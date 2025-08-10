Bloomberg-Journalist Mark Gurman berichtet in seinem neuen „Power On“-Newsletter von einem wichtigen Update zu Apples KI-Plänen. Das lange versprochene App Intents Feature soll endlich im kommenden Frühling erscheinen, zusammen mit einer grundlegenden Überarbeitung von Siri. Ursprünglich war die Funktion für den iOS 18 Zyklus geplant, doch technische Herausforderungen führten zu Verzögerungen.

Was App Intents leisten sollen

Die neue Technologie würde Siri ermöglichen, komplexere Aufgaben in verschiedenen Apps auszuführen. Statt nur Informationen zu liefern, könnte der Sprachassistent tatsächlich komplexe Aktionen durchführen und damit deutlich praktischer werden. Apple hatte diese Vision bereits auf der WWDC 2024 vorgestellt und dabei hohe Erwartungen geweckt.

Die Entwicklung gestaltet sich allerdings schwieriger als erwartet. Laut Gurman kämpfen die Apple-Ingenieure noch immer damit, das System mit ausreichend vielen Apps kompatibel zu machen. Besonders kritisch wird die Genauigkeit in sensiblen Bereichen wie Gesundheits- oder Banking-Anwendungen betrachtet.

Apple arbeitet deshalb intensiv mit größeren Unternehmen zusammen, um das Feature vor dem Launch ausgiebig zu testen. Die Sorge vor Fehlern in wichtigen Anwendungsbereichen ist so groß, dass das Unternehmen erwägt, bestimmte Kategorien zunächst stark einzuschränken oder komplett auszuschließen.

Eine intelligentere Siri

Apple scheint jedoch nicht nur die neuen App Intents für einen Release vorzubereiten. So erwähnt Gurman auch, dass Apple eine „umfassendere Überarbeitung der Siri-Infrastruktur“ im Frühling bringen wird. Spannend ist, ob hierzu auch die Einführung von „Personal Context“ gehören wird.

Mit der neuen Fähigkeit soll Siri in der Lage sein, auf persönliche Informationen, die auf dem Gerät gespeichert sind, zuzugreifen und diese zu verarbeiten. Hierzu zählen zum Beispiel E-Mails, Nachrichten, Dateien und Fotos. Dank dieser Verbesserung könnte Siri auf der Grundlage eurer digitalen Interaktionen relevantere Unterstützung anbieten. Wenn ihr beispielsweise eine in einer E-Mail enthaltene Flugnummer sucht oder einen von einem Freund empfohlenen Podcast abspielen wollt, kann Siri diese Informationen schnell abrufen.

Eine weitere geplante Funktion ist „Onscreen Awareness“. Mit dieser Verbesserung kann Siri den auf dem Bildschirm des Geräts angezeigten Inhalt erkennen und darauf basierend entsprechende Aktionen ausführen. Wenn euch jemand zum Beispiel eine Adresse per Textnachricht schickt, könnt ihr Siri sagen, dass diese Adresse zu euren Kontakten hinzugefügt werden soll.

Viel steht auf dem Spiel

Für Apple ist der Erfolg der neuen Siri-Funktionen entscheidend. Siri hat bereits einen schwierigen Ruf im Vergleich zu Konkurrenten wie ChatGPT oder Google Assistant. Ein weiterer Fehlstart könnte Apples Position im KI-Rennen erheblich schwächen.

Die geplante Markteinführung im Frühling wird zeigen, ob Apple seine ambitionierten Versprechen einlösen kann. Angesichts der bisherigen Verzögerungen und technischen Schwierigkeiten bleibt abzuwarten, wie umfassend die Funktionen tatsächlich sein werden. Wenn alles nach Plan verläuft, wäre iOS 26.4 ein guter Kandidat für den Release.