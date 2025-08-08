Das in Texas ansässige Unternehmen Fintiv hat über eine in New York ansässige Anwaltskanzlei Klage gegen Apple eingereiht. Dem Unternehmen aus Cupertino wird vorgeworfen Mobile-Wallet-Technologie gestohlen und für Apple Pay verwendet zu haben.

Apple Pay: Apple wird Diebstahl der Mobile-Wallet-Technologie vorgeworfen

In einer Presseerklärung beschuldigt die Anwaltskanzlei Kasowitz LLP Apple, gegen den RICO-Act (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) verstoßen und Geschäftsgeheimnisse gestohlen zu haben.

Apple wird vorgeworfen, zwischen 2011 und 2012 Kontakt zu CorFire (dem Rechtsvorgänger von Fintiv) aufgenommen zu haben. Auf diesem Weg sei Apple an vertrauliche technische Informationen im Rahmen von Geheimhaltungsvereinbarungen gelangt. Fintiv ging angeblich davon aus, dass Apple die mobile Wallet-Technologie von CorFire lizenzieren wollte. Stattdessen – so der Vorwurf – habe der iPhone-Hersteller vertraulichen Informationen gestohlen und später wichtige Mitarbeiter von CorFire abgeworben, man 2014 Apple Pay auf den Markt brachte.

Glaubt man den Vorwürfen, so hat Apple das CorFire-Konw-How unter anderem für verschiedene Apple Pay Komponenten, darunter die NFC-Anbindung und die sichere Speicherarchitektur genutzt.

Die Streitigkeiten beider Parteien sind nicht gänzlich neu. Während die aktuelle Klage in Georgia neu ist, führt Fintiv bereits seit 2018 einen Rechtsstreit gegen Apple. Damals warf Fintiv Apple in Texas eine Patentverletzungsklage vor und reichte Klage ein.. Diese Klage wurde zwar abgewiesen, doch ein Berufungsgericht hob die Entscheidung auf und verwies den Fall zur weiteren Verhandlung nach Texas zurück. Anfang dieser Woche entschied ein Richter in Texas, dass Apple bestimmte Patente nicht verletzt habt und gab Fintivs Antrag auf Abweisung der übrigen Klagen statt. Mit der Einreichung dieser neuen Klage wird die Sache nun vor ein Gericht in Georgia verlagert.