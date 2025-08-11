Auch wenn Apple bislang mit keiner Silbe die kommende iPhone 17 Familie angekündigt hat, bilden wir uns langsam aber sicher ein, eine konkrete Vorstellung zu haben, in welche Richtung sich das Ganze bewegt. Das kommende Lineup wird euch vermutlich vier unterschiedliche Displaygrößen bieten. Die nun aufgetauchten Displayschutzfolien ermöglichen euch einen kleinen Einblick.

Displaygröße im Vergleich: iPhone 17 Air vs. iPhone 17 und iPhone 17 Pro

Erstmals wird Apple in diesem hat ein sogenanntes iPhone 17 Air ankündigen. Dieses wird das bisherige Plus-Modell ersetzen. Doch wie schlägt sich das iPhone 17 Air bei der Displaygröße im Vergleich zum iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max?

Wie Leaker Majin Bu in seinem neuesten Beitrag zum X demonstriert, liegt die Displaygröße des iPhone 17 Air zwischen der des 17 Pro und des 17 Pro Max. Das iPhone 17 Air soll eine Displaygröße von 6,6 oder 6,7 Zoll bieten. Damit sitzt es zwischen dem iPhone 17 Pro (6,3 Zoll) und dem iPhone iPhone 17 Pro Max (6,9 Zoll). Unschlüssig ist die Gerüchteküche noch, ob Apple beim iPhone 17 auf ein 6,1 Zoll Display setzt oder dieses auf 6,3 Zoll anwachsen lässt.