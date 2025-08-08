Nachdem Apple im vergangenen Jahr nur eine neue Farboption für die Apple Watch Ultra 2 auf den Markt gebracht und keine komplett neue Generation angekündigt hat, gehen wir davon aus, dass die Apple Watch Ultra 3 in diesem Jahr erschienen wird. Die Tatsache, dass sich Apple zwei Jahre lang für das neue Modell Zeit gelassen hat, sorgt dafür, dass verschiedene Neuerungen zu erwarten sind.

Apple Watch Ultra 3: Diese Neuerungen sind zu erwarten

Neben der Apple Watch 11 wird Apple im kommenden Monat die Apple Watch Ultra 3 ankündigen, zumindest rechnen wir fest damit. Wir haben auch noch einmal alle Gerüchte der letzten Monaten zusammengefasst, welche Neuheiten Apple der neuen Generation verpasst.