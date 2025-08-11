Apple hat vor wenigen Augenblicken die Beta 6 zu iOS 26 und iPadOS 26 veröffentlicht. Damit bewegen wir uns einen weiteren kleinen Schritt auf die finale Version zu, die für Mitte September erwartet wird.

iOS 26 & iPadOS 26: Beta 6 ist da

Mit der Freigabe der Beta 6 haben eingetragene Entwickler ab sofort eine weitere Möglichkeit, sich mit dem kommenden großen iPhone- und iPad-Update zu beschäftigen. Am Einfachsten erfolgt dies über iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates.

Apple beschreibt iOS 26 unter anderem wie folgt

Apple hat eine Vorschau auf iOS 26 gezeigt, ein großes Update mit einem fantastischen neuen Design, intelligenten Erlebnissen und Verbesserungen für Apps, die Nutzer jeden Tag verwenden. Das neue Design ermöglicht ein ausdrucksstärkeres und beeindruckenderes Erlebnis im ganzen System und wirkt gleichzeitig genauso vertraut wie iOS. Apple Intelligence, das im gesamten System integriert und von Grund auf mit Datenschutz entwickelt worden ist, wird noch leistungsstärker. Updates der Apps Telefon und Nachrichten helfen Anwender, in Verbindung zu bleiben, und reduzieren gleichzeitig Ablenkungen wie unerwünschte Anrufe. iOS 26 bringt außerdem neue Features in CarPlay, Apple Music und Wallet sowie Apple Games, eine ganz neue App, die alle Spiele von Gamer an einem Ort vereint.

Mit der Beta 1 hatte Apple Anfang Juni den Anfang gemacht. Seitdem erschienen eine Handvoll weiteres Betas. Zuletzt wurden die Schritte von Beta zu Beta immer kleiner. Die Änderungen die beispielsweise mit der Beta 5 vorgenommen hat, habe wir hier für euch hinterlegt.

Bis zur finalen Version werden noch ein paar wenige Wochen vergehen. Wir gehen davon aus, dass Apple Mitte September den Schalter umlegen wird. Wenn wir uns auf einen Termin festlegen müssten, würden wir uns auf den 15.09.2025 festlegen.

Update 19:52 Uhr: Die Beta 6 zu watchOS 26, macOS 26, visionOS 26, tvOS 26 und HomePod Software 26 steht auch bereit.