Wahoo ELEMNT Roam 3: Firmware-Update WH40-301599 bringt zahlreiche Verbesserungen

| 21:33 Uhr | 0 Kommentare

Vor ein paar Monaten und passend zur Fahrrad-Saison 2025 haben wir den neuen Fahrradcomputer Wahoo Elemnt Roam 3 ausführlich gestestet. Mit den ersten Firmware-Updates, die der Hersteller veröffentlicht hatte, sorgte dieser in erster Linie für Fehlerbehebungen, Optimierungen, Stabilitätsverbesserungen und eins, zwei neue Funktionen. Ab sofort steht das Formware-Update WH40-301599 als Download bereit. Dieses wiederum hält eine Vielzahl an Neuerungen und Verbesserungen bereit.

Wahoo Elemnt Roam 3: Firmware-Update WH40-301599 bringt zahlreiche Verbesserungen

Mit dem Update auf Version WH40-301599 kümmert sich Wahoo zunächst einmal um die Sicherheit des Gerätes. Folgende Neuerungen werden in den Release-Notes aufgeführt.

  • Für die Kopplung mit einem Telefon muss jetzt auf beiden Geräten ein übereinstimmender PIN-Code akzeptiert werden, um eine sichere Verbindung herzustellen.
  • Optionale Passcode-Sperre: Schützt euren ELEMNT und eure persönlichen Daten durch Hinzufügen eines Passcodes. Ihr könnt einen Passcode im Menü „Geräteeinstellungen“ auf eurem ELEMNT-Computer hinzufügen, ändern und entfernen.
  • Wenn ein Passcode festgelegt ist, wird ELEMNT nach dem Einschalten oder durch manuelles Sperren über das Menü „Geräteeinstellungen“ gesperrt .
  • Die Option zum Hinzufügen der Passcode-Sperre wurde als letzter Schritt im Einricihtungsprozess hinzugefügt.
  • Der Passcode kann mithilfe einer aktuell verbundenen Instanz der Wahoo-App aus der Ferne entfernt werden.
  • Für das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ist jetzt eine Passcode-Verifizierung erforderlich, sofern diese aktiviert ist.
  • Der USB-Zugriff ist jetzt standardmäßig deaktiviert und muss über einen Schalter „USB-Zugriff zulassen“ in der Wahoo-App > Geräte > Elementcomputer > Einstellungen aktiviert werden.
  • Auf die FIT-Dateien der abgeschlossenen Fahrt kann nicht mehr über USB zugegriffen werden

Auch um das Kartendesign haben sich die Entwickler gekümmert. Es heißt

  • Neue Kartenebene, die das Aktivieren/Deaktivieren von Radwegen ermöglicht
  • Benutzeroberfläche für Kartenebenen aktualisiert
  • Das Kartendesign wurde angepasst, um den Kontrast zu erhöhen, die Farbvariation zu verbessern und visuelle Unordnung bei bestimmten Zoomstufen zu beseitigen
  • Die Reihenfolge der Navigationspfeile und der Benutzerverlaufszeile auf der Karte wurde geändert

Im Hinblick auf „Benutzeroberfläche / Benachrichtigungen / Datenfelder“ wurden folgenden Änderungen vorgenommen

  • Die Hauttemperatur ist jetzt als konfigurierbares Datenfeld verfügbar und wird in FIT-Dateien aufgezeichnet
  • Kleinere Anpassungen der Benutzeroberfläche im Menü „Geräteeinstellungen“ und seinen Unterseiten
  • Die Benachrichtigung „Fahrt gestartet“ zeigt jetzt an, welches Trainingsprofil derzeit verwendet wird
  • Der Telefonbenachrichtigungsindikator (roter Kreis) in der Statusleiste wird für Systembenachrichtigungen nicht mehr angezeigt
  • Die Datenfelder „Höhe“ , „GPS-Genauigkeit“ und „GPS-Richtung“ auf den Trainingsdatenseiten zeigen jetzt „ — “ an, während ein GPS-Signal empfangen wird.
  • Die Datenfelder „Verbleibende Entfernung“ und „Entfernung bis zum Cue“ werden auf der Kartenseite nicht mehr angezeigt, bis ein GPS-Signal empfangen wurde.
  • Das Datenfeld für die Schaltbatterie wurde für eine bessere Sichtbarkeit aktualisiert

