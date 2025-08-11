Mit der sechsten Beta von iOS 26 erhalten iPhone-Nutzer nicht nur neue Funktionen, sondern auch ein kleines akustisches Update. Apple erweitert das Repertoire des Standard-Klingeltons um gleich fünf neue Versionen. Damit stehen in den Einstellungen jetzt insgesamt sieben Varianten des bekannten „Reflection“-Klingeltons zur Auswahl.

Apple frischt „Reflection“ auf

Eine frühere Beta-Version enthielt bereits eine Remix-Version des Standard-Klingeltons „Reflection“. Diese Version erhält mit dem jüngsten Update nun den Namen „Reflected“. Neu hinzugekommen sind „Buoyant“, „Dreamer“, „Pond“, „Pop“ und „Surge“. Der ursprüngliche Standard-Klingelton bleibt unverändert und ist weiterhin als „Default“ gelistet.

Die neuen Töne greifen die Grundidee des bekannten „Reflection“-Sounds auf, interpretieren sie aber auf ganz eigene Weise. Die Klangbilder reichen von spielerisch und sanft bis hin zu modernem Electro-Pop. Damit dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein, egal ob für Nutzer, die es dezent mögen, oder für alle, die ihr iPhone akustisch hervorheben wollen.