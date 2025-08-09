Sowohl Zattoo als auch waipu.tv haben in den vergangenen Monaten ihre Portfolio mit verschiedenen Sendern erweitern. Nun haben bei TV-Streaming-Dienste den Start weitere Sender bestätigt.

Ladykracher jetzt als FAST-Sender bei Zattoo

Zattoo baut sein Angebot weiter aus und bringt mit Ladykracher powered my MySpass einen neuen Comedy-Sender ins Programm. Damit kommen Fans von Anke Engelke und intelligenter Sketch-Comedy voll auf ihre Kosten. Mit dem Neuzugang steigt die Zahl der FAST-Sender bei Zattoo auf über 60.

In insgesamt 100 Folgen aus 8 Staffeln schlüpft Anke Engelke in unzählige Rollen – pointiert, wandlungsfähig und mit feinem Gespür für gesellschaftliche Absurditäten. Ergänzt wird das Programm um zusätzliche Formate wie Ladyland und exklusive Behind the Scenes-Einblicke.

>>> Hier könnt ihr Zattoo kostenlos testen <<<

Zu finden ist der neue sogenannte FAST-Sender ab sofort in der Senderübersicht der Zattoo App. Die Abkürzung FAST steht dabei für Free-Ad-Supported-Streaming-TV, also TV-Sender, die kostenlos zur Verfügung stehen und rein werbefinanziert sind.

waipu.tv startet Kanal mit preisgekrönten Kult- und Fanserien

Weiter geht es mit waipu.tv. Mit „Serien Hits“ bringt waipu.tv einen exklusiv kuratierten Kanal für Serienliebhaber des Münchner Vertriebs- und Produktionsunternehmens Palatin Media. In einem Mix aus preisgekrönten Produktionen und Genre-Klassikern vereint „Serien Hits“ internationale Erfolge aus den Bereichen Crime, Science-Fiction, Fantasy und Historiendrama. Der neue Kanal ist ab sofort exklusiv im Perfect Plus-Paket verfügbar – alle Inhalte stehen zudem in der waiputhek auf Abruf bereit.

>>> Hier könnt ihr waipu.tv kostenlos testen <<<

Serien Hits bietet euch unter anderem Inhalte, wie z.B. die Kultserie Leverage, das kanadische Polizeidrama 19‑2, Continuum, The Outpost, die Miniserie The Virgin Queen und die abenteuerliche Seefahrtsgeschichte To the Ends of the Earth.