Seit Mai wissen wir, dass Apple unter dem Namen „Mr. Scorsese“ an einer fünfteilige Doku über Martin Scorsese arbeitet. So langsam aber sicher bewegen wir uns auf die Premiere im Oktober zu. Vorab gibt es nun ein erstes First-Look-Video.

Apple TV+ enthüllt einen ersten Clip zur fünfteilige Doku über Martin Scorsese

Apple TV+ hat einen ersten Clip aus „Mr. Scorsese“ veröffentlicht, der fünfteiligen Dokumentarfilmreihe der gefeierten Regisseurin Rebecca Miller, die am 17. Oktober auf Apple TV+ Premiere feiert. Der erste Blick auf die neue Serie gewährt dem Publikum einen beispiellosen Einblick in die Welt des Oscar-prämierten Filmemachers Martin Scorsese. Im Clip ist zu sehen, wie Scorsese und seine Filmemacherfreunde, darunter Steven Spielberg, darüber nachdenken, wie der Director’s Cut von „Taxi Driver“ beinahe nie veröffentlicht worden wäre und wie weit der visionäre Filmemacher zu gehen bereit war, um einen seiner ikonischsten Filme zu schützen.

„Mr. Scorsese“ untersucht, wie Scorseses bewegte Lebenserfahrungen seine künstlerische Vision prägten, denn jeder seiner Filme verblüffte die Welt mit seiner Originalität. Von seinen frühesten Erfahrungen (Studentenfilme der New York University) bis in die Gegenwart erforscht dieser Dokumentarfilm die Themen, die Scorsese faszinierten, darunter die Rolle von Gut und Böse im menschlichen Wesen.