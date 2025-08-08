Amazon Blitzangebote: Balkonkraftwerke + Akkus, AirTags, Powerstations, Aiper Poolroboter und mehr

| 10:33 Uhr | 0 Kommentare

Wir starten in den heutigen Freitag und blicken auf die tagesaktuellen Amazon Blitzangebote. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“

Angebote des Tages

Angebot
DREAME Mähroboter A2 ohne Begrenzungskabel, 3D-LiDAR + KI-Kamera, Auto-Begrenzungseinrichtung,3000...
DREAME Mähroboter A2 ohne Begrenzungskabel, 3D-LiDAR + KI-Kamera, Auto-Begrenzungseinrichtung,3000...
  • [Einrichtung der automatischen Begrenzung und Dual-Fusion-Kartierung] Erleben Sie die intelligente...
  • [OmniSense 2.0: 3D-Ultra-Sensorsystem + KI-Kamera] Mit OmniSense 2.0 pflegen Sie Ihren Rasen mit...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
AIPER Poolroboter Wand und Boden, Wasserlinie, Poolsauger Akku mit 150 Min. Laufzeit, 4 Modi,...
AIPER Poolroboter Wand und Boden, Wasserlinie, Poolsauger Akku mit 150 Min. Laufzeit, 4 Modi,...
  • Unvergleichliche Reinigung: Der AIPER Poolroboter Akku wurde entwickelt, um außergewöhnliche...
  • Intelligente Pfadnavigation zur Höheren Abdeckung: Mit der fortschrittlichen WavePath Navigation...
Bei Amazon kaufen
Angebot
EF ECOFLOW Delta 2 Zusatzakku 1024Wh erweiterbare Energie für, Camping, Notstromversorgung,...
EF ECOFLOW Delta 2 Zusatzakku 1024Wh erweiterbare Energie für, Camping, Notstromversorgung,...
  • Zusätzliche Batteriekapazität – Für die Erweiterung Ihrer DELTA-2-Kapazität auf 2.048 Wh. Dank...
  • Viele Jahre lang verwendbar – Dank der Chemie der LFP-Batterie kann diese tragbare Batterie bei...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Fleischthermometer Kabellos, Apkezel Bluetooth Grillthermometer mit App, IP67 Wasserdicht...
Fleischthermometer Kabellos, Apkezel Bluetooth Grillthermometer mit App, IP67 Wasserdicht...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
ThermoPro Twin TempSpike Fleischthermometer kabellos 150m Bluetooth Grillthermometer...
ThermoPro Twin TempSpike Fleischthermometer kabellos 150m Bluetooth Grillthermometer...
  • 100% Kabelfrei: Kein Kabel, kein Chaos. Durch die Bluetooth-Verbindung übertragt der Booster die...
  • Zwei Fühler, doppelte Sensoren: Das Fleischthermometer verfügt über zwei drahtlose Fleischsonden,...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
ThermoPro TempSpike Fleischthermometer Kabellos 150m Bluetooth Grillthermometer IP67 Meat...
ThermoPro TempSpike Fleischthermometer Kabellos 150m Bluetooth Grillthermometer IP67 Meat...
  • 100% Kabelfrei: Durch die Bluetooth-Verbindung übertragt der Booster die von Grillthermometer...
  • 150M Bluetooth-Reichweite: Tempspike Fleischthermometer ist mit Bluetooth 5.2 Technologie...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk mit Speicher, Hyper 2000 mit 1800W Solar Eingang, Bidirektionales...
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk mit Speicher, Hyper 2000 mit 1800W Solar Eingang, Bidirektionales...
  • 【AC-gekoppelte Energiespeicherlösung】In einem einphasigen Stromkreis kann die Phase, in der...
  • 【Hybrid-Mikrowechselrichter】Hyper 2000 verfügt über ein Alles in einem Design, das einen Hub...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Beats Studio Pro – Komplett Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer – Personalisiertes...
Beats Studio Pro – Komplett Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer – Personalisiertes...
  • Beats spezielle Akustikplattform bietet kraftvollen, immersiven Sound – egal, ob du Musik hörst...
  • Verlustfreies Audio über USB-C und drei verschiedene eingebaute Klangprofile verbessern dein...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit...
Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit...
  • Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag
  • Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound
Bei Amazon kaufen
Angebot
Beats Studio Buds + | Komplett kabellose Noise Cancelling In-Ear Kopfhörer, verbesserte Apple &...
Beats Studio Buds + | Komplett kabellose Noise Cancelling In-Ear Kopfhörer, verbesserte Apple &...
  • Spüre den kraftvollen, ausgewogenen Sound der speziell entwickelten Akustikplattform von Beats
  • Aktives Noise Cancelling (ANC) passt sich deiner individuellen Passform an, damit du ganz in die...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
ATUVOS Air Tag Schlüsselfinder 4er Pack, Smart Tracker KeyFinder Kompatibel mit Apple Wo ist? APP...
ATUVOS Air Tag Schlüsselfinder 4er Pack, Smart Tracker KeyFinder Kompatibel mit Apple Wo ist? APP...
  • 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...
  • 【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Air Tracker Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
ATUVOS Air Tag Schlüsselfinder 2er Pack, Smart Tracker KeyFinder Kompatibel mit Apple Wo ist? APP...
ATUVOS Air Tag Schlüsselfinder 2er Pack, Smart Tracker KeyFinder Kompatibel mit Apple Wo ist? APP...
  • 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...
