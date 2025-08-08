Mit iOS 26 nimmt Apple verschiedene Verbesserungen an Apple Karten vor. So merkt sich Apple Karten beispielsweise eure besuchten Orte oder erkennt eure bevorzugten Routen. Eine bevorstehende Verbesserungen wurde bis dato nicht thematisiert. Offenbar erhaltet ihr mit iOS 26 die Möglichkeit mit natürlicher Sprache in Apple Karten zu suchen.

iOS 26: Apple Maps erhält KI-gestützte Suche in natürlicher Sprache

Bis dato hat Apple die Suche in natürlicher Sprache mit Apple Intelligence in Apple Maps nicht angekündigt. Nichtsdestotrotz gibt es konkrete Hinweise darauf, dass die Funktion zeitnah eingeführt wird. Bereits im vergangenen Monat gab es Hinweise im Programmcode der iOS 26 Beta, dass Apple daran arbeitet, Maps um eine natürliche Sprachsuche zu erweitern.

In der jüngsten Beta wird Apple schon deutlich konkreter, so dass davon auszugehen ist, dass die Funktion direkt mit iOS 26 oder mit einem iOS 26.X Update implementiert wird. Es heißt

Verwende natürliche Sprache für Suchanfragen wie „Finde Cafés mit kostenlosem WLAN“.

Apple Maps wäre nicht die erste App, bei der Apple die Suche mit natürlicher Sprach implementieren wurde. Auch andere Apps, wie z.B. Fotos, Musik, TV oder der App Store, haben dieses Feature bereits erhalten. Obwohl Apple die Funktion für Apple Karten nicht offiziell angekündigt, spricht vieles dafür, dass das Feature eingeführt wird. An dieser Stelle ist nicht klar, ob Apple den Schalter mit der jüngsten Beta 5 umgelegt hat oder ein serverseitiges Update dazu geführt hat, dass Beta-Tester das Ganze nutzen können.