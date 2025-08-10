Vergangene Woche hat Apple einen Schwung neuer Beta-Versionen veröffentlicht und unter anderem die Beta 5 zu tvOS 26 veröffentlicht. Mir dieser hat Apple verschiedene Hinweise auf HomeKit in der Einstellungen-App in Apple Home umbenannt.

tvOS 26 Beta 5: Aus HomeKit wird Apple Home

Apple ist mit der tvOS 26 Beta 5 dazu übergegangen, verschiedene Referenzen auf HomeKit in Apple Home umzubenennen, so Macrumors. Kleines Beispiel gefällig? So wurde aus

Dein Apple TV stellt keine Verbindung mit iCloud und HomeKit her, bis Du einen neuen Standardbenutzer hinzufügst

in

Dein Apple TV stellt keine Verbindung mit iCloud und Apple Home her, bis Du einen neuen Standardbenutzer hinzufügst.

umgeändert.

Wir holen euch kurz ins Boot. Apple Home bezeichnet die gesamte Smart-Home-App und das gesamte Ökosystem von Apple, während HomeKit seit 2014 der Name des zugrunde liegenden Smart-Home-Zubehör-Frameworks des Unternehmens ist.

Lässt Apple die Bezeichnung HomeKit langsam aber sicher auslaufen? Oder hat Apple einfach erkannt, dass Apple Home in diesen Fällen die bessere Bezeichnung ist? Sind es Vorbereitungen auf Apples kommende Smart Home Produkte und insbesondere auf den kolportierten Smart Home Hub? Nichtsdestotrotz gibt es noch zahlreiche Hinweise auf HomeKit und Apple Home auf der Apple Webseite und auf Apples Softwareplattformen.