  • 【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart air tracker tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
ATUVOS Air Tag Schlüsselfinder Keyfinder 1er Pack, Smart Tracker Kompatibel mit Apple Wo ist? APP...
ATUVOS Air Tag Schlüsselfinder Keyfinder 1er Pack, Smart Tracker Kompatibel mit Apple Wo ist? APP...
  • 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...
  • 【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Air Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Anker SOLIX Balkonsolarsystem mit Halterungen (820W), 23% Effizienz, Gratis OTA Upgrade auf 800W,...
Anker SOLIX Balkonsolarsystem mit Halterungen (820W), 23% Effizienz, Gratis OTA Upgrade auf 800W,...
  • SOLARPOWER HOCH, STROMKOSTEN RUNTER: Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen...
  • LEISTUNG UND AUSDAUER: Lade sorgenfrei für Jahrzehnte mit einer beeindruckenden Effizienz von 23%....
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro, Balkonkraftwerk mit Speicher, 4 MPPT 2400W Solareingang,...
Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro, Balkonkraftwerk mit Speicher, 4 MPPT 2400W Solareingang,...
  • JÄHRLICH 251€ STROMKOSTEN GESPART: 4 MPPT-Routen unterstützen 2400W, und du kannst...
  • ANTI-ENERGIEVERSCHWENDUNG: Erreiche echte Effizienz mit dem Anker SOLIX Smarten Zähler, der den...
Bei Amazon kaufen
Anker SOLIX Balkonkraftwerk 820W, 2 * 410W Solarmodule und 600W/800W Wechselrichter mit Zubehör,...
Anker SOLIX Balkonkraftwerk 820W, 2 * 410W Solarmodule und 600W/800W Wechselrichter mit Zubehör,...
  • SOLARPOWER HOCH, STROMKOSTEN RUNTER: Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen...
  • LEISTUNG UND AUSDAUER: Lade sorgenfrei für Jahrzehnte mit einer beeindruckenden Effizienz von 23%....
Bei Amazon kaufen
Angebot
ECOFLOW STREAM Ultra 1,92kWh, Balkonkraftwerk mit Speicher, 4 MPPT 2000W Solareingang, 2300W Dual...
ECOFLOW STREAM Ultra 1,92kWh, Balkonkraftwerk mit Speicher, 4 MPPT 2000W Solareingang, 2300W Dual...
  • Sparen Sie jährlich 1109 € Stromkosten: STREAM Ultra überzeugt mit einem 2800W starken...
  • Solarenergie für drinnen, Plug & Power überall: STREAM Ultra nutzt AC-Kopplung-Technologie und...
Bei Amazon kaufen
Angebot
ECOFLOW STREAM Pro 1,92kWh 0% VAT, Balkonkraftwerk mit Speicher, 2300W Solareingang, 2300W Dual...
ECOFLOW STREAM Pro 1,92kWh 0% VAT, Balkonkraftwerk mit Speicher, 2300W Solareingang, 2300W Dual...
  • Sparen Sie jährlich 912€ Stromkosten: STREAM Pro überzeugt mit einem 2300W starken Solareingang,...
  • Solarenergie für drinnen, Plug & Power überall: STREAM Pro nutzt AC-Kopplung-Technologie und...
Bei Amazon kaufen
Angebot
dreame L10s Pro Ultra Heat Saugroboter mit Wischfunktion, Automatische Moppreinigung mit heißem...
dreame L10s Pro Ultra Heat Saugroboter mit Wischfunktion, Automatische Moppreinigung mit heißem...
  • MopExtend-Technologie für Randbereiche: Mit fortschrittlicher Kantenerkennung und ausfahrbarer...
  • Mühelose Wartung mit heißem Wasser: Machen Sie sich mit der automatischen Roboterwartung das Leben...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Playstation®5 Digital Edition (slim) – Fortnite® Cobalt Star Bundle
Playstation®5 Digital Edition (slim) – Fortnite® Cobalt Star Bundle
  • Mit dem PS5 Digital Edition – Fortnite Cobalt Star Bundle macht Fortnite noch mehr Spaß.
  • Das Bundle umfasst eine PS5-Konsole und 8 kosmetische In-Game-Gegenstände (geschätzter Wert: 5.000...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
X-Sense Smart Rauchmelder XS01-M mit SBS50 Basisstation, Zertifiziert nach EN 14604, Funkrauchmelder...
X-Sense Smart Rauchmelder XS01-M mit SBS50 Basisstation, Zertifiziert nach EN 14604, Funkrauchmelder...
  • Abmessungen und Gewicht: Rauchmelder: 78 × 78 × 49 mm, 102 g; SBS50 Basisstation: 90 × 90 × 27...
  • Verpassen Sie niemals einen Alarm: Sobald Rauch festgestellt wird, erhalten Sie eine sofortige...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
TCL 75Q7C QLED Mini LED Fernseher, 75 Zoll, 4K HDR Premium, Dolby Vision IQ & Atmos, Smart TV mit...
TCL 75Q7C QLED Mini LED Fernseher, 75 Zoll, 4K HDR Premium, Dolby Vision IQ & Atmos, Smart TV mit...
  • QD-Mini LED Display mit 4K HDR Premium 2600 – maximale Helligkeit & Farbpräzision: Das...
  • Dolby Vision IQ & Dolby Atmos – audiovisuelles Erlebnis auf Referenzniveau: Die dynamische...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Seagate Portable Drive 5TB, Tragbare Externe Festplatte, 2.5 Zoll, USB 3.0, inkl. Data Rescue...
