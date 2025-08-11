Mark Gurman von Bloomberg berichtet mit der neuesten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters, dass Apple hinter den Kulissen fieberhaft am großen Siri-Upgrade und App Intents arbeitet. Der Hersteller möchte nicht noch einmal in die Schlagzeilen gelangen, in dem man frühzeitig eine neue Funktion ankündigt und diese schlussendlich nach hinten schieben muss. Ein großer Fokus liegt auf der Bedienung von Apps mit Sprachkommandos. Um möglichst sorgfältig vorzugehen, testet Apple das Feature in Kombination mit zahlreichen Drittanbieter-Apps.

Apple testet überarbeitete Siri mit Apps wie YouTube, Uber und weiteren

Vor wenigen Tagen gab Apple Software-Chef Craig Federighi zu verstehen, dass das kommende Siri-Upgrade deutlich größer als geplant sein wird. Ein Bestandteil dürften App Intents sein. Doch was hat es damit auf sich?

Vereinfacht ausgedrückt, setzt Apple auf die Bedienung mit eurer Stimme. So könnt ihr zukünftig Siri anweisen, ein bestimmtes Foto zu suchen, es zu bearbeiten und abzuschicken. Oder einen Instagram-Beitrag zu kommentieren. Oder durch eine Shopping-App scrollen und etwas in euren Warenkorb legen. Oder ihr könnt euch bei einem Dienst anmelden, ohne den Bildschirm zu berühren. Schlussendlich klingt das alles ziemlich spannend. Allerdings muss Apple erst einmal den Nachweis erbringen, dass das Ganze auch funktioniert. Schlussendlich könnte diese Art der Bedienung die Basis für weiter Apple Produkte sein. Angeblich hat Apple aufgrund der Siri-Verzögerungen sein kommendes Smart Display verzögert haben.

Weiter heißt es von Gurman, dass Apple derzeit App Intents mit verschiedenen Drittanbieter-App testet, darunter Uber, AllTrails, Threads, Temu, Amazon, YouTube, Facebook, WhatsApp und verschiedenen Spielen. Auch Apples eigene Apps werden natürlich ausgiebig mit in die Tests eingebunden. Für Bankgeschäfte und andere sensible Kategorien erwägt Apple, die Möglichkeiten von Siri stark einzuschränken – oder diese Bereiche ganz auszuschließen.

Aktuell wird damit gerechnet, dass das große Siri-Upgrade im Frühjahr 2026 mit iOS 26.4 ausgerollt wird.