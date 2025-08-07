Vor ein paar Monaten und passend zur Fahrrad-Saison 2025 haben wir den neuen Fahrradcomputer Wahoo Elemnt Roam 3 ausführlich gestestet. Mit den ersten Firmware-Updates, die der Hersteller veröffentlicht hatte, sorgte dieser in erster Linie für Fehlerbehebungen, Optimierungen, Stabilitätsverbesserungen und eins, zwei neue Funktionen. Ab sofort steht das Formware-Update WH40-301599 als Download bereit. Dieses wiederum hält eine Vielzahl an Neuerungen und Verbesserungen bereit.

Wahoo Elemnt Roam 3: Firmware-Update WH40-301599 bringt zahlreiche Verbesserungen

Mit dem Update auf Version WH40-301599 kümmert sich Wahoo zunächst einmal um die Sicherheit des Gerätes. Folgende Neuerungen werden in den Release-Notes aufgeführt.

Für die Kopplung mit einem Telefon muss jetzt auf beiden Geräten ein übereinstimmender PIN-Code akzeptiert werden, um eine sichere Verbindung herzustellen.

Optionale Passcode-Sperre: Schützt euren ELEMNT und eure persönlichen Daten durch Hinzufügen eines Passcodes. Ihr könnt einen Passcode im Menü „Geräteeinstellungen“ auf eurem ELEMNT-Computer hinzufügen, ändern und entfernen.

Wenn ein Passcode festgelegt ist, wird ELEMNT nach dem Einschalten oder durch manuelles Sperren über das Menü „Geräteeinstellungen“ gesperrt .

Die Option zum Hinzufügen der Passcode-Sperre wurde als letzter Schritt im Einricihtungsprozess hinzugefügt.

Der Passcode kann mithilfe einer aktuell verbundenen Instanz der Wahoo-App aus der Ferne entfernt werden.

Für das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ist jetzt eine Passcode-Verifizierung erforderlich, sofern diese aktiviert ist.

Der USB-Zugriff ist jetzt standardmäßig deaktiviert und muss über einen Schalter „USB-Zugriff zulassen“ in der Wahoo-App > Geräte > Elementcomputer > Einstellungen aktiviert werden.

Auf die FIT-Dateien der abgeschlossenen Fahrt kann nicht mehr über USB zugegriffen werden

Auch um das Kartendesign haben sich die Entwickler gekümmert. Es heißt

Neue Kartenebene, die das Aktivieren/Deaktivieren von Radwegen ermöglicht

Benutzeroberfläche für Kartenebenen aktualisiert

Das Kartendesign wurde angepasst, um den Kontrast zu erhöhen, die Farbvariation zu verbessern und visuelle Unordnung bei bestimmten Zoomstufen zu beseitigen

Die Reihenfolge der Navigationspfeile und der Benutzerverlaufszeile auf der Karte wurde geändert

Im Hinblick auf „Benutzeroberfläche / Benachrichtigungen / Datenfelder“ wurden folgenden Änderungen vorgenommen

Die Hauttemperatur ist jetzt als konfigurierbares Datenfeld verfügbar und wird in FIT-Dateien aufgezeichnet

Kleinere Anpassungen der Benutzeroberfläche im Menü „Geräteeinstellungen“ und seinen Unterseiten

Die Benachrichtigung „Fahrt gestartet“ zeigt jetzt an, welches Trainingsprofil derzeit verwendet wird

Der Telefonbenachrichtigungsindikator (roter Kreis) in der Statusleiste wird für Systembenachrichtigungen nicht mehr angezeigt

Die Datenfelder „Höhe“ , „GPS-Genauigkeit“ und „GPS-Richtung“ auf den Trainingsdatenseiten zeigen jetzt „ — “ an, während ein GPS-Signal empfangen wird.

Die Datenfelder „Verbleibende Entfernung“ und „Entfernung bis zum Cue“ werden auf der Kartenseite nicht mehr angezeigt, bis ein GPS-Signal empfangen wurde.

Das Datenfeld für die Schaltbatterie wurde für eine bessere Sichtbarkeit aktualisiert

Zum guten Schluss wurden noch diverse Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen vorgenommen:

Behoben: Das Drücken der Auf-/Ab-Tasten zum Zoomen auf der Kartenseite funktioniert jetzt, bevor ein GPS-Signal empfangen wird

Behoben: Sensoren, die nicht mehr verfügbar sind, werden nicht in der Liste der Paarsensoren angezeigt

Behoben: Höhendiagramm entlang der Y-Achse nicht vollständig sichtbar

Behoben: Durch Auswahl einer Route gelangen Sie jetzt zurück zum Menü

Behoben: Ziele einiger SYSTM-Workouts wurden nicht richtig verarbeitet

Behoben: Das Banner, das angezeigt wird, wenn man sich einem Gipfelsegment nähert, hat jetzt die richtige Farbe der Aufstiegskategorie

Behoben: Geplante Trainingseinheiten mit Leistungs- und Trittfrequenzzielen zeigen jetzt den korrekten Mindestwert im entsprechenden Datenfeld an

Behoben: Es wird ein Banner angezeigt, das bestätigt, dass ein geplantes Training geladen wurde

Behoben: Benutzerdefinierte Warnungen, die so eingestellt sind, dass sie bei einer Runde ausgelöst werden, zeigen nicht mehr sofort nach Beginn der Fahrt eine Warnung an.

Behoben: Die Einstellung des Radumfangs zeigt jetzt den richtigen Wert für Geschwindigkeitssensoren an

Behoben: Visuelles Datenfeld für die Ausrüstung auf der KICKR-Steuerseite

Behoben: Bei Verwendung von TRACKR RADAR im Auto-Licht -Modus schaltet sich das Licht nicht mehr automatisch ein, bevor das erste Fahrzeug erkannt wird

Behoben: Verschiedene Übersetzungen in mehreren Sprachen

Behoben: Mehrere Absturzbedingungen

Ihr könnt das Firmware-Update manuell über die Oberfläche des Wahoo ELEMNT Roam 3 installieren. Hierfür muss der Radcomputer selbst mit einem WiFi-Netz verbunden sein. Anschließend könnt ihr über die Einstellungen -> Geräteinformationen das Update initiieren.