Seagate Portable Drive 5TB, Tragbare Externe Festplatte, 2.5 Zoll, USB 3.0, inkl. Data Rescue...
  • Amazon Exclusive
  • Erweiterung der Kapazität Ihres Computers mit einer leichten, kompakten Lösung Kampatibel mit PC,...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
EF ECOFLOW DELTA 3 Tragbare Powerstation, 1024Wh Solargenerator Schnellladung, erweiterbar auf 5kWh,...
EF ECOFLOW DELTA 3 Tragbare Powerstation, 1024Wh Solargenerator Schnellladung, erweiterbar auf 5kWh,...
  • [Energie verfügbar in 30 Minuten] EcoFlow DELTA 3 mit X-Stream Technologie liefert 1 500 W AC...
  • [5 Optionen für branchenführende Schnellladung] Mit X-Stream-Technologie und 1 500 W AC Eingang...
Bei Amazon kaufen
Angebot
soundcore by Anker P20i Kabellose Bluetooth Kopfhörer in-Ear, 10mm Treiber, Bluetooth 5.3,...
soundcore by Anker P20i Kabellose Bluetooth Kopfhörer in-Ear, 10mm Treiber, Bluetooth 5.3,...
  • KRAFTVOLLER BASS: Die kabellosen soundcore P20i Earbuds haben übergroße 10-mm-Treiber, die einen...
  • PERSONALISIERTE EQs: Mit der soundcore App kannst du die Steuerung der Bluetooth-Kopfhörer anpassen...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple Mac mini Desktop-Computer mit M4 Chip mit 10 Core CPU und 10 Core GPU: 16 GB gemeinsamer...
Apple Mac mini Desktop-Computer mit M4 Chip mit 10 Core CPU und 10 Core GPU: 16 GB gemeinsamer...
  • GANZ GROSS. IN GANZ KLEIN. – Der viel leistungsstärkere, viel kleinere Mac mini Desktop-Computer:...
  • SIEHT KLEIN AUS. KOMMT GROSS RAUS. – Der Mac mini ist nur 12,70 x 12,70 cm klein, passt perfekt...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Anker SOLIX Smarter Zähler für Solarbank 2 Serie, Kabellos, Unterstützt WLAN, Bluetooth, RS-485,...
Anker SOLIX Smarter Zähler für Solarbank 2 Serie, Kabellos, Unterstützt WLAN, Bluetooth, RS-485,...
  • WIR SIND ANTI-ENERGIEVERSCHWENDUNG: Überwache deinen Stromverbrauch in Echtzeit und passe ihn durch...
  • FLEXIBLE KONNEKTIVITÄT: Verbinde dich mit deinem smarten Stromzähler über WLAN, Bluetooth.
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker SOLIX C1000 Tragbare Powerstation, LiFePO4, 1800W Solargenerator, 100% geladen in 58 Min. mit...
Anker SOLIX C1000 Tragbare Powerstation, LiFePO4, 1800W Solargenerator, 100% geladen in 58 Min. mit...
  • 80% UltraFast Aufladung in 43 Minuten: Mit der Anker SOLIX C1000 bist du innerhalb von 43 Minuten...
  • 10 Jahre Haltbarkeit, 3.000 Akku-Zyklen: Anker SOLIX C1000 ist mit über 3.000 Akkuzyklen...
Bei Amazon kaufen
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk mit Speicher, Hyper 2000 mit 1800W Solar Eingang, 1200W AC-Laden,...
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk mit Speicher, Hyper 2000 mit 1800W Solar Eingang, 1200W AC-Laden,...
  • 【Hybrid-Mikrowechselrichter】Hyper 2000 verfügt über ein All-in-One-Design mit integriertem...
  • 【7680 Wh Erweiterbare Kapazität】 Die Zendure SolarFlow Hub-Serie und Hyper-Serie ist mit...
Bei Amazon kaufen
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk mit Speicher, Hyper 2000 mit 1800W Solar Eingang, 1200W AC-Laden,...
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk mit Speicher, Hyper 2000 mit 1800W Solar Eingang, 1200W AC-Laden,...
  • 【Hybrid-Mikrowechselrichter】Hyper 2000 verfügt über ein All-in-One-Design mit integriertem...
  • 【7680 Wh Erweiterbare Kapazität】 Die Zendure SolarFlow Hub-Serie und Hyper-Serie ist mit...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk, Speicher für SolarFlow Balkonkraftwerk, Hub 2000 mit 1800 W...
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk, Speicher für SolarFlow Balkonkraftwerk, Hub 2000 mit 1800 W...
  • 【Zweifacher MPPT 1800 W】 Der Hub 2000 unterstützt eine maximale Solarleistung von 1800 W. Wenn...
  • 【7680 Wh Erweiterbare Kapazität】 Die Zendure SolarFlow Hub-Serie und Hyper-Serie ist mit...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Gardena Mähroboter SILENO minimo 250 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität,...
Gardena Mähroboter SILENO minimo 250 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität,...
  • Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...
  • Pro-silent: Mit nur 57 db(A) der Leiseste seiner Klasse und stört somit niemanden wenn er mäht
Bei Amazon kaufen
Angebot
Gardena Mähroboter smart SILENO City 600 m² Set: Innovative LONA AI-Technologie, Steuerung per...
Gardena Mähroboter smart SILENO City 600 m² Set: Innovative LONA AI-Technologie, Steuerung per...
