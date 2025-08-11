Mit dem neuen iPhone-Wallpaper zur „Here’s to the Dreamers“-Kampagne knüpft Apple an eine seiner wichtigsten Botschaften an und feiert damit die Kraft der Kreativität. Laut Apple soll jeder Blick auf das Smartphone als Inspiration dienen und die Nutzer an die Kraft kreativer Träume erinnern.

Neues Wallpaper zum Download

Das neue Design ist Teil einer aktuellen App Store Story, die kreative Talente aus Südostasien in den Fokus rückt. Damit setzt Apple eine jährliche Tradition fort, die Schöpfer aus der Region in den Bereichen Kunst, Musik und App-Entwicklung hervorhebt.

Das abstrakte und farbenfrohe Hintergrundbild zeigt eine blühende Traumlandschaft, die die Fantasie anregen und den kreativen Geist Südostasiens widerspiegeln soll.

Das Wallpaper kann direkt bei Apple heruntergeladen werden. Es befindet sich unten auf der „Here’s to the Dreamers“-Webseite.

Apple beschreibt das Design folgendermaßen: