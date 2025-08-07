Apple hat iOS 26 im Juni dieses Jahres angekündigt und seitdem haben wir euch bereits zahlreiche Neuerungen ausführlich vorgestellt. Ein neues Features war uns bis dato nicht bekannt. Ihr könnt zukünftig Anruferinnerungen für verpasste Anrufe festlegen.

iOS 26: Ihr könnt Anruferinnerungen für verpasste Anrufe festlegen

Je nachdem wieviele Telefonate ihr am Tag führt, kann es schwer sein alle verpassten Anrufe im Überblick zu behalten. iOS 26 bietet euch die Möglichkeit, Rückruferinnerungen direkt aus der Telefon-App heraus einzurichten.

Das Ganze kann wie folgt eingerichtet werden:

Öffnet die Telefon-App

Tippen Sie auf die Registerkarte „Anruflise“ und scrollt zu den letzten Anrufen

Wischt über einen verpassten Anruf nach links und tippt dann auf das blaue Uhrensymbol

Wählt eine der folgenden Optionen: „Erinnere mich in 1 Stunde“, „Erinnere mich heute Abend“, „Erinnere mich morgen“, „Erinnere mich später…“

Falls ihr „Erinnere mich später…“ wählt, wird eine neue Erinnerungsoberfläche angezeigt. Dort könnt ihr ihr ein konkretes Datum und eine konkrete Uhrzeit auswählen. Die Rückruferinnerung wird in Ihrer Erinnerungen-App mit dem Namen des Kontakts, der Telefonnummer und allen von euch hinzugefügten Notizen angezeigt. Dort könnt ihr euch diese anzeigen lassen, bearbeiten oder als erledigt markieren. Um jemanden aus einer Erinnerungsbenachrichtigung heraus schnell zurückzurufen, tippen Sie einfach auf die Benachrichtigung und anschließend auf das Telefonsymbol in den Erinnerungsdetails.