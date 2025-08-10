Apple arbeitet an einer grundlegenden Überarbeitung des MacBook Pro. Das neue Design wird voraussichtlich mit einem OLED-Display, dem M6-Chip und einem schlankeren Gehäuse kommen. Allerdings deutet sich eine Verzögerung an. Statt Ende 2026 könnte das Gerät erst Anfang 2027 auf den Markt kommen.

MacBook Pro mit OLED-Display

Bloombergs Mark Gurman deutet in seinem aktuellen „Power On“-Newsletter an, dass sich die Markteinführung des ersten OLED-MacBook Pro verzögern könnte. Ursprünglich war das Gerät für Ende 2026 geplant, doch nun scheint ein Launch Anfang 2027 wahrscheinlicher.

Mit dem Wechsel von Mini-LED auf OLED soll das MacBook Pro eine ganze Reihe von Verbesserungen erhalten. Dazu zählen nicht nur eine höhere Display-Helligkeit und sattere Schwarztöne mit verbessertem Kontrast. So soll mit dem Einsatz des M6 das MacBook Pro auch einen großen Performancesprung machen und effizienter arbeiten.

Der Umstieg auf OLED dürfte auch Teil eines größeren Redesigns sein. Das aktuelle MacBook Pro Design stammt aus dem Jahr 2021. Apple soll dem Vernehmen nach daran arbeiten, das Gerät noch dünner zu machen.

„Es bedeutet, dass ich etwas völlig Neues sehen muss, um mich für ein Upgrade zu begeistern. Und genau hier kommt das überarbeitete MacBook Pro mit OLED-Display ins Spiel“, erklärt Gurman die Bedeutung des Upgrades.

Kommen zwei neue Modelle in einem Jahr?

Gurman berichtete erst vor Kurzem, dass Apple neue Mini-LED Macs mit M5-Chip erst für nächstes Jahr eingeplant hat. Das würde laut Gurman die Verschiebung des OLED-Modells wahrscheinlich machen.

Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass die M5-Version Anfang 2026 erscheint und das OLED-Modell dann später im selben Jahr zusammen mit dem M6-Chip folgt. Zumindest behauptet das eine Quelle aus Korea. Ein solches Vorgehen wäre ungewöhnlich, aber nicht ausgeschlossen. Apple hat bereits gezeigt, dass zwei MacBook Pro Generationen in einem Jahr möglich sind. Im Jahr 2023 erschienen sowohl die M2 Pro/Max Modelle im Januar als auch die M3 Pro/Max Varianten im Oktober. Gurman geht jedoch offensichtlich nicht von zwei neuen MacBook Pro Generationen im nächsten Jahr aus.