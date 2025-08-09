Vor wenigen Tagen berichtete der Leaker Majin Bu, dass Apple ein neues „Liquid Silicone“-Case für die iPhone 17 Familie auf den Markt bringen wird. Doch es scheint nicht nur ein einfaches Case zu sein, es könnte auch eine weitere Funktion mit sich bringen. Zumindest waren kleine Öffnungen zu erkennen, an denen eine Tragebandschlaufe befestigt werden kann. Nun keimt das Gerücht innerhalb weniger Tage erneut auf.

iPhone 17 Cases: Hinweise auf Tragebandschlaufe

Wie sich nun zeigt, ist Majin Bu nicht die einzige Quelle die von einer neuen Apple Hülle mit Öffnungen für eine Tragebandschlaufe spricht. Leaker DuanRui hat kürzlich CAD_Zeichnungen einer angeblichen iPhone 17 Pro-Hülle mit zwei Stellen zum Anbringen eines Schlüsselbands in den unteren Ecken geteilt.

Das iPhone 17 bzw. die zugehörige Hülle wäre nicht das erste Apple Produkt, welches die Möglichkeit bietet, eine Tragebandschlaufe zu befestigen. Jüngstes Beispiel sind die AirPods Pro 2. Das Case der Kopfhörer bietet ebenfalls eine Aussparung zum Anbringen eines Schlüsselbands. Auch beim iPod touch (5. Generation) setzt Apple auf eine Möglichkeit, eine Tragebandschlaufe zu befestigen.

Weder bei den AirPods Pro 2 noch beim iPod touch (5. Generation) haben wir eine Tragebandschlaufe befestigt. Aber es mag Nutzer geben, die von der Option Gebrauch machen.