  • LONA Intelligence: Durch die LONA Intelligence kommt eine AI zu tragen die intelligentes Mapping,...
  • Intelligentes Mapping und Location Tracking: Sorgt für eine präzise Kartografie des Gartens und...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Gardena Mähroboter SILENO minimo 350 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität,...
Gardena Mähroboter SILENO minimo 350 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität,...
  • EXKLUSIV-Modell: Den SILENO minimo 350 Mähroboter von Gardena erhalten Sie exklusiv nur auf Amazon.
  • Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Gardena Mähroboter SILENO minimo 500 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität,...
Gardena Mähroboter SILENO minimo 500 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität,...
  • Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...
  • Pro-silent: Mit nur 57 db(A) der Leiseste seiner Klasse und stört somit niemanden wenn er mäht
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple MacBook Air (13', Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU, 16GB Gemeinsamer...
Apple MacBook Air (13", Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU, 16GB Gemeinsamer...
  • LEICHTGESCHWINDIGKEIT – Das MacBook Air mit dem M4 Chip macht Arbeit und Gaming superschnell. Mit...
  • MIT DER POWER DES M4 – Mit dem Apple M4 wird alles, was du machst, noch schneller und flüssiger...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker Nano II 65W USB-C Ladegerät, GaN II Schnellladegerät, USB-C Netzteil für MacBook Pro/Air,...
Anker Nano II 65W USB-C Ladegerät, GaN II Schnellladegerät, USB-C Netzteil für MacBook Pro/Air,...
  • DER EINE FÜR ALLES: Ankers weltberühmte Ladetechnologie garantiert blitzschnelle Ladungen für so...
  • HIGH-SPEED LADELEISTUNG: Lade ein 2020 MacBook Air in unter 2 Stunden, ein MacBook Pro 13ʺ mit...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Anker 535 Compact Power Station (Powerhouse 512Wh), Portable LiFePO4 Batteries, 500W 7-Port Power...
Anker 535 Compact Power Station (Powerhouse 512Wh), Portable LiFePO4 Batteries, 500W 7-Port Power...
  • 10 JAHRE LEBENSDAUER: Mit unserer leistungsstarken Technologie InfiniPower, kombiniert mit...
  • 5 JAHRE HERSTELLERGARANTIE: Anstelle der durchschnittlichen 2 Jahre ist die Anker 535 Powerstation...
Bei Amazon kaufen
EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk 0% VAT, Mikrowechselrichter 600W und 400W starre Monokristalline...
EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk 0% VAT, Mikrowechselrichter 600W und 400W starre Monokristalline...
  • [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...
  • [30-MINUTEN-DIY-Installation] Sie benötigen keine professionelle Ausbildung oder einen Elektriker,...
Bei Amazon kaufen
EF ECOFLOW DELTA Max tragbarer Powerstation 2016Wh, Solargenerator AC 2400W (4600W Überspannung)...
EF ECOFLOW DELTA Max tragbarer Powerstation 2016Wh, Solargenerator AC 2400W (4600W Überspannung)...
  • 【Leistung für fast alles】 – 2400 W Ausgangsleistung für bis zu 13 Geräte gleichzeitig. Mit...
  • 【Kostensparender Solar-Generator 】 – die Stromversorgung steht, egal was passiert. DELTA Max...
Bei Amazon kaufen
EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter 600W 0% VAT, Kostenloses Upgrade auf 800W, Intelligenter...
EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter 600W 0% VAT, Kostenloses Upgrade auf 800W, Intelligenter...
  • [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...
  • [STROM FÜR TAG UND NACHT] Der Mikrowechselrichter ist das Herz des PowerStream Balkonkraftwerks. Er...
Bei Amazon kaufen
EF ECOFLOW Tragbare Powerstation RIVER 2, 256 Wh Solargenerator mit LiFeP04, Schnellladung in 1...
EF ECOFLOW Tragbare Powerstation RIVER 2, 256 Wh Solargenerator mit LiFeP04, Schnellladung in 1...
  • [Schnellste Aufladung auf dem Markt] Mit der X-Stream-Schnellladetechnologie von EcoFlow laden Sie...
  • [Strom für alle wichtigen Geräte] Mit einer Leistung von bis zu 600 W können Sie 5 wichtige...
Bei Amazon kaufen
Anker 511 (Nano) 20W iPhone USB C Ladegerät, PIQ 3.0 Mini Ladegerät, iPad Ladegerät, Geeignet...
Anker 511 (Nano) 20W iPhone USB C Ladegerät, PIQ 3.0 Mini Ladegerät, iPad Ladegerät, Geeignet...
  • FÜR DAS IPHONE: Wir stellen vor: Der guter Freund deines iPhones! Anker Nano ist mit seinen 20W...
  • LADEN MIT STIL: Ab jetzt in vier frischen Farben erhältlich - Schwarz, Weiß, Lavendel und...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker 100W USB C Ladegerät, Anker 736 Charger (Nano II 100W) Schnellladegerät, iPad ladegerät,...
Anker 100W USB C Ladegerät, Anker 736 Charger (Nano II 100W) Schnellladegerät, iPad ladegerät,...
  • CES 2022 PREISTRÄGER: Ein Preisträger bei den CES Innovation Awards in der Kategorie Mobilgeräte...
  • EXTREME LADELEISTUNG: Einfach per USB-C-Anschluss verbinden und 100W Laptop-Ladeleistung gönnen.
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
UGREEN USB C Ladegerät, Nexode Pro 100W GaN Charger Mini USB C Netzteil 3-Port Schnellladegerät...
