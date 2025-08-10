Mit iOS 26 führt Apple verschiedene Neuerungen für Apple Music ein. Ein neue Funktion betrifft die Verwaltung von Playlists. Genau wie in der Fotos- und Notizen-App könnt ihr zukünftig auch in der Apple Music App Ordnern nutzen. So könnt ihr mehrere Wiedergabelisten zu einem Genre etwas spezifischer ablegen.

iOS 26: Apple Music Playlists lassen sich in Ordner sortieren

Mit iOS 26 könnt ihr Wiedergabelisten in Apple Music in Ordnern verwalten, so Macrumors. Das Ganze funktioniert genau so, wie ihr es erwartet. Erstellt einfach einen Ordner, gebt ihm einen Namen und schön könnt ihr passende Wiedergabelisten hineinsortierten. Ihr könnt sogar Playlist-Ordner nach Stimmung, Aktivität, Künstler oder einem anderen System verschachteln.

So erstellt ihr einen Ordner

Tippen in der Kategorie „Wiedergabeliste“ oben auf das +-Symbol.

Wählt „Neuer Ordner…“ aus dem Popup-Menü.

Gebt eurem neuen Ordner einen Namen, und tippen dann auf „Erstellen“.

So verschiebt ihr Wiedergabelisten in Ordner