OpenAI hat mit GPT-5 sein bislang fortschrittlichstes KI-Modell vorgestellt. Während Nutzer der OpenAI-App bereits damit arbeiten können, setzt Apple in Apple Intelligence derzeit noch auf das Vorgängermodell GPT-4o. Das soll sich mit iOS 26 und macOS 26 ändern. So hat Apple gegenüber 9to5Mac bestätigt, dass die Integration von GPT-5 im Herbst zusammen mit den neuen Betriebssystemen umgesetzt wird. Damit wird auch Siri in der Lage sein, auf die erweiterten Fähigkeiten des neuen Modells zuzugreifen.

GPT-5 in iOS 26

In iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia und visionOS 2 wird die ChatGPT-Integration in Apple Intelligence noch durch das GPT-4o-Modell von OpenAI umgesetzt. Nach der gestrigen Vorstellung des neuesten Modells von OpenAI teilte Apple mit, dass die GPT-5-Integration in Apple Intelligence mit iOS 26, iPadOS 26 und macOS Tahoe 26 erfolgen wird. Wer GPT-5 sofort nutzen möchte, kann dies über die OpenAI-App tun. Dort stehen die Funktionen bereits jetzt zur Verfügung.

Die Verwendung von ChatGPT über Apple Intelligence bleibt auch in Zukunft optional. Siri kann auf ChatGPT zugreifen, um Antworten zu liefern, wenn dies für bestimmte Anfragen hilfreich ist, darunter Fragen zu Fotos und Dokumenten. Zudem kann ChatGPT Texte oder Bilder erstellen und mit Apples „Visueller Intelligenz“ verwendet werden. Nutzer können ChatGPT innerhalb der iOS-Integration anonym verwenden, ohne dass ihre Eingaben zur Verbesserung des Modells herangezogen werden. Dies ist zwar auch in der OpenAI-App möglich, muss jedoch zuvor entsprechend eingestellt werden.

Mit GPT-5 will OpenAI vor allem die Qualität und Verlässlichkeit der Antworten steigern. Das Modell soll realistischer formulieren und besser zwischen möglichen, unmöglichen und unsicheren Aufgaben unterscheiden. In Situationen, in denen keine sinnvolle Antwort möglich ist, kann GPT-5 Anfragen auch ablehnen oder nur teilweise beantworten. Das Ziel ist ein Assistent, der nicht nur klüger, sondern auch ehrlicher arbeitet. Das könnte im Alltag durchaus für weniger spektakuläre, dafür aber relevantere Ergebnisse sorgen.