UGREEN USB C Ladegerät, Nexode Pro 100W GaN Charger Mini USB C Netzteil 3-Port Schnellladegerät...
  • Power zu dem Pro: Kleinere Größe, höhere Energiedichte. Dieser USB C Ladegerät mit 100W...
  • 100W Max Power: Beim USB-C1 Port kann man eine effiziente und superschnelle Ladeleistung von 100W...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
UGREEN Nexode USB C Ladegerät 65W GaN Netzteil 3-Port PD Charger 60W PPS kompatibel mit MacBook...
UGREEN Nexode USB C Ladegerät 65W GaN Netzteil 3-Port PD Charger 60W PPS kompatibel mit MacBook...
  • UGREEN Nexode 65W Ladegerät: UGREEN USB C Ladegerät 65W kann Ihr MacBook eine...
  • Ein für alle: Mit 2x USB-C und 1x USB-A Port kann dieses 65W USB C Netzteil gleichzeitig 3 Geräte...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät 4 Ports Netzteil GaN Charger PD Schnellladegerät kompatibel mit...
UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät 4 Ports Netzteil GaN Charger PD Schnellladegerät kompatibel mit...
  • REDDOT PREISTRÄGER & 100W BLITZCHARGE: Ladet Laptops mit 100W Maximalleistung! Dank GaN-Technologie...
  • 4 GERÄTE GLEICHZEITIG LADEN: Das All-in-One Design macht es möglich, 4 Geräte gleichzeitig mit...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Philips Hue White E27 Lampe Doppelpack 2x805lm, dimmbar, warmweißes Licht, steuerbar via App,...
Philips Hue White E27 Lampe Doppelpack 2x805lm, dimmbar, warmweißes Licht, steuerbar via App,...
  • Stufenlos dimmbar: Nutzen Sie den Smart Button als Lichtschalter oder auch als abnehmbare...
  • Personalisierte Beleuchtung: Dimmen Sie das warmweiße Licht, um die optimale Beleuchtung für Ihr...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple MacBook Air (15', Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 10‑Core GPU, 16GB Gemeinsamer...
Apple MacBook Air (15", Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 10‑Core GPU, 16GB Gemeinsamer...
  • LEICHTGESCHWINDIGKEIT – Das MacBook Air mit dem M4 Chip macht Arbeit und Gaming superschnell. Mit...
  • MIT DER POWER DES M4 – Mit dem Apple M4 wird alles, was du machst, noch schneller und flüssiger...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker SOLIX C1000 Set Tragbare Powerstation mit 400W Solarpanel, 1800W Solargenerator, 4230V...
Anker SOLIX C1000 Set Tragbare Powerstation mit 400W Solarpanel, 1800W Solargenerator, 4230V...
  • 80% ULTRAFAST AUFLADUNG IN 43 MINUTEN: Anker SOLIX C1000 ist in nur 43 Minuten (100% in 58 Minuten)...
  • 10 JAHRE UND 3.000 AKKU-ZYKLEN LEBENSDAUER: Anker SOLIX C1000 ist mit über 3.000 Akku-Zyklen...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker USB C Ladegerät 47W, 523 Charger (Nano 3), kompakt mit 2 Anschlüssen GaN Schnellladegerät...
Anker USB C Ladegerät 47W, 523 Charger (Nano 3), kompakt mit 2 Anschlüssen GaN Schnellladegerät...
  • LADE 2 GERÄTE GLEICHZEITIG: Mit 27W und 20W Leistung an den beiden USB-C-Anschlüssen kannst du...
  • SCHNELLLADEN MIT 45W: Nutze einen der beiden USB-C-Anschlüsse, um ein MacBook Air oder ein anderes...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker USB C Ladegerät 67W, Anker 335 Hochleistungs-Netzteil mit PIQ 3.0, 3-Port Schnellladegerät,...
Anker USB C Ladegerät 67W, Anker 335 Hochleistungs-Netzteil mit PIQ 3.0, 3-Port Schnellladegerät,...
  • 3-in-1: Ausgestattet mit 2 USB-C- und 1 USB-A-Anschluss, damit du drei Geräte gleichzeitig laden...
  • HÖCHSTLADELEISTUNG über USB-C: Starke 67W Ladeleistung für Handys, Tablets und Laptops. Lade ein...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Ersatzarmband Kompatibel mit Apple Watch Armband 40mm 38mm 41mm 42mm 44mm 45mm 46mm 49mm Damen...
Ersatzarmband Kompatibel mit Apple Watch Armband 40mm 38mm 41mm 42mm 44mm 45mm 46mm 49mm Damen...
  • 【Kompatible Modelle】Jiamus Milanese Edelstahl Apple watch armband compatible with Apple Watch...
  • 【Premium Metall Material】Dieses Armbänder ist aus Hochwertiger Edelstahl.Das einzigartige...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
INIU 30W USB C Ladegerät 2-Pack, [USBC + USBA] Schnellladegerät mit Kabel, GaN PD Mehrfach...
INIU 30W USB C Ladegerät 2-Pack, [USBC + USBA] Schnellladegerät mit Kabel, GaN PD Mehrfach...
  • 30W Schnellladung: Versorgen Sie die neue iPhone 16-Serie in 30 Minuten bis zu 71% und ist mit dem...
