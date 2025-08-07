Monat für Monat schickt Apple neue Spiele auf Apple Arcade ins Rennen. Zum Start in den Monat August 2025 stehen ab sofort vier neue Spiele auf er Spiele-Abo-Plattform bereit. Die Rede ist von Play-Doh World, Worms Across Worlds, Let’s Go Mightycat! und Everybody Shogi.
Vier neue Spiele auf Apple Arcade
Einmal pro Monat veröffentlicht Apple Arcade neue Spiele auf seiner Spiele-Abo-Plattform. Am heutigen 07. August ist wieder soweit und vier neue Spiele warten auf Abonnenten.
Play-Doh World von Scary Beasties
Play-Doh bringt mit Play-Doh World seine Magie in den digitalen Raum und ermöglicht es Spielern, eigene Charaktere zu gestalten und ihnen Leben einzuhauchen. Von der Erfindung wilder Zootiere bis zum Stylen ausgefallener Frisuren im Salon – jedes Detail dieses farbenfrohen Universums reagiert auf die kreativen Ideen der Spieler. Mit Dutzenden interaktiven Bereichen, sammelbaren Play-Doh-Sonderfiguren und regelmäßigen Content Updates bietet Play-Doh World kreative Aktivitäten und fantasievolles Spielen ohne Grenzen – und das alles in einer sicheren, werbefreien Umgebung.
Worms Across Worlds von StoryToys und Behaviour Interactive
Worms Across Worlds ist die nächste Evolutionsstufe der preisgekrönten Spieleserie. Als Professor Worminkles Experimente die Realität bedrohen, finden sich die beliebten wirbellosen Krieger in fünf völlig unterschiedlichen Dimensionen wieder. In diesem strategischen rundenbasierten Actionspiel jagt man den verrückten Wissenschaftler durch verschiedene Welten. Ob im Alleingang oder in epischen vier Team-Multiplayer-Schlachten – jede Herausforderung und jede Dimension bringt die Spieler dem Ziel näher, den Professor auf seinem Pfad der Zerstörung zu stoppen.
Let’s Go Mightycat! von PONOS Corporation
Eine ganz normale Katze wird zu einem galaktischen Helden, als ein allmächtiges Wesen sie in den liebenswertesten Eroberer des Universums verwandelt. In diesem Spin-off des erfolgreichen Tower-Defense-Spiels The Battle Cats kann man seine heldenhafte Katze mit stylischen Umhängen individuell gestalten, interstellare Freunde retten und Mightycat durch farbenfrohe intergalaktische Level steuern. Mit einer Vielzahl herausfordernder Rätsellevel bringt jeder Fingertipp die Spieler dem ultimativen Ziel näher: alle Planeten des Universums unter die niedliche, aber mächtige Pfote des Katzenimperiums zu bringen. Hier findet ihr Let´s Go Mightycat! auf Apple Arcade.
Everybody Shogi von AltPlus Inc.
Everybody Shogi ist eine wunderschön neu interpretierte Version des traditionellen japanischen Strategiebrettspiels. Mit farbenfrohen Grafiken, intuitiver Steuerung und fesselnden Rätsel-Levels bietet das Spiel eine unterhaltsame und dennoch strategische Einführung in das Shogi-Spiel. Spieler können sich täglich neuen Herausforderungen stellen, einzigartige Figurenentwürfe freischalten und individuelle Decks zusammenstellen. Mit Echtzeit-Matches gegen Spieler aus aller Welt und nahtlosem Crossplay zwischen verschiedenen Geräten lädt Everybody Shogi alle dazu ein, die Tiefe des Shogi-Spiels in einer farbenfrohen und freundlichen Welt mit rasantem Gameplay zu entdecken.
Weitere Updates
- PGA TOUR Pro Golf: Dieses Update fügt einen brandneuen PGA TOUR-Platz hinzu: TPC Southwind – Austragungsort der FedEx St. Jude Championship.
- Angry Birds Reloaded: Space Hal stürzt sich auf die Tanzfläche und bringt 30 rhythmusbetonte Levels und einen dröhnenden Bosskampf in der neuen „Swine Wave“-Episode mit.
- WHAT THE GOLF?: WHAT THE GOLF? feiert den Internationalen Katzentag (8. August) mit brandneuen Levels zum Thema Katzen.
- Furistas Katzen-Café+: Der Internationale Katzentag hält auch im Furistas Cat Cafe+ Einzug: Bei einem zeitlich begrenzten Event können Spieler ein brandneues Kätzchen freischalten: CoCo.
- Solitär-Geschichten: Raus aus dem Büro und rein ins Solitaire-Spiel mit der neuesten Geschichte von Solitär-Geschichten, „Das Zellenbüro: Teil 2“. Dieses Update fügt außerdem sieben zeitlich begrenzte Events hinzu, von der Teestunde bis in die Tiefen des Weltraums.
- SUMI SUMI: Matching Puzzle+: Startet das Ingame-Event „Sumisumi-Lager“, bei dem du den Tokage im Angler-Stil und den Rilakkuma im Schlafsack-Stil freischalten kannst.
- Einfach nur Rasenmähen+: Du kannst jetzt dein eigenes Haus kaufen und einen täglichen Garten zum Mähen freischalten.
