Jon Prosser ist wieder da. Nach einer Klage von Apple wegen angeblich geleakter iOS 26 Informationen hat der bekannte Leaker nun ein neues Video zum iPhone 17 Pro veröffentlicht.

Rückkehr trotz rechtlicher Probleme

Apple hatte Prosser verklagt, nachdem er angeblich Informationen von einem illegal beschafften Mitarbeiter-iPhone mit unveröffentlichter Software geleakt haben soll. Statt sich zurückzuhalten, präsentiert er jetzt seine gewohnt aufwendigen Render-Videos zum kommenden iPhone 17 Pro und iPhone 17 Air.

Die Informationen selbst überraschen kaum noch. Praktisch jedes Detail zu Apples nächster iPhone-Generation wurde bereits von verschiedenen Quellen online gestellt. Prosser fasst diese Gerüchte in seiner bewährt ansprechenden visuellen Form zusammen. Dabei bringt er einen kleinen Seitenhieb gegen Apple unter. So weist er darauf hin, dass es sich hier um reine Spekulationen handelt, und man ihn doch bitte nicht verklagen solle.

Ob die Wahl des Timings nach der Klage jedoch klug ist, bleibt fraglich. Doch im Internet werden Zurückhaltung und Vorsicht selten belohnt. Prosser setzt somit weiterhin auf Aufmerksamkeit.