  • Zwei Geräte gleichzeitig laden: Kein Problem mit nur einer Steckdose – zwei Anschlüsse laden...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
eufy Omni E28 HydroJet Saugroboter mit Wischfunktion, tragbarer Tiefenreiniger, 20.000Pa...
eufy Omni E28 HydroJet Saugroboter mit Wischfunktion, tragbarer Tiefenreiniger, 20.000Pa...
  • Fleckenfreie Textilien dank des ersten weltweit tragbaren FlexiOne Tiefenreinigers：Milchflecken...
  • Streifenfreie Böden mit dem revolutionären HydroJet System：Sag klebrigem Saft oder...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Oral-B iO Series 6 Plus Edition Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, PLUS 3...
Oral-B iO Series 6 Plus Edition Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, PLUS 3...
  • INHALT: Oral-B elektrische iO Zahnbürste inkl 3 Aufsteckbürsten (1x Ultimative Reinigung, 1x...
  • Die FORTSCHRITTLICHSTE TECHNOLOGIE von Oral-B entfernt in nur 1 Woche 100 Prozent mehr Plaque für...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker SOLIX Balkonkraftwerk mit Speicher (890W | 1600Wh), Solarbank 2 Plus 2 MPPT für bis zu 2...
Anker SOLIX Balkonkraftwerk mit Speicher (890W | 1600Wh), Solarbank 2 Plus 2 MPPT für bis zu 2...
  • 2 MPPT und 9,6kWh maximale Kapazität: Lege dir mit diesem 2 MPPT-System (für bis zu 2 Solarpanels)...
  • Solarenergie effizienter machen: Die Solarbank 2 Plus kann den von den Solarpanelen erzeugten und...
Bei Amazon kaufen
Angebot
dreame Mähroboter A1 Pro und Garage, Drahtloser Umfang Mähroboter, 2000m², App Steuerung,...
dreame Mähroboter A1 Pro und Garage, Drahtloser Umfang Mähroboter, 2000m², App Steuerung,...
  • Schnellere, kabellose Einrichtung von Begrenzungen: Mit der OmniSense-Technologie können Sie Ihren...
  • Intelligentes, intuitives Bereichsmanagement: Rasenmähen ist hiermit ein Kinderspiel. Sie müssen...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
eufy Security eufyCam S300 3C, Überwachungskamera aussen, 4K kabellose mit Gesichtserkennung und...
eufy Security eufyCam S300 3C, Überwachungskamera aussen, 4K kabellose mit Gesichtserkennung und...
  • 4K NACHTSICHT IN FARBE: Auch die kleinsten Merkmale eines potenziellen Eindringlings (Mensch oder...
  • LOKALE ERWEITERBARE SPEICHERUNG(1): Mit der 4K-Sicherheitskamera werden alle Daten mit hochmoderner...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
TORRAS Guardian-Mag für iPhone 16 Pro Hülle für MagSafe Nr.1 Schutzkraft und Magnetkraft...
TORRAS Guardian-Mag für iPhone 16 Pro Hülle für MagSafe Nr.1 Schutzkraft und Magnetkraft...
  • Die TORRAS Guardian-Mag Serie ist mit über 11 Millionen verkauften Einheiten weltweit ein großer...
  • Mit jahrelanger Forschung und Entwicklung in der Handyhüllen hat TORRAS ausgereifte Technologie und...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
soundcore Anker Space A40, Kopfhörer kabellos, Automatische Geräuschunterdrückung bis 98%, 50h...
soundcore Anker Space A40, Kopfhörer kabellos, Automatische Geräuschunterdrückung bis 98%, 50h...
  • PRIVATSPHÄRE UM 98% ERWEITERT: Das verbesserte Geräuschunterdrückungssystem reduziert gezielt ein...
  • BEREIT FÜR JEDES ABENTEUER: Egal, ob zuhause, auf dem Weg zur Arbeit oder im Flugzeug, die adaptive...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker Prime 250W USB-C Ladegerät, Ultra-schnelle 6-Port GaN Ladestation, 2,26' LCD-Display und...
Anker Prime 250W USB-C Ladegerät, Ultra-schnelle 6-Port GaN Ladestation, 2,26" LCD-Display und...
  • Superschnelles Laden mit 250W: Erlebe leistungsstarkes Laden mit dieser 250W Ladestation für den...
  • Leistungsstarkes Ladegerät: Der erste USB-C-Anschluss liefert 140W und lässt dich produktiver...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Powerbank für Magsafe, 12000mAh Magnetische Power Bank, PD 22.5W USB-A Ausgabe, Kabelloses...
Powerbank für Magsafe, 12000mAh Magnetische Power Bank, PD 22.5W USB-A Ausgabe, Kabelloses...
  • 【Magnetische Power Bank 12000mAh】Die innovative und fortschrittliche kabellose magnetische...
  • 【USB-B/C Schnellladen für iPhone】Zusätzlich zur MagSafe-kompatiblen Ladefunktion kann Ihr...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
AIPER Poolroboter, Kabelloser Poolsauger Akku, 90 Minuten Reinigungszeit, Automatische Reinigung mit...
AIPER Poolroboter, Kabelloser Poolsauger Akku, 90 Minuten Reinigungszeit, Automatische Reinigung mit...
  • NEUES HYDRODYNAMISCHES DESIGN: Das Design ermöglicht es dem Poolroboter, durch Ihren Pool zu...
  • KLEIN, ABER KRAFTVOLL: Der kompakte, aber leistungsstarke poolroboter akku reinigt mühelos Pools...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
soundcore Motion Boom Bluetooth Lautsprecher von Anker, mit Titan Audiotreibern, BassUp Technologie,...
soundcore Motion Boom Bluetooth Lautsprecher von Anker, mit Titan Audiotreibern, BassUp Technologie,...
