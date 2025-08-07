Apple hat vor wenigen Augenblicken die zweite öffentliche Beta zu iOS 26 und iPadOS 26 veröffentlicht. Damit können nicht nur eingetragene Entwickler (vorgestern erschien die Beta 5), sondern auch Teilnehmer am Apple Beta Programm ein neue Vorabversion der kommenden großen Updates testen.

Public Beta 2 ist da: iOS 26 & iPadOS 26

Weiter geht es im Takt. Apple hatte im vergangenen Monat die öffentliche Testphase zu iOS 26 und Co. gestartet. Ab sofort steht die Public Beta 2 auf den Apple Servern bereit und kann von Teilnehmern am Apple Beta Programm heruntergeladen und getestet werden. Am Einfachsten erfolgt dies über iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates. Hier muss eine Apple ID hinterlegt sein, die mit dem Apple Beta Programm verknüpft ist.

Apple beschreibt iOS 26 unter anderem wie folgt

Apple hat eine Vorschau auf iOS 26 gezeigt, ein großes Update mit einem fantastischen neuen Design, intelligenten Erlebnissen und Verbesserungen für Apps, die Nutzer jeden Tag verwenden. Das neue Design ermöglicht ein ausdrucksstärkeres und beeindruckenderes Erlebnis im ganzen System und wirkt gleichzeitig genauso vertraut wie iOS. Apple Intelligence, das im gesamten System integriert und von Grund auf mit Datenschutz entwickelt worden ist, wird noch leistungsstärker. Updates der Apps Telefon und Nachrichten helfen Anwender, in Verbindung zu bleiben, und reduzieren gleichzeitig Ablenkungen wie unerwünschte Anrufe. iOS 26 bringt außerdem neue Features in CarPlay, Apple Music und Wallet sowie Apple Games, eine ganz neue App, die alle Spiele von Gamer an einem Ort vereint.

Wenn man berücksichtig, dass Apple vor rund zwei Monaten die Beta-Phase für Entwickler gestartet hat und die finale Version von iOS 26 und Co. in rund fünf bis sechs Wochen erscheint, so liegen 50 Prozent der Beta-Phase längst hinter uns. Ganz langsam bewegen wir uns auf die finale Version zu, die Mitte September erscheinen dürfte. Bis dahin werden sicherlich noch drei Beta-Versionen folgen. Wie wäre es mit der finalen Freigabe am 15. September 2025?