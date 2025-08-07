Mit „F1 – Der Film“ hat Apple einen echten Kassenschlager veröffentlicht. Offiziellen Angaben zufolge wurden bereits über 552 Millionen Dollar an den Kinokassen eingespült. Um weiter auf der Erfolgswelle zu schwimmen, hat Apple nu bestätigt, dass man den Original-Film ab dem 08. August 2025 zurück in die IMAX-Kinos bringt.
Apple Original Film „F1“ ab 08. August erneut in den IMAX-Kinos
Der Apple Original-Film „F1 – Der Film“ kehrt zurück auf die großen IMAX-Kinoleinwände. Los geht es am 08. August 2025 in ausgewählten IMAX-Kinos. Das Ganze wird ab dem 15. August auf weitere IMAX-Standorte ausgeweitet.
Der Film kann mit einem A-CinemaScore sowie einer überwältigenden Zuschauerbewertung von 97 Prozent auf Rotten Tomatoes aufwarten und wird weiterhin allgemein als der authentischste Rennspielfilm aller Zeiten gelobt. „F1 – Der Film“ wird vollständig im IMAX-exklusiven erweiterten Bildformat präsentiert und ist zudem der umsatzstärkste Hollywoodfilm des Jahres in IMAX-Kinos mit 85 Millionen Dollar.
„F1 – Der Film“ von Regisseur Joseph Kosinski, produziert von Jerry Bruckheimer Films, Plan B Entertainment und dem siebenfachen Formel 1Weltmeister Lewis Hamilton ist Brad Pitts bisher umsatzstärkster Film. Zudem ist es Apples erfolgreichster Original-Film. Interesse an dem Blockbuster? Tickets könnt ihr euch ab sofort reservieren. Früher oder später landet der Film auch auf Apple TV+.
