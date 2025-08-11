Zum Wochenstart erreichen uns spannende Informationen aus Fernost. So ist aus Zulieferkreisen zu hören, dass Apple an einem neuen Einsteiger-MacBook arbeitet. Dieses soll ein 12,9 Zoll Display besitzen, zu einem Preis zwischen zwischen 599 Dollar und 699 Dollar angeboten werden und somit deutlich unterhalb des aktuellen MacBook Air angesiedelt sein.

Apple plant 12,9 Zoll MacBook, ab Ende 2025 für 599 Dollar

Bereits im Juni dieses Jahres erreichten uns zarte Gerüchte, dass Apple an einem neuen Einsteiger-MacBook arbeitet. So informierte Analyst Ming Chi Kuo, dass Apple an einem preisgünstigeren MacBook 13 Zoll Notebook arbeitet, um mit den Chromebook zu konkurrieren und die MacBook-Verkäufe anzukurbeln.

Kuo sprach davon, dass das Einsteiger-MacBook mit einem A18 Pro Chip ausgestattet sein wird, der beim iPhone 16 Pro im vergangenen Jahr debütierte. Gleichzeitig tauchte das Gerät im Apple Programmcode auf. Damit wäre dieses Gerät der erste Max, der von einem iPhone-Chip angetrieben wird. Bisher wurden in allen Apple Silicon Macs Prozessoren der M-Serie verwendet, die über mehr Kerne, größere Speicherkapazität und eine verbesserte Unterstützung externer Displays verfügen.

Der Branchendienst Digitimes vermeldet nun, dass das neue MacBook zu einem Preis zwischen 599 Dollar und 699 Dollar verkauft wird. Im Vergleich dazu startet das MacBook Air in den USA bei 999 Dollar. Weiter heißt es, dass Apple auf ein 12,9 Zoll Display setzen wird. Das MacBook Air ist mit einem 13,6 Zoll Display ausgerüstet. Die Massenproduktion für verschiedene Komponenten des neuen Einsteiger-MacBooks soll Ende des dritten Quartals beginnen. Dies impliziert, dass das MacBook Ende 2025 oder Anfang 2026 auf den Markt kommen wird. Dies passt zu den Informationen, die auch Analyst Ming Chi Kuo vorliegen.

Glaubt man den Einschätzungen des Branchendienstes, so wird Apple jährlich zwischen 5 Millionen und 7 Millionen Exemplare des neuen Einsteiger-MacBooks verkaufen.