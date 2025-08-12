Amazon Blitzangebote: Balkonkraftwerke & Akkus, smarte Tracker, Oral-B iO, USB-C Ladegeräte und mehr

| 10:23 Uhr | 0 Kommentare

Angebote des Tages

Apple Mac mini Desktop-Computer mit M4 Chip mit 10 Core CPU und 10 Core GPU: 16 GB gemeinsamer...
Apple Mac mini Desktop-Computer mit M4 Chip mit 10 Core CPU und 10 Core GPU: 16 GB gemeinsamer...
  • GANZ GROSS. IN GANZ KLEIN. – Der viel leistungsstärkere, viel kleinere Mac mini Desktop-Computer:...
  • SIEHT KLEIN AUS. KOMMT GROSS RAUS. – Der Mac mini ist nur 12,70 x 12,70 cm klein, passt perfekt...
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk mit Speicher, Hyper 2000 mit 1800W Solar Eingang, Bidirektionales...
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk mit Speicher, Hyper 2000 mit 1800W Solar Eingang, Bidirektionales...
  • 【AC-gekoppelte Energiespeicherlösung】In einem einphasigen Stromkreis kann die Phase, in der...
  • 【Hybrid-Mikrowechselrichter】Hyper 2000 verfügt über ein Alles in einem Design, das einen Hub...
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk mit Speicher, Hyper 2000 mit 1800W Solar Eingang, 1200W AC-Laden,...
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk mit Speicher, Hyper 2000 mit 1800W Solar Eingang, 1200W AC-Laden,...
  • 【Hybrid-Mikrowechselrichter】Hyper 2000 verfügt über ein All-in-One-Design mit integriertem...
  • 【7680 Wh Erweiterbare Kapazität】 Die Zendure SolarFlow Hub-Serie und Hyper-Serie ist mit...
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk mit Speicher, Hyper 2000 mit 1800W Solar Eingang, 1200W AC-Laden,...
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk mit Speicher, Hyper 2000 mit 1800W Solar Eingang, 1200W AC-Laden,...
  • 【Hybrid-Mikrowechselrichter】Hyper 2000 verfügt über ein All-in-One-Design mit integriertem...
  • 【7680 Wh Erweiterbare Kapazität】 Die Zendure SolarFlow Hub-Serie und Hyper-Serie ist mit...
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk, Speicher für SolarFlow Balkonkraftwerk, Hub 2000 mit 1800 W...
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk, Speicher für SolarFlow Balkonkraftwerk, Hub 2000 mit 1800 W...
  • 【Zweifacher MPPT 1800 W】 Der Hub 2000 unterstützt eine maximale Solarleistung von 1800 W. Wenn...
  • 【7680 Wh Erweiterbare Kapazität】 Die Zendure SolarFlow Hub-Serie und Hyper-Serie ist mit...
Gardena Mähroboter SILENO minimo 250 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität,...
Gardena Mähroboter SILENO minimo 250 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität,...
  • Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...
  • Pro-silent: Mit nur 57 db(A) der Leiseste seiner Klasse und stört somit niemanden wenn er mäht
Gardena Mähroboter smart SILENO City 600 m² Set: Innovative LONA AI-Technologie, Steuerung per...
Gardena Mähroboter smart SILENO City 600 m² Set: Innovative LONA AI-Technologie, Steuerung per...
  • LONA Intelligence: Durch die LONA Intelligence kommt eine AI zu tragen die intelligentes Mapping,...
  • Intelligentes Mapping und Location Tracking: Sorgt für eine präzise Kartografie des Gartens und...
Gardena Mähroboter SILENO minimo 350 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität,...
Gardena Mähroboter SILENO minimo 350 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität,...
  • EXKLUSIV-Modell: Den SILENO minimo 350 Mähroboter von Gardena erhalten Sie exklusiv nur auf Amazon.
  • Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...
Gardena Mähroboter SILENO minimo 500 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität,...
Gardena Mähroboter SILENO minimo 500 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität,...
  • Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...
