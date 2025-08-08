Apple Original-Film „F1“ ist ein Kassenschlager. Doch nicht nur für den Hersteller aus Cupertino ist der Film ein Erfolg, auch die Formula One Group profitiert. Diese schreib allerdings Apple einen Teil des jüngsten Umsatzanstiegs zu.

Apple Original-Film F1 trägt zum rasanten Umsatzwachstum der Formula One Group bei

Apple konnte mit dem F1-Film bereits einen Umsatz von mehr als 552 Millionen Dollar an den Kinokassen erzielen. Der Film ist natürlich nicht nur Werbung vor Apple und den Streaming-Dienst Apple TV+, sondern auch für die Formel 1.

Der Hollywood Reporter schreibt

Das Unternehmen, das Liberty Media gehört, verzeichnete mit der Veröffentlichung des Films Ende Juni einen einmaligen Umsatzanstieg, der dazu beitrug, dass der Konzern seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent auf eine Milliarde Dollar steigern konnte. Die Führungskräfte bezifferten den Einfluss des Films auf den Umsatz im Quartal auf einen Wert im mittleren zweistelligen Bereich. Weitere Faktoren waren das anhaltende Wachstum der F1-TV-Abonnements sowie eine Kalenderabweichung, die zu einem höheren Anteil der saisonabhängigen Einnahmen im zweiten Quartal führte.

Weiter heißt es

„Ich würde sagen, die Wirkung des Films liegt natürlich nicht nur in den finanziellen und wirtschaftlichen Aspekten, sondern auch in der unglaublichen Chance, den Bekanntheitsgrad des Sports zu steigern und eine Kreislaufwirtschaft aufzubauen“, sagte Domenicali. Er fügte hinzu, er rechne mit anhaltendem Interesse und zukünftigen Umsatzmöglichkeiten, wenn der Film später auf Apples Streaming-Plattform veröffentlicht wird.

Der Apple F1-Film ist nicht das erste Original, welches sich mit der Formel 1 beschäftigt. Auch die Netflix-Serie „Drive to Survive“ dürfte dazu beigetragen, haben, dass die Rennserie an Beliebtheit zugenommen hat. Zuletzt hieß es, dass Apple Interesse an den F1-Streaming-Rechten in den USA hat.