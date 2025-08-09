Über 10 Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple Pay im Jahr 2014 gestartet ist. Seit 2018 klagt Fintiv erfolglos gegen Apple und bezichtigt den Hersteller aus Cupertino Geschäftsgeheimnisse und die zu Grunde liegende Mobile-Wallet-Technologie gestohlen zu haben. Nun hat Fintiv erneut Klage gegen Apple eingereicht. Ein erstes Statement des iPhone-herstellers liegt nun vor.

Apple reagiert auf Apple Pay Vorwürfe von Fintiv

Apple hat sich gegenüber 9to5Mac zur Materie geäußert. So beschuldigt Apple das in Texas ansässige Unternehmen mit einer neuen Reihe von Anschuldigungen zu versuchen, von ihrem gescheiterten Patentfall abzulenken.

„Das Gericht hat die Behauptungen von Fintiv wiederholt zurückgewiesen und wir glauben, dass dieser jüngste Versuch, von ihrem gescheiterten Patentfall abzulenken, ebenfalls abgewiesen werden sollte. Wir haben Apple Pay vor über einem Jahrzehnt eingeführt und haben seitdem jeden Tag Innovationen entwickelt, um den Nutzern das beste, privatste und sicherste Erlebnis zu bieten. Wir werden uns weiterhin gegen diese falschen Behauptungen verteidigen.“

Fintiv behauptet zwar, Apple habe zwei Schlüsselmitarbeiter für die Entwicklung von Apple Pay abgeworben, doch Apple weist diesen Punkt zurück. Einer dieser Mitarbeiter arbeitet bei Apple Retail und der andere heuerte erst nach der Entwicklung von Apple Pay bei Apple an.

Einer der beiden Mitarbeiter gab sogar eine eidesstattliche Aussage ab, die nie widerlegt wurde. Er behauptete, nichts über Fintivs Patent oder Technologie gewusst zu haben.