  • Fantastischer Sound für über 20 Millionen Fans!
  • DER PARTY-PARTNER: Play-Taste drücken und unschlagbaren, intensiven Sound genießen....
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker 100W USB C Ladegerät, Anker 736 Charger (Nano II 100W) Schnellladegerät, iPad ladegerät,...
Anker 100W USB C Ladegerät, Anker 736 Charger (Nano II 100W) Schnellladegerät, iPad ladegerät,...
  • CES 2022 PREISTRÄGER: Ein Preisträger bei den CES Innovation Awards in der Kategorie Mobilgeräte...
  • EXTREME LADELEISTUNG: Einfach per USB-C-Anschluss verbinden und 100W Laptop-Ladeleistung gönnen.
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple 2024 MacBook Pro Laptop mit M4 Pro Chip mit 12-Core CPU und 16-Core GPU: 14,2' Liquid Retina...
Apple 2024 MacBook Pro Laptop mit M4 Pro Chip mit 12-Core CPU und 16-Core GPU: 14,2" Liquid Retina...
  • MIT DER POWER DES M4 PRO ODER M4 MAX – Das 14" MacBook Pro mit M4 Pro oder M4 Max Chip bietet...
  • CHAMPION CHIPS – Der M4 Pro Chip erledigt anspruchsvolle Aufgaben wie das Kompilieren von...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple 2024 MacBook Pro Laptop mit M4 Pro Chip mit 14-Core CPU und 20-Core GPU: 16,2' Liquid Retina...
Apple 2024 MacBook Pro Laptop mit M4 Pro Chip mit 14-Core CPU und 20-Core GPU: 16,2" Liquid Retina...
  • MIT DER POWER DES M4 PRO ODER M4 MAX – Das 16" MacBook Pro mit M4 Pro oder M4 Max Chip bietet...
  • CHAMPION CHIPS – Der M4 Pro Chip erledigt anspruchsvolle Aufgaben wie das Kompilieren von...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
soundcore by Anker Q30 Bluetooth Kopfhörer, Hybrid Active Geräuschisolierung, Individuelle Modi,...
soundcore by Anker Q30 Bluetooth Kopfhörer, Hybrid Active Geräuschisolierung, Individuelle Modi,...
  • HI-RES AUDIO: Ausgeglichene Tonmitten, kristallklare Höhen mit 40mm Audio-Treibern für tiefes,...
  • AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG: Reduziert effektiv bis zu 95% aller Störgeräusche von außen, wie...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
ECOVACS Goat O1200 RTK Mähroboter ohne Begrenzungskabel, 1200 m², LiDAR-unterstützte RTK+Vision...
ECOVACS Goat O1200 RTK Mähroboter ohne Begrenzungskabel, 1200 m², LiDAR-unterstützte RTK+Vision...
  • Präzise LiDAR-unterstützte RTK + Vision Navigation: Der Roboter erreicht eine ultra-präzise...
  • Langlebiger 5200 mAh Akku für 1200 m² erstklassige Rasenpflege: Ausgestattet mit einem 5200 mAh...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple 2024 15' MacBook Air Laptop mit M3 Chip: 15,3' Liquid Retina Display, 8 GB gemeinsamer...
Apple 2024 15" MacBook Air Laptop mit M3 Chip: 15,3" Liquid Retina Display, 8 GB gemeinsamer...
  • SUPERLEICHT. M3GAPOWER. – Das ultraschnelle MacBook Air mit dem M3 Chip ist ein supermobiler...
  • MOBILES DESIGN – Superleicht und 11,5 mm dünn, sodass du dein MacBook Air überallhin mitnehmen...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Apple 2023 iMac All-in-One Desktop-Computer mit M3 Chip: 8-Core CPU, 10-Core GPU, 24' 4.5K Retina...
Apple 2023 iMac All-in-One Desktop-Computer mit M3 Chip: 8-Core CPU, 10-Core GPU, 24" 4.5K Retina...
  • MIT DER POWER DES M3 – Erledige mehr in weniger Zeit, mit dem Apple Chip der nächsten Generation....
  • PASST PERFEKT AUF DEINEN SCHREIBTISCH – Das unglaublich dünne All-in-One Design kommt in sieben...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple AirTag 4er Pack - Finde und behalte Deine Sachen im Blick: Schlüssel, Geldbörsen, Gepäck,...
Apple AirTag 4er Pack - Finde und behalte Deine Sachen im Blick: Schlüssel, Geldbörsen, Gepäck,...
  • Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...
  • Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple AirPods Pro 2 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer, Aktive...
Apple AirPods Pro 2 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer, Aktive...
  • VISIONÄRES HÖREN – die AirPods Pro 2 ermöglichen das weltweit erste All in-One Erlebnis für...
  • INTELLIGENTE GERÄUSCHSTEUERUNG – Aktive Geräusch¬unterdrückung blendet bis zu 2x mehr...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Oral-B iO Series 2 Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, 1 Aufsteckbürste, 3 Putzmodi für...
Oral-B iO Series 2 Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, 1 Aufsteckbürste, 3 Putzmodi für...
  • INHALT: Oral-B elektrische iO Zahnbürste inkl 1 Aufsteckbürste (1x Sanfte Reinigung), Reise-Etui,...
