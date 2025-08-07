Monat für Monat schickt Apple neue Spiele auf Apple Arcade ins Rennen. Zum Start in den Monat August 2025 stehen ab sofort vier neue Spiele auf er Spiele-Abo-Plattform bereit. Die Rede ist von Play-Doh World, Worms Across Worlds, Let’s Go Mightycat! und Everybody Shogi.

Vier neue Spiele auf Apple Arcade

Einmal pro Monat veröffentlicht Apple Arcade neue Spiele auf seiner Spiele-Abo-Plattform. Am heutigen 07. August ist wieder soweit und vier neue Spiele warten auf Abonnenten.

Play-Doh World von Scary Beasties

Play-Doh bringt mit Play-Doh World seine Magie in den digitalen Raum und ermöglicht es Spielern, eigene Charaktere zu gestalten und ihnen Leben einzuhauchen. Von der Erfindung wilder Zootiere bis zum Stylen ausgefallener Frisuren im Salon – jedes Detail dieses farbenfrohen Universums reagiert auf die kreativen Ideen der Spieler. Mit Dutzenden interaktiven Bereichen, sammelbaren Play-Doh-Sonderfiguren und regelmäßigen Content Updates bietet Play-Doh World kreative Aktivitäten und fantasievolles Spielen ohne Grenzen – und das alles in einer sicheren, werbefreien Umgebung.

Worms Across Worlds von StoryToys und Behaviour Interactive

Worms Across Worlds ist die nächste Evolutionsstufe der preisgekrönten Spieleserie. Als Professor Worminkles Experimente die Realität bedrohen, finden sich die beliebten wirbellosen Krieger in fünf völlig unterschiedlichen Dimensionen wieder. In diesem strategischen rundenbasierten Actionspiel jagt man den verrückten Wissenschaftler durch verschiedene Welten. Ob im Alleingang oder in epischen vier Team-Multiplayer-Schlachten – jede Herausforderung und jede Dimension bringt die Spieler dem Ziel näher, den Professor auf seinem Pfad der Zerstörung zu stoppen.

Let’s Go Mightycat! von PONOS Corporation

Eine ganz normale Katze wird zu einem galaktischen Helden, als ein allmächtiges Wesen sie in den liebenswertesten Eroberer des Universums verwandelt. In diesem Spin-off des erfolgreichen Tower-Defense-Spiels The Battle Cats kann man seine heldenhafte Katze mit stylischen Umhängen individuell gestalten, interstellare Freunde retten und Mightycat durch farbenfrohe intergalaktische Level steuern. Mit einer Vielzahl herausfordernder Rätsellevel bringt jeder Fingertipp die Spieler dem ultimativen Ziel näher: alle Planeten des Universums unter die niedliche, aber mächtige Pfote des Katzenimperiums zu bringen. Hier findet ihr Let´s Go Mightycat! auf Apple Arcade.

Everybody Shogi von AltPlus Inc.

Everybody Shogi ist eine wunderschön neu interpretierte Version des traditionellen japanischen Strategiebrettspiels. Mit farbenfrohen Grafiken, intuitiver Steuerung und fesselnden Rätsel-Levels bietet das Spiel eine unterhaltsame und dennoch strategische Einführung in das Shogi-Spiel. Spieler können sich täglich neuen Herausforderungen stellen, einzigartige Figurenentwürfe freischalten und individuelle Decks zusammenstellen. Mit Echtzeit-Matches gegen Spieler aus aller Welt und nahtlosem Crossplay zwischen verschiedenen Geräten lädt Everybody Shogi alle dazu ein, die Tiefe des Shogi-Spiels in einer farbenfrohen und freundlichen Welt mit rasantem Gameplay zu entdecken.

Weitere Updates