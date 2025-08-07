Sonos – Hersteller smarter Soundsysteme – hat seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal bekannt gegeben und in diesem Zusammenhang verschiedene Aussagen getroffen. Unter anderem heißt es, dass das Unternehmen die Preise seiner Produkte erhöht. Als Grund wird die aktuelle „Zollproblematik“ genannt.

Sonos kündigt Preiserhöhungen für seine Produkte an.

Sonos wird die Preise für einige seiner Produkte im Laufe dieses Jahres aufgrund von Zöllen erhöhen. Dies bestätgite das Unternehmen Im Rahmen der Bekanntgabe seiner Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal.

Sonos hat zuletzt seine Lieferkette und Produktion diversifiziert. Dies führte dazu, dass die Produktion fast aller für die USA bestimmten Produkte nach Vietnam und Malaysia verlagert wurde. Sonos Abhängigkeit von China bei Produkten für die USA beschränkt sich auf einige wenige Zubehörteile wie Lautsprecherständer und der Sonance-Co-Branding-Produkte, die einen sehr kleinen Teil unseres Gesamtgeschäfts ausmachen.

Vietnam und Malaysia sehen sich nun mit US-Zöllen konfrontiert. Im abgelaufenen Quartal machten diese rund 2,1 Millionen Dollar aus. Für das laufende Quartal schätzt Sonos, dass die Kosten auf 5 Millionen Dollar ansteigen. Um die Auswirkungen von Zöllen zu minimieren sollen die Preise verschiedener Produkte erhöht werden. Sonos plant auch, in die Diversifizierung seiner geografischen Präsenz zu investieren, um das Wachstum in der Zukunft voranzutreiben.

Blicken wir noch kurz auf die Sonos Geschäftszahlen (PDF-Dokument) für das fiskalische Q3/2025. Bei einem Umsatz von knapp 345 Millionen Dollar verbuchte das Unternehmen eine Verlust von knapp 3,4 Millionen Dollar.