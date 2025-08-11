In rund einem Monat wird Apple die neue iPhone 17 Familie im Rahmen einer Keynote ankündigen. Die offizielle Einladung zum Event dürfte in etwas zwei Wochen erfolgen. Mit von der Partie dürfte dann auch das neue iPhone 17 Pro sein. Diesem wird eine neu gestaltete Rückseite mit Kameraleiste sein. Genau dort könnte zukünftig Gauch das Antennensystem des Gerätes untergebracht sein.

iPhone 17 Pro könnte Antennendesign im Stil der Apple Watch Ultra erhalten

Leaker Majin Bu beruft sich auf Insiderkreise und berichtet, dass das Antennensystem des iPhone 17 Pro um die neue Kameraleiste auf der Rückseite des iPhone 17 Pro positionieren wird. Er schreibt

Laut meiner Quelle wird Apple beim iPhone 17 Pro eine wesentliche strukturelle Änderung einführen: die Neupositionierung der Antennen rund um das rückseitige Kameramodul. Diese Designentscheidung spiegelt den Ansatz der Apple Watch Ultra wider, bei der die Antennen strategisch integriert sind, um Empfang und Signalstabilität zu maximieren.

So wie der Leaker schreibt, würde das Design dem Antennensystem ähneln, das beim Multiband-Antennensystem der Apple Watch Ultra verwendet wird. Der Grund für die Neupositionierung soll darin liegen, dass die neue Position weniger anfällig für Signalabschirmung und Störungen sei. Auf diese Art und Weise möchte Apple die elektromagnetische Energie der Antenne im Raum verbessern. Sollte Apple tatsächlich rund um die Kameraleiste verteilen, so könnte der Hersteller eine gleichmäßigere Hauptkeulenausbreitung erreichen, Schattenzonen in vertikaler und diagonaler Richtung reduzieren und die Effizienz in dichten Signalumgebungen wie Städten oder komplexen Innenräumen verbessern.

Sobald die ersten iPhone 17 Pro Modelle im Handel sind und die ersten Teardowns veröffentlicht wurden, werden wir wissen, ob an den Gerüchten etwas dran ist. Das eingebundene Foto zeigt, wie das iPhone 17 Pro aussehen und in welchen Farben dieses erscheinen könnte.