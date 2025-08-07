Apple hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen seine US-Investitionen um 100 Milliarden Dollar auf 600 Milliarden Dollar in den kommenden vier Jahren erhöht. Teil der Investitionen ist eine Erweiterung der Partnerschaft mit Corning zur Herstellung von Präzisionsglas für Apple-Produkte bekannt.

Apple und Corning produzieren alle iPhone- und Apple Watch Displaygläser in den USA

Apple und Corning intensivieren ihre Partnerschaft. So hat der Hersteller aus Cupertino eine neue 2,5 Milliarden Dollar Zusage gegeben, um das gesamte Abdeckungsglas für iPhone und Apple Watch in der Produktionsstätte von Corning in Harrodsburg, Kentucky, herzustellen. Das bedeutet, dass 100 Prozent des Glasdeckels auf iPhone und Apple Watch, die weltweit verkauft werden, erstmalig in den USA hergestellt werden.

Weiter heißt es in der Meldung, dass Corning die weltweit größte und fortschrittlichste Smartphone-Glasproduktionslinie in der Harrodsburg-Anlage errichtet und diese gesamte Anlage der Fertigung für Apple widmen wird. Gleichzeitig werden beide Unternehmen ein neues Apple-Corning Innovation Center im Werk Harrodsburg eröffnen. Dieses soll eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung fortschrittlicher Materialien und Fertigungsplattformen der nächsten Generation für die zukünftige Apple Produktgenerationen spielen.

„Corning ist ein legendäres amerikanisches Unternehmen, und wir freuen uns, gemeinsam die größte und fortschrittlichste Produktionslinie für Smartphone-Glas zu entwickeln“, sagte Tim Cook, CEO von Apple. „Dank der Macht der amerikanischen Fertigung wird jeder Kunde überall auf der Welt, der ein neues iPhone oder eine neue Apple Watch kauft, Präzisionsglas haben, das hier in Kentucky hergestellt wird. Wir sind dem Präsidenten und seiner Regierung für ihre Unterstützung der amerikanischen Fertigung dankbar und freuen uns auf die Innovation, die diese Investition erschließen wird.“

Die Partnerschaft zwischen Apple und Corning besteht übrigens von seit der Einführung des Original iPhone im Jahr 2007.