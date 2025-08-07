Apple hat gestrige Medienberichte nun offiziell per Pressemitteilung bestätigt. So hat das Unternehmen aus Cupertino bestätigt, dass es sein US-Engagement in den kommenden vier Jahren um 100 Milliarden Dollar auf insgesamt 600 Milliarden Dollar erhöht.

Apple erhöht US-Engagement auf 600 Milliarden Dollar

Im Februar dieses Jahres kündigte kündigte Apple eine Investition von 500 Milliarden Dollar für die USA an. Vermutlich auf politischen Druck und um Einfuhrzölle zu umgehen, hat der Hersteller nun seine US-Investitionen um weitere 100 Milliarden Dollar beschleunigt. Die jüngste Ankündigung umfasst auch das neue neue American Manufacturing Program (AMP), das noch mehr von Apples Lieferkette und fortschrittlicher Fertigung in die USA bringen soll.

„Heute sind wir stolz darauf, unsere Investitionen in den Vereinigten Staaten über einen Zeitraum von vier Jahren auf 600 Milliarden US-Dollar zu erhöhen und unser neues American Manufacturing Program zu starten“, sagte Tim Cook, CEO von Apple. „Dazu gehören neue und erweiterte Partnerschaften mit 10 Unternehmen in ganz Amerika. Sie stellen Komponenten her, die in Apple-Produkten verwendet werden, die weltweit verkauft werden, und wir sind dem Präsidenten für seine Unterstützung dankbar.“

Apple betont, dass das Unternehmen mit Tausenden von Lieferanten in allen 50 Bundesstaaten zusammenarbeitet und mehr als 450.000 Lieferanten- und Partner-Jobs unterstützt. Apple möchte in den kommenden vier Jahren selbst 20.000 neue Mitarbeiter in den USA einstellen, die sich unter anderm auf Forschung und Entwicklung, Silicon Engineering, Softwareentwicklung sowie KI und maschinelles Lernen konzentrieren.

Das Apple American Manufacturing Program sieht vor, dass der Hersteller verstärkt mit Lieferanten zusammenarbeitet, um die Fertigung in den USA zu beschleunigen. . Zu den ersten AMP-Partnern gehören Corning, Coherent, GlobalWafers America (GWA), Applied Materials, Texas Instruments (TI), Samsung, GlobalFoundries, Amkor und Broadcom.

Darüberhinaus macht Apple auf verschiedene neuen und erweiterte Einrichtungen in den USA aufmerksam, so zum Beispiel den Bau einer neuen Fabrik in Houston, die die Produktion von Apple Servern unterstütz sowie die Erweiterung mehrere Rechenzentren.