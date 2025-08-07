Vor ein paar Monaten und passend zur Fahrrad-Saison 2025 haben wir den neuen Fahrradcomputer Wahoo Elemnt Roam 3 ausführlich gestestet. Mit den ersten Firmware-Updates, die der Hersteller veröffentlicht hatte, sorgte dieser in erster Linie für Fehlerbehebungen, Optimierungen, Stabilitätsverbesserungen und eins, zwei neue Funktionen. Ab sofort steht das Formware-Update WH40-301599 als Download bereit. Dieses wiederum hält eine Vielzahl an Neuerungen und Verbesserungen bereit.
Wahoo Elemnt Roam 3: Firmware-Update WH40-301599 bringt zahlreiche Verbesserungen
Mit dem Update auf Version WH40-301599 kümmert sich Wahoo zunächst einmal um die Sicherheit des Gerätes. Folgende Neuerungen werden in den Release-Notes aufgeführt.
- Für die Kopplung mit einem Telefon muss jetzt auf beiden Geräten ein übereinstimmender PIN-Code akzeptiert werden, um eine sichere Verbindung herzustellen.
- Optionale Passcode-Sperre: Schützt euren ELEMNT und eure persönlichen Daten durch Hinzufügen eines Passcodes. Ihr könnt einen Passcode im Menü „Geräteeinstellungen“ auf eurem ELEMNT-Computer hinzufügen, ändern und entfernen.
- Wenn ein Passcode festgelegt ist, wird ELEMNT nach dem Einschalten oder durch manuelles Sperren über das Menü „Geräteeinstellungen“ gesperrt .
- Die Option zum Hinzufügen der Passcode-Sperre wurde als letzter Schritt im Einricihtungsprozess hinzugefügt.
- Der Passcode kann mithilfe einer aktuell verbundenen Instanz der Wahoo-App aus der Ferne entfernt werden.
- Für das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ist jetzt eine Passcode-Verifizierung erforderlich, sofern diese aktiviert ist.
- Der USB-Zugriff ist jetzt standardmäßig deaktiviert und muss über einen Schalter „USB-Zugriff zulassen“ in der Wahoo-App > Geräte > Elementcomputer > Einstellungen aktiviert werden.
- Auf die FIT-Dateien der abgeschlossenen Fahrt kann nicht mehr über USB zugegriffen werden
Auch um das Kartendesign haben sich die Entwickler gekümmert. Es heißt
- Neue Kartenebene, die das Aktivieren/Deaktivieren von Radwegen ermöglicht
- Benutzeroberfläche für Kartenebenen aktualisiert
- Das Kartendesign wurde angepasst, um den Kontrast zu erhöhen, die Farbvariation zu verbessern und visuelle Unordnung bei bestimmten Zoomstufen zu beseitigen
- Die Reihenfolge der Navigationspfeile und der Benutzerverlaufszeile auf der Karte wurde geändert
Im Hinblick auf „Benutzeroberfläche / Benachrichtigungen / Datenfelder“ wurden folgenden Änderungen vorgenommen
- Die Hauttemperatur ist jetzt als konfigurierbares Datenfeld verfügbar und wird in FIT-Dateien aufgezeichnet
- Kleinere Anpassungen der Benutzeroberfläche im Menü „Geräteeinstellungen“ und seinen Unterseiten
- Die Benachrichtigung „Fahrt gestartet“ zeigt jetzt an, welches Trainingsprofil derzeit verwendet wird
- Der Telefonbenachrichtigungsindikator (roter Kreis) in der Statusleiste wird für Systembenachrichtigungen nicht mehr angezeigt
- Die Datenfelder „Höhe“ , „GPS-Genauigkeit“ und „GPS-Richtung“ auf den Trainingsdatenseiten zeigen jetzt „ — “ an, während ein GPS-Signal empfangen wird.
- Die Datenfelder „Verbleibende Entfernung“ und „Entfernung bis zum Cue“ werden auf der Kartenseite nicht mehr angezeigt, bis ein GPS-Signal empfangen wurde.
- Das Datenfeld für die Schaltbatterie wurde für eine bessere Sichtbarkeit aktualisiert
Zum guten Schluss wurden noch diverse Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen vorgenommen:
- Behoben: Das Drücken der Auf-/Ab-Tasten zum Zoomen auf der Kartenseite funktioniert jetzt, bevor ein GPS-Signal empfangen wird
- Behoben: Sensoren, die nicht mehr verfügbar sind, werden nicht in der Liste der Paarsensoren angezeigt
- Behoben: Höhendiagramm entlang der Y-Achse nicht vollständig sichtbar
- Behoben: Durch Auswahl einer Route gelangen Sie jetzt zurück zum Menü
- Behoben: Ziele einiger SYSTM-Workouts wurden nicht richtig verarbeitet
- Behoben: Das Banner, das angezeigt wird, wenn man sich einem Gipfelsegment nähert, hat jetzt die richtige Farbe der Aufstiegskategorie
- Behoben: Geplante Trainingseinheiten mit Leistungs- und Trittfrequenzzielen zeigen jetzt den korrekten Mindestwert im entsprechenden Datenfeld an
- Behoben: Es wird ein Banner angezeigt, das bestätigt, dass ein geplantes Training geladen wurde
- Behoben: Benutzerdefinierte Warnungen, die so eingestellt sind, dass sie bei einer Runde ausgelöst werden, zeigen nicht mehr sofort nach Beginn der Fahrt eine Warnung an.
- Behoben: Die Einstellung des Radumfangs zeigt jetzt den richtigen Wert für Geschwindigkeitssensoren an
- Behoben: Visuelles Datenfeld für die Ausrüstung auf der KICKR-Steuerseite
- Behoben: Bei Verwendung von TRACKR RADAR im Auto-Licht -Modus schaltet sich das Licht nicht mehr automatisch ein, bevor das erste Fahrzeug erkannt wird
- Behoben: Verschiedene Übersetzungen in mehreren Sprachen
- Behoben: Mehrere Absturzbedingungen
Ihr könnt das Firmware-Update manuell über die Oberfläche des Wahoo ELEMNT Roam 3 installieren. Hierfür muss der Radcomputer selbst mit einem WiFi-Netz verbunden sein. Anschließend könnt ihr über die Einstellungen -> Geräteinformationen das Update initiieren.
