Apple konnte im zweiten Quartal 2025 mit einem Marktanteil von über 33 Prozent seine Spitzenposition im weltweiten Tablet-Markt weiter festigen. Laut aktuellen Daten von IDC wurden in dem Quartal 12,7 Millionen iPads verkauft. Für Apple bedeutet das ein Wachstum von 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Apple bleibt unangefochten an der Spitze

Ein wesentlicher Treiber des Wachstums war offenbar die Angst vor baldigen Preissteigerungen durch neue Importzölle. Viele Kunden entschieden sich für einen vorgezogenen Kauf, um potenzielle Mehrkosten zu vermeiden. Diese strategisch motivierten Käufe haben das Quartalsergebnis deutlich beflügelt.

Eine entscheidende Rolle für den Erfolg spielten insbesondere drei Modelle. Zum einen das 10,9 Zoll Einsteiger-iPad, das erstmals seit drei Jahren überarbeitet wurde. Es richtet sich an preissensible Kunden und traf genau den Nerv der Zeit. Zum anderen konnten das 11 und 13 Zoll iPad Air mit M3-Chip überzeugen. Die Kombination aus attraktiver Preisgestaltung und leistungsstarker Technik macht das iPad-Lineup in diesem Quartal besonders wettbewerbsfähig.

Im Vergleich dazu verkaufte Samsung im selben Zeitraum 7,2 Millionen Tablets und wuchs mit 4,2 Prozent sogar etwas stärker als Apple. Den größten Sprung machte allerdings Amazon mit einem Zuwachs von 205 Prozent, wobei der Marktanteil dennoch nur bei 8 Prozent liegt. Apple dominiert mit einem Anteil von über 33 Prozent weiterhin klar den Markt.

Obwohl Apples Verkaufszahlen im Tablet-Markt stiegen, ging der iPad-Umsatz im Jahresvergleich um 8 Prozent zurück. Apple setzte im Quartal bis zum 28. Juni rund 6,6 Milliarden US-Dollar mit iPads um, gegenüber 6,4 Milliarden im Vorquartal. Der Rückgang deutet darauf hin, dass vor allem günstigere Modelle gefragt waren.