  • 100% SAUBERERE ZÄHNE als mit einer herkömmlichen Handzahnbürste dank Oral-B's iO-Technologie:...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Oral-B iO Series 10 Plus Edition Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, PLUS 3...
Oral-B iO Series 10 Plus Edition Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, PLUS 3...
  • INHALT: Oral-B elektrische iO Zahnbürste inkl 3 Aufsteckbürsten (1x Ultimative Reinigung, 2x...
  • Die FORTSCHRITTLICHSTE TECHNOLOGIE von Oral-B entfernt in nur 1 Woche 100% mehr Plaque und sogar...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
UGREEN USB C Kabel 100W 2M Ladekabel USB-C 2 Stück PD 3.0 Schnellladekabel PPS USB C auf USB C...
UGREEN USB C Kabel 100W 2M Ladekabel USB-C 2 Stück PD 3.0 Schnellladekabel PPS USB C auf USB C...
  • 100W Ultra Schnellladen: UGREEN USB C Kabel unterstützt Power Delivery 3.0 und PPS. iPhone 15 wird...
  • Enorme Kompatibilität: UGREEN USB C auf USB C Ladekabel 100W zeigt so mächtig, dass es geeignet...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
MAIDeSITe EL2 Pro Art Höhenverstellbarer Schreibtisch Gestell, Ovaler Beindesign Elektrisch...
MAIDeSITe EL2 Pro Art Höhenverstellbarer Schreibtisch Gestell, Ovaler Beindesign Elektrisch...
  • 【Neues Oval Kunstdesign】MAIDeSITe Höhenverstellbarer schreibtisch setzt Branchen-Trends, indem...
  • 【Überragende Leistung】Das EL2 Pro Art überzeugt mit seinem eleganten Äußeren und der starken...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Philips Hue White E27 Viererpack 4x800lm, warmweißes Licht, dimmbar, steuerbar via App, kompatibel...
Philips Hue White E27 Viererpack 4x800lm, warmweißes Licht, dimmbar, steuerbar via App, kompatibel...
  • Einfache Einrichtung per Bluetooth: Hue Lampe eindrehen, Hue App downloaden und bis zu 10 Lampen in...
  • Für die Bedienung im gesamten Zuhause: Erweitern Sie Ihr System mit der Hue Bridge und erleben Sie...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Philips Hue White & Color Ambiance Lily Gartenspot Basis Set 3er Pack (1.770 lm), dimmbare...
Philips Hue White & Color Ambiance Lily Gartenspot Basis Set 3er Pack (1.770 lm), dimmbare...
  • Wegeleuchte IP65 Aluminium Schwarz 24 Volt 8 Watt Kabelgebunden Elektrisch LED 600 lm 49 Watt
  • Farbtemperatur: 2000-6500 Farbton Weiß Farbambiente Müssen Sie in der Farbton-App verschiedene...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Philips Hue White & Color Ambiance E27 LED Lampen (1100lm), TESTSIEGER Stiftung Warentest (01/2024),...
Philips Hue White & Color Ambiance E27 LED Lampen (1100lm), TESTSIEGER Stiftung Warentest (01/2024),...
  • Ihr Zuhause gestalten: Eingesetzt in jede E27 Fassung tauchen die 2 Erweiterungslampen von Hue jedes...
  • Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft das...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Philips Hue White & Color Ambiance Lightstrip Plus Basis-Set V4 (2m), dimmbarer LED Streifen für...
Philips Hue White & Color Ambiance Lightstrip Plus Basis-Set V4 (2m), dimmbarer LED Streifen für...
  • LED Streifen für den Innenbereich
  • Länge: 2m
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Nanoleaf Shapes Hexagon Starter Kit, 9 Smarten LED Panels RGBW - Modulare WLAN 16 Mio. Farben...
Nanoleaf Shapes Hexagon Starter Kit, 9 Smarten LED Panels RGBW - Modulare WLAN 16 Mio. Farben...
  • Erstellen Sie Ihr eigenes Design Mit diesem Licht-Puzzle können Sie die Paneele so arrangieren, wie...
  • Kombinieren Sie die Formen Die Nanoleaf Shapes Leuchtpaneele sind modulare und verfügen über eine...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Nanoleaf Canvas Starter Kit, 9 LED RGBW Smarte Lichtquadrate - Modulare WLAN LED Panels, 16 Mio....
Nanoleaf Canvas Starter Kit, 9 LED RGBW Smarte Lichtquadrate - Modulare WLAN LED Panels, 16 Mio....
  • Nanoleaf Canvas Starterset: 9 intelligente Panels mit RGBW LED (16, 7 m Farbton einschließlich...
  • Touch-Panels Die quadratischen Nanoleaf-Leinwände sind einfach mit der Haptik zu steuern Schalten...
Bei Amazon kaufen
Nanoleaf Shapes Triangle Starter Kit, 9 Smarten Dreieckigen LED Panels RGBW - Modulare WLAN 16 Mio...
Nanoleaf Shapes Triangle Starter Kit, 9 Smarten Dreieckigen LED Panels RGBW - Modulare WLAN 16 Mio...
  • Modulare, berührungsempfindliche Lichtpaneele machen das Konzept der intelligenten Beleuchtung zu...
  • Entworfen mit Connect+ Technologie, um mit anderen Formen zusammenzuarbeiten und Lichtmosaike zu...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Dies stellt nur eine kleine Auswahl der heutigen Amazon Blitzangebote dar. Hier findet ihr die vollständige Liste.

Kategorie: Apple

Tags:

0 Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert