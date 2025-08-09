Wir nutzen den heutigen Samstag und blicken zum Start in das Wochenende auf die tagesaktuellen Amazon Blitzangebote. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“
Angebote des Tages
- WARUM APPLE PENCIL PRO − Der Apple Pencil Pro ist vollgepackt mit intuitiven Features für die...
- KOMPATIBILITÄT − Der Apple Pencil Pro funktioniert mit dem 13" iPad Pro (M4), 11" iPad Pro (M4),...
- WARUM APPLE PENCIL − Mit pixelgenauer Präzision, Neigungssensitivität und niedriger Latenz macht...
- KOMPATIBILITÄT – Der Apple Pencil (USB C) funktioniert mit dem 13" iPad Pro (M4), 12,9" iPad Pro...
- Sparen Sie jährlich 1109 € Stromkosten: STREAM Ultra überzeugt mit einem 2800W starken...
- Solarenergie für drinnen, Plug & Power überall: STREAM Ultra nutzt AC-Kopplung-Technologie und...
- Sparen Sie jährlich 912€ Stromkosten: STREAM Pro überzeugt mit einem 2300W starken Solareingang,...
- Solarenergie für drinnen, Plug & Power überall: STREAM Pro nutzt AC-Kopplung-Technologie und...
- MopExtend-Technologie für Randbereiche: Mit fortschrittlicher Kantenerkennung und ausfahrbarer...
- Mühelose Wartung mit heißem Wasser: Machen Sie sich mit der automatischen Roboterwartung das Leben...
- Mit dem PS5 Digital Edition – Fortnite Cobalt Star Bundle macht Fortnite noch mehr Spaß.
- Das Bundle umfasst eine PS5-Konsole und 8 kosmetische In-Game-Gegenstände (geschätzter Wert: 5.000...
- Abmessungen und Gewicht: Rauchmelder: 78 × 78 × 49 mm, 102 g; SBS50 Basisstation: 90 × 90 × 27...
- Verpassen Sie niemals einen Alarm: Sobald Rauch festgestellt wird, erhalten Sie eine sofortige...
- 100% Kabelfrei: Kein Kabel, kein Chaos. Durch die Bluetooth-Verbindung übertragt der Booster die...
- Zwei Fühler, doppelte Sensoren: Das Fleischthermometer verfügt über zwei drahtlose Fleischsonden,...
- 100% Kabelfrei: Durch die Bluetooth-Verbindung übertragt der Booster die von Grillthermometer...
- 150M Bluetooth-Reichweite: Tempspike Fleischthermometer ist mit Bluetooth 5.2 Technologie...
- QD-Mini LED Display mit 4K HDR Premium 2600 – maximale Helligkeit & Farbpräzision: Das...
- Dolby Vision IQ & Dolby Atmos – audiovisuelles Erlebnis auf Referenzniveau: Die dynamische...
- Amazon Exclusive
- Erweiterung der Kapazität Ihres Computers mit einer leichten, kompakten Lösung Kampatibel mit PC,...
- [Energie verfügbar in 30 Minuten] EcoFlow DELTA 3 mit X-Stream Technologie liefert 1 500 W AC...
- [5 Optionen für branchenführende Schnellladung] Mit X-Stream-Technologie und 1 500 W AC Eingang...
- KRAFTVOLLER BASS: Die kabellosen soundcore P20i Earbuds haben übergroße 10-mm-Treiber, die einen...
- PERSONALISIERTE EQs: Mit der soundcore App kannst du die Steuerung der Bluetooth-Kopfhörer anpassen...
- GANZ GROSS. IN GANZ KLEIN. – Der viel leistungsstärkere, viel kleinere Mac mini Desktop-Computer:...
- SIEHT KLEIN AUS. KOMMT GROSS RAUS. – Der Mac mini ist nur 12,70 x 12,70 cm klein, passt perfekt...
- 【AC-gekoppelte Energiespeicherlösung】In einem einphasigen Stromkreis kann die Phase, in der...
- 【Hybrid-Mikrowechselrichter】Hyper 2000 verfügt über ein Alles in einem Design, das einen Hub...
- Beats spezielle Akustikplattform bietet kraftvollen, immersiven Sound – egal, ob du Musik hörst...
- Verlustfreies Audio über USB-C und drei verschiedene eingebaute Klangprofile verbessern dein...
- Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag
- Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound
- Spüre den kraftvollen, ausgewogenen Sound der speziell entwickelten Akustikplattform von Beats
- Aktives Noise Cancelling (ANC) passt sich deiner individuellen Passform an, damit du ganz in die...
- [Einrichtung der automatischen Begrenzung und Dual-Fusion-Kartierung] Erleben Sie die intelligente...
- [OmniSense 2.0: 3D-Ultra-Sensorsystem + KI-Kamera] Mit OmniSense 2.0 pflegen Sie Ihren Rasen mit...
- Unvergleichliche Reinigung: Der AIPER Poolroboter Akku wurde entwickelt, um außergewöhnliche...
- Intelligente Pfadnavigation zur Höheren Abdeckung: Mit der fortschrittlichen WavePath Navigation...
- Zusätzliche Batteriekapazität – Für die Erweiterung Ihrer DELTA-2-Kapazität auf 2.048 Wh. Dank...
- Viele Jahre lang verwendbar – Dank der Chemie der LFP-Batterie kann diese tragbare Batterie bei...
- 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...
- 【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Air Tracker Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...
- 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...
- 【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart air tracker tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...
- 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...
- 【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Air Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...
- SOLARPOWER HOCH, STROMKOSTEN RUNTER: Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen...
- LEISTUNG UND AUSDAUER: Lade sorgenfrei für Jahrzehnte mit einer beeindruckenden Effizienz von 23%....
- JÄHRLICH 251€ STROMKOSTEN GESPART: 4 MPPT-Routen unterstützen 2400W, und du kannst...
- ANTI-ENERGIEVERSCHWENDUNG: Erreiche echte Effizienz mit dem Anker SOLIX Smarten Zähler, der den...
- SOLARPOWER HOCH, STROMKOSTEN RUNTER: Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen...
- LEISTUNG UND AUSDAUER: Lade sorgenfrei für Jahrzehnte mit einer beeindruckenden Effizienz von 23%....
- WIR SIND ANTI-ENERGIEVERSCHWENDUNG: Überwache deinen Stromverbrauch in Echtzeit und passe ihn durch...
- FLEXIBLE KONNEKTIVITÄT: Verbinde dich mit deinem smarten Stromzähler über WLAN, Bluetooth.
- 80% UltraFast Aufladung in 43 Minuten: Mit der Anker SOLIX C1000 bist du innerhalb von 43 Minuten...
- 10 Jahre Haltbarkeit, 3.000 Akku-Zyklen: Anker SOLIX C1000 ist mit über 3.000 Akkuzyklen...
- 【Hybrid-Mikrowechselrichter】Hyper 2000 verfügt über ein All-in-One-Design mit integriertem...
- 【7680 Wh Erweiterbare Kapazität】 Die Zendure SolarFlow Hub-Serie und Hyper-Serie ist mit...
- 【Hybrid-Mikrowechselrichter】Hyper 2000 verfügt über ein All-in-One-Design mit integriertem...
- 【7680 Wh Erweiterbare Kapazität】 Die Zendure SolarFlow Hub-Serie und Hyper-Serie ist mit...
- 【Zweifacher MPPT 1800 W】 Der Hub 2000 unterstützt eine maximale Solarleistung von 1800 W. Wenn...
- 【7680 Wh Erweiterbare Kapazität】 Die Zendure SolarFlow Hub-Serie und Hyper-Serie ist mit...
- Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...
- Pro-silent: Mit nur 57 db(A) der Leiseste seiner Klasse und stört somit niemanden wenn er mäht
- LONA Intelligence: Durch die LONA Intelligence kommt eine AI zu tragen die intelligentes Mapping,...
- Intelligentes Mapping und Location Tracking: Sorgt für eine präzise Kartografie des Gartens und...
- EXKLUSIV-Modell: Den SILENO minimo 350 Mähroboter von Gardena erhalten Sie exklusiv nur auf Amazon.
- Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...
- Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...
- Pro-silent: Mit nur 57 db(A) der Leiseste seiner Klasse und stört somit niemanden wenn er mäht
- LEICHTGESCHWINDIGKEIT – Das MacBook Air mit dem M4 Chip macht Arbeit und Gaming superschnell. Mit...
- MIT DER POWER DES M4 – Mit dem Apple M4 wird alles, was du machst, noch schneller und flüssiger...
- DER EINE FÜR ALLES: Ankers weltberühmte Ladetechnologie garantiert blitzschnelle Ladungen für so...
- HIGH-SPEED LADELEISTUNG: Lade ein 2020 MacBook Air in unter 2 Stunden, ein MacBook Pro 13ʺ mit...
- 10 JAHRE LEBENSDAUER: Mit unserer leistungsstarken Technologie InfiniPower, kombiniert mit...
- 5 JAHRE HERSTELLERGARANTIE: Anstelle der durchschnittlichen 2 Jahre ist die Anker 535 Powerstation...
- [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...
- [30-MINUTEN-DIY-Installation] Sie benötigen keine professionelle Ausbildung oder einen Elektriker,...
- 【Leistung für fast alles】 – 2400 W Ausgangsleistung für bis zu 13 Geräte gleichzeitig. Mit...
- 【Kostensparender Solar-Generator 】 – die Stromversorgung steht, egal was passiert. DELTA Max...
- [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...
- [STROM FÜR TAG UND NACHT] Der Mikrowechselrichter ist das Herz des PowerStream Balkonkraftwerks. Er...
- [Schnellste Aufladung auf dem Markt] Mit der X-Stream-Schnellladetechnologie von EcoFlow laden Sie...
- [Strom für alle wichtigen Geräte] Mit einer Leistung von bis zu 600 W können Sie 5 wichtige...
- FÜR DAS IPHONE: Wir stellen vor: Der guter Freund deines iPhones! Anker Nano ist mit seinen 20W...
- LADEN MIT STIL: Ab jetzt in vier frischen Farben erhältlich - Schwarz, Weiß, Lavendel und...
- 3-in-1: Ausgestattet mit 2 USB-C- und 1 USB-A-Anschluss, damit du drei Geräte gleichzeitig laden...
- HÖCHSTLADELEISTUNG über USB-C: Starke 67W Ladeleistung für Handys, Tablets und Laptops. Lade ein...
- 【Kompatible Modelle】Jiamus Milanese Edelstahl Apple watch armband compatible with Apple Watch...
- 【Premium Metall Material】Dieses Armbänder ist aus Hochwertiger Edelstahl.Das einzigartige...
- 30W Schnellladung: Versorgen Sie die neue iPhone 16-Serie in 30 Minuten bis zu 71% und ist mit dem...
- Zwei Geräte gleichzeitig laden: Kein Problem mit nur einer Steckdose – zwei Anschlüsse laden...
- Fleckenfreie Textilien dank des ersten weltweit tragbaren FlexiOne Tiefenreinigers：Milchflecken...
- Streifenfreie Böden mit dem revolutionären HydroJet System：Sag klebrigem Saft oder...
- INHALT: Oral-B elektrische iO Zahnbürste inkl 3 Aufsteckbürsten (1x Ultimative Reinigung, 1x...
- Die FORTSCHRITTLICHSTE TECHNOLOGIE von Oral-B entfernt in nur 1 Woche 100 Prozent mehr Plaque für...
- 2 MPPT und 9,6kWh maximale Kapazität: Lege dir mit diesem 2 MPPT-System (für bis zu 2 Solarpanels)...
- Solarenergie effizienter machen: Die Solarbank 2 Plus kann den von den Solarpanelen erzeugten und...
- Schnellere, kabellose Einrichtung von Begrenzungen: Mit der OmniSense-Technologie können Sie Ihren...
- Intelligentes, intuitives Bereichsmanagement: Rasenmähen ist hiermit ein Kinderspiel. Sie müssen...
- 4K NACHTSICHT IN FARBE: Auch die kleinsten Merkmale eines potenziellen Eindringlings (Mensch oder...
- LOKALE ERWEITERBARE SPEICHERUNG(1): Mit der 4K-Sicherheitskamera werden alle Daten mit hochmoderner...
- Die TORRAS Guardian-Mag Serie ist mit über 11 Millionen verkauften Einheiten weltweit ein großer...
- Mit jahrelanger Forschung und Entwicklung in der Handyhüllen hat TORRAS ausgereifte Technologie und...
- PRIVATSPHÄRE UM 98% ERWEITERT: Das verbesserte Geräuschunterdrückungssystem reduziert gezielt ein...
- BEREIT FÜR JEDES ABENTEUER: Egal, ob zuhause, auf dem Weg zur Arbeit oder im Flugzeug, die adaptive...
- Superschnelles Laden mit 250W: Erlebe leistungsstarkes Laden mit dieser 250W Ladestation für den...
- Leistungsstarkes Ladegerät: Der erste USB-C-Anschluss liefert 140W und lässt dich produktiver...
- 【Magnetische Power Bank 12000mAh】Die innovative und fortschrittliche kabellose magnetische...
- 【USB-B/C Schnellladen für iPhone】Zusätzlich zur MagSafe-kompatiblen Ladefunktion kann Ihr...
- NEUES HYDRODYNAMISCHES DESIGN: Das Design ermöglicht es dem Poolroboter, durch Ihren Pool zu...
- KLEIN, ABER KRAFTVOLL: Der kompakte, aber leistungsstarke poolroboter akku reinigt mühelos Pools...
- Fantastischer Sound für über 20 Millionen Fans!
- DER PARTY-PARTNER: Play-Taste drücken und unschlagbaren, intensiven Sound genießen....
- CES 2022 PREISTRÄGER: Ein Preisträger bei den CES Innovation Awards in der Kategorie Mobilgeräte...
- EXTREME LADELEISTUNG: Einfach per USB-C-Anschluss verbinden und 100W Laptop-Ladeleistung gönnen.
- MIT DER POWER DES M4 PRO ODER M4 MAX – Das 14" MacBook Pro mit M4 Pro oder M4 Max Chip bietet...
- CHAMPION CHIPS – Der M4 Pro Chip erledigt anspruchsvolle Aufgaben wie das Kompilieren von...
- 100W Ultra Schnellladen: UGREEN USB C Kabel unterstützt Power Delivery 3.0 und PPS. iPhone 15 wird...
- Enorme Kompatibilität: UGREEN USB C auf USB C Ladekabel 100W zeigt so mächtig, dass es geeignet...
- 【Neues Oval Kunstdesign】MAIDeSITe Höhenverstellbarer schreibtisch setzt Branchen-Trends, indem...
- 【Überragende Leistung】Das EL2 Pro Art überzeugt mit seinem eleganten Äußeren und der starken...
- Einfache Einrichtung per Bluetooth: Hue Lampe eindrehen, Hue App downloaden und bis zu 10 Lampen in...
- Für die Bedienung im gesamten Zuhause: Erweitern Sie Ihr System mit der Hue Bridge und erleben Sie...
- Wegeleuchte IP65 Aluminium Schwarz 24 Volt 8 Watt Kabelgebunden Elektrisch LED 600 lm 49 Watt
- Farbtemperatur: 2000-6500 Farbton Weiß Farbambiente Müssen Sie in der Farbton-App verschiedene...
- Ihr Zuhause gestalten: Eingesetzt in jede E27 Fassung tauchen die 2 Erweiterungslampen von Hue jedes...
- Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft das...
- LED Streifen für den Innenbereich
- Länge: 2m
- Erstellen Sie Ihr eigenes Design Mit diesem Licht-Puzzle können Sie die Paneele so arrangieren, wie...
- Kombinieren Sie die Formen Die Nanoleaf Shapes Leuchtpaneele sind modulare und verfügen über eine...
- Nanoleaf Canvas Starterset: 9 intelligente Panels mit RGBW LED (16, 7 m Farbton einschließlich...
- Touch-Panels Die quadratischen Nanoleaf-Leinwände sind einfach mit der Haptik zu steuern Schalten...
- Modulare, berührungsempfindliche Lichtpaneele machen das Konzept der intelligenten Beleuchtung zu...
- Entworfen mit Connect+ Technologie, um mit anderen Formen zusammenzuarbeiten und Lichtmosaike zu...
- MIT DER POWER DES M4 PRO ODER M4 MAX – Das 16" MacBook Pro mit M4 Pro oder M4 Max Chip bietet...
- CHAMPION CHIPS – Der M4 Pro Chip erledigt anspruchsvolle Aufgaben wie das Kompilieren von...
- HI-RES AUDIO: Ausgeglichene Tonmitten, kristallklare Höhen mit 40mm Audio-Treibern für tiefes,...
- AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG: Reduziert effektiv bis zu 95% aller Störgeräusche von außen, wie...
- Präzise LiDAR-unterstützte RTK + Vision Navigation: Der Roboter erreicht eine ultra-präzise...
- Langlebiger 5200 mAh Akku für 1200 m² erstklassige Rasenpflege: Ausgestattet mit einem 5200 mAh...
- SUPERLEICHT. M3GAPOWER. – Das ultraschnelle MacBook Air mit dem M3 Chip ist ein supermobiler...
- MOBILES DESIGN – Superleicht und 11,5 mm dünn, sodass du dein MacBook Air überallhin mitnehmen...
- CES 2022 PREISTRÄGER: Ein Preisträger bei den CES Innovation Awards in der Kategorie Mobilgeräte...
- EXTREME LADELEISTUNG: Einfach per USB-C-Anschluss verbinden und 100W Laptop-Ladeleistung gönnen.
- Power zu dem Pro: Kleinere Größe, höhere Energiedichte. Dieser USB C Ladegerät mit 100W...
- 100W Max Power: Beim USB-C1 Port kann man eine effiziente und superschnelle Ladeleistung von 100W...
- UGREEN Nexode 65W Ladegerät: UGREEN USB C Ladegerät 65W kann Ihr MacBook eine...
- Ein für alle: Mit 2x USB-C und 1x USB-A Port kann dieses 65W USB C Netzteil gleichzeitig 3 Geräte...
- REDDOT PREISTRÄGER & 100W BLITZCHARGE: Ladet Laptops mit 100W Maximalleistung! Dank GaN-Technologie...
- 4 GERÄTE GLEICHZEITIG LADEN: Das All-in-One Design macht es möglich, 4 Geräte gleichzeitig mit...
- Stufenlos dimmbar: Nutzen Sie den Smart Button als Lichtschalter oder auch als abnehmbare...
- Personalisierte Beleuchtung: Dimmen Sie das warmweiße Licht, um die optimale Beleuchtung für Ihr...
- LEICHTGESCHWINDIGKEIT – Das MacBook Air mit dem M4 Chip macht Arbeit und Gaming superschnell. Mit...
- MIT DER POWER DES M4 – Mit dem Apple M4 wird alles, was du machst, noch schneller und flüssiger...
- 80% ULTRAFAST AUFLADUNG IN 43 MINUTEN: Anker SOLIX C1000 ist in nur 43 Minuten (100% in 58 Minuten)...
- 10 JAHRE UND 3.000 AKKU-ZYKLEN LEBENSDAUER: Anker SOLIX C1000 ist mit über 3.000 Akku-Zyklen...
- LADE 2 GERÄTE GLEICHZEITIG: Mit 27W und 20W Leistung an den beiden USB-C-Anschlüssen kannst du...
- SCHNELLLADEN MIT 45W: Nutze einen der beiden USB-C-Anschlüsse, um ein MacBook Air oder ein anderes...
- MIT DER POWER DES M3 – Erledige mehr in weniger Zeit, mit dem Apple Chip der nächsten Generation....
- PASST PERFEKT AUF DEINEN SCHREIBTISCH – Das unglaublich dünne All-in-One Design kommt in sieben...
- Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...
- Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln
- VISIONÄRES HÖREN – die AirPods Pro 2 ermöglichen das weltweit erste All in-One Erlebnis für...
- INTELLIGENTE GERÄUSCHSTEUERUNG – Aktive Geräusch¬unterdrückung blendet bis zu 2x mehr...
- INHALT: Oral-B elektrische iO Zahnbürste inkl 1 Aufsteckbürste (1x Sanfte Reinigung), Reise-Etui,...
- 100% SAUBERERE ZÄHNE als mit einer herkömmlichen Handzahnbürste dank Oral-B's iO-Technologie:...
- INHALT: Oral-B elektrische iO Zahnbürste inkl 3 Aufsteckbürsten (1x Ultimative Reinigung, 2x...
- Die FORTSCHRITTLICHSTE TECHNOLOGIE von Oral-B entfernt in nur 1 Woche 100% mehr Plaque und sogar...
Dies stellt nur eine kleine Auswahl der heutigen Amazon Blitzangebote dar. Hier findet ihr die vollständige Liste.
0 Kommentare