Autopflege klingt, steckt womöglich mehr dahinter.

Material mit besonderem Effekt

Die vermeintlichen Hüllen zeigen sich auf ersten Bildern mit einem auffälligen Wellenmuster rund um den MagSafe-Bereich. Ob es sich dabei um einen funktionalen Aspekt oder einfach ein optisches Statement handelt, bleibt offen. Zusätzlich gibt es mehrere Öffnungen, um ein Trageband zu befestigen.

Angeblich lehnt sich das neue Design an die „Liquid Glass“-Optik von iOS 26 an. Wie genau sich diese ästhetische Sprache auf das Material übertragen lässt, bleibt unklar. Zuletzt war auch eine „Liquid Glass“-Farboption für das iPhone 17 Pro im Gespräch.

iPhone 17, here are the new Liquid Silicone cases Full Article:https://t.co/gtxQiIyTLq pic.twitter.com/fm7isAICGk — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 6, 2025

Wie glaubwürdig ist der Leak?

Bei der Quelle hinter dem Leak handelt es sich um Majin Bu. Ein Name, der in der Apple-Welt immer wieder auftaucht, allerdings mit gemischter Trefferquote. Die gezeigten Hüllen sollen offizielle Muster sein, doch einige Details wie die Verarbeitung und das etwas klobige Design lassen Zweifel aufkommen. Es fehlt die typische Apple-Präzision, die man bei hauseigenem Zubehör erwartet.

Trotzdem könnte es sich lohnen, die Sache zumindest im Hinterkopf zu behalten. Bei den zuvor geleakten Feingewebe-Cases wurde ebenfalls zunächst gezweifelt. Insofern könnte auch „Liquid Silicone“ mehr als nur ein kurioser Gast in der Gerüchteküche sein, auch wenn sich an der Optik des Endproduktes noch einiges ändern müsste. Lange wird die Spekulation nicht mehr andauern. Apple dürfte die iPhone 17 Modelle in gut einem Monat vorstellen.