Zum guten Schluss wurden noch diverse Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen vorgenommen:

  • Behoben: Das Drücken der Auf-/Ab-Tasten zum Zoomen auf der Kartenseite funktioniert jetzt, bevor ein GPS-Signal empfangen wird
  • Behoben: Sensoren, die nicht mehr verfügbar sind, werden nicht in der Liste der Paarsensoren angezeigt
  • Behoben: Höhendiagramm entlang der Y-Achse nicht vollständig sichtbar
  • Behoben: Durch Auswahl einer Route gelangen Sie jetzt zurück zum Menü
  • Behoben: Ziele einiger SYSTM-Workouts wurden nicht richtig verarbeitet
  • Behoben: Das Banner, das angezeigt wird, wenn man sich einem Gipfelsegment nähert, hat jetzt die richtige Farbe der Aufstiegskategorie
  • Behoben: Geplante Trainingseinheiten mit Leistungs- und Trittfrequenzzielen zeigen jetzt den korrekten Mindestwert im entsprechenden Datenfeld an
  • Behoben: Es wird ein Banner angezeigt, das bestätigt, dass ein geplantes Training geladen wurde
  • Behoben: Benutzerdefinierte Warnungen, die so eingestellt sind, dass sie bei einer Runde ausgelöst werden, zeigen nicht mehr sofort nach Beginn der Fahrt eine Warnung an.
  • Behoben: Die Einstellung des Radumfangs zeigt jetzt den richtigen Wert für Geschwindigkeitssensoren an
  • Behoben: Visuelles Datenfeld für die Ausrüstung auf der KICKR-Steuerseite
  • Behoben: Bei Verwendung von TRACKR RADAR im Auto-Licht -Modus schaltet sich das Licht nicht mehr automatisch ein, bevor das erste Fahrzeug erkannt wird
  • Behoben: Verschiedene Übersetzungen in mehreren Sprachen
  • Behoben: Mehrere Absturzbedingungen

Ihr könnt das Firmware-Update manuell über die Oberfläche des Wahoo ELEMNT Roam 3 installieren. Hierfür muss der Radcomputer selbst mit einem WiFi-Netz verbunden sein. Anschließend könnt ihr über die Einstellungen -> Geräteinformationen das Update initiieren.

Wahoo Fitness ELEMNT ROAM 3 GPS Fahrradcomputer, Schwarz
Wahoo Fitness ELEMNT ROAM 3 GPS Fahrradcomputer, Schwarz
  • DUAL-BAND GPS – Vertrauen beim Erkunden entsteht, wenn man genau weiß, wo man sich befindet; das...
  • NAVIGATION UND ROUTEN-TEILEN - Der ELEMNT ROAM generiert automatisch Abbiegehinweise für Routen und...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Testival 2025: Drei Tage Bikes, BBQ & Bike-Community in Staufenberg (Hessen)

Wenn wir gerade schon bei Fahrradthemen sind, so haben wir noch einen Tipp für euch. Die Fahrrad-Community trifft sich in der Mitte Deutschlands. Vom 12. bis 14. September 2025 wird Staufenberg in Hessen zur Bühne für das große SoVelo & Cycle Cafe TESTIVAL – ein Wochenende voller Bike-Action, Marken-Expo, Community-Spirit und kulinarischer Highlights. Ob Gravel-Fans, Rennradsportler, Triathleten, Genussfahrer oder einfach Neugierige – das TESTIVAL vereint Radkultur, Testmöglichkeiten, sportliche Herausforderungen und entspanntes Beisammensein.

Euch erwarten Ausfahrten, Testfahrten und Challenges. Das Herzstück des Testivals – ein lockeres Get-together der Cycle Cafe-Community mit Gesprächen, Lachen und natürlich: der persönlichen Namenstasse beim Tassentreffen. Alle Infos findet ihr auf der Event-Seite.

Kategorie: Apple

Tags:

0 Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert