Mit jeder größeren iOS-Version erhalten die AirPods regelmäßig neue Funktionen. Auch iOS 26 setzt diese Tradition fort und bringt insbesondere für die AirPods Pro der zweiten Generation sowie das AirPods 4 Modell neue Funktionen. Doch dieses Mal bekommt nicht nur das Kopfhörerpaar ein Update, sondern auch das Ladecase selbst.

Das steckt hinter dem AirPods-Update

In der aktuellen Beta von iOS 26 hat Apple ein erweitertes LED-System für das Ladecase eingeführt. Laut einem Pop-up in Beta 5 soll das Case den Ladezustand nun differenzierter anzeigen. Dafür werden drei verschiedene Farben verwendet:

Grün: Voll geladen

Gelb: Wird geladen

Orange: Ladecase benötigt Strom

Die Unterscheidung zwischen Gelb und Orange könnte in der Praxis jedoch nicht ganz einfach zu erkennen sein. Bisher nutzte Apple lediglich Grün und Bernsteinfarben (also ein warmes Orange) zur Statusanzeige. Ob es das neue Farbschema tatsächlich in die finale Version schafft, bleibt offen. Der Text im Pop-up legt jedoch nahe, dass Apple die neue Anzeige zumindest testet. Damit erhält das Ladecase erstmals seit längerem wieder funktionale Aufmerksamkeit. Eine kleine, aber willkommene Verbesserung für alle, die ihre AirPods intensiv nutzen.

This is new in Beta 5 right ?! I’ve never seen it before. pic.twitter.com/GC8BP7nTmP — Minimal Nerd (@minimalnerd1) August 6, 2025

Zusätzlich bringt iOS 26 verbesserte Ladehinweise in Form von Push-Benachrichtigungen. Sie erinnern daran, wann die AirPods geladen werden sollten und informieren, wenn sie voll aufgeladen sind. Das entspricht im Prinzip den Batterieanzeigen in der Dynamic Island, kommt aber deutlich prominenter auf dem Bildschirm an.