  • Pro-silent: Mit nur 57 db(A) der Leiseste seiner Klasse und stört somit niemanden wenn er mäht
Apple MacBook Air (13', Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU, 16GB Gemeinsamer...
Apple MacBook Air (13", Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU, 16GB Gemeinsamer...
  • LEICHTGESCHWINDIGKEIT – Das MacBook Air mit dem M4 Chip macht Arbeit und Gaming superschnell. Mit...
  • MIT DER POWER DES M4 – Mit dem Apple M4 wird alles, was du machst, noch schneller und flüssiger...
Apple MacBook Air (15', Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 10‑Core GPU, 16GB Gemeinsamer...
Apple MacBook Air (15", Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 10‑Core GPU, 16GB Gemeinsamer...
  • LEICHTGESCHWINDIGKEIT – Das MacBook Air mit dem M4 Chip macht Arbeit und Gaming superschnell. Mit...
  • MIT DER POWER DES M4 – Mit dem Apple M4 wird alles, was du machst, noch schneller und flüssiger...
ECOFLOW STREAM Ultra 1,92kWh, Balkonkraftwerk mit Speicher, 4 MPPT 2000W Solareingang, 2300W Dual...
ECOFLOW STREAM Ultra 1,92kWh, Balkonkraftwerk mit Speicher, 4 MPPT 2000W Solareingang, 2300W Dual...
  • Sparen Sie jährlich 1109 € Stromkosten: STREAM Ultra überzeugt mit einem 2800W starken...
  • Solarenergie für drinnen, Plug & Power überall: STREAM Ultra nutzt AC-Kopplung-Technologie und...
ECOFLOW STREAM Pro 1,92kWh 0% VAT, Balkonkraftwerk mit Speicher, 2300W Solareingang, 2300W Dual...
ECOFLOW STREAM Pro 1,92kWh 0% VAT, Balkonkraftwerk mit Speicher, 2300W Solareingang, 2300W Dual...
  • Sparen Sie jährlich 912€ Stromkosten: STREAM Pro überzeugt mit einem 2300W starken Solareingang,...
  • Solarenergie für drinnen, Plug & Power überall: STREAM Pro nutzt AC-Kopplung-Technologie und...
ATUVOS Air Tag Schlüsselfinder 4er Pack, Smart Tracker KeyFinder Kompatibel mit Apple Wo ist? APP...
ATUVOS Air Tag Schlüsselfinder 4er Pack, Smart Tracker KeyFinder Kompatibel mit Apple Wo ist? APP...
  • 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...
  • 【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Air Tracker Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...
67W USB-C Ladegerät, Anker Prime GaN Netzteil, 3 Port PPS Schnellladegerät, Kompaktes klappbares...
67W USB-C Ladegerät, Anker Prime GaN Netzteil, 3 Port PPS Schnellladegerät, Kompaktes klappbares...
  • SCHNELLLADELEISTUNG FÜR 3 GERÄTE GLEICHZEITIG: Mit 2 USB-C Ports und 1 USB-A Anschluss kannst du...
  • 65W FÜR 2 ANSCHLÜSSE: Ob nur USB-C oder USB-A und USB-C in Kombination, du erhältst eine...
Seagate Portable Drive 5TB, Tragbare Externe Festplatte, 2.5 Zoll, USB 3.0, inkl. Data Rescue...
Seagate Portable Drive 5TB, Tragbare Externe Festplatte, 2.5 Zoll, USB 3.0, inkl. Data Rescue...
  • Amazon Exclusive
  • Erweiterung der Kapazität Ihres Computers mit einer leichten, kompakten Lösung Kampatibel mit PC,...
Jackery Powerstation 1000 v2 mit 200W Solarpanel, 1070Wh LiFePO4 Solargenerator, 1500W AC/100W USB-C...
Jackery Powerstation 1000 v2 mit 200W Solarpanel, 1070Wh LiFePO4 Solargenerator, 1500W AC/100W USB-C...
  • Neue Generation: Erleben Sie mit Jackerys Powerstation 50 % mehr Leistung und 1.500 W AC-Ausgang....
  • Schneller und sicherer: Die Explorer 1000 v2 lädt in 60 Minuten komplett. ChargeShield 2.0 bietet...
Air Tag Schlüsselfinder, Air Tracker Tag Kompatibel mit Apple Wo ist? APP (Nur iOS), Koffer Tracker...
Air Tag Schlüsselfinder, Air Tracker Tag Kompatibel mit Apple Wo ist? APP (Nur iOS), Koffer Tracker...
  • In Der Nähe Finden und Weit Weg Finden: Innerhalb einer Bluetooth-Reichweite von bis zu 120 ft....
  • Erinnerung an Vergessenes und Teilen Sie Ihre Gegenstände: Wenn du deinen tracker tag vergisst,...
Oral-B iO Series 10 Plus Edition Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, PLUS 3...
Oral-B iO Series 10 Plus Edition Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, PLUS 3...
  • INHALT: Oral-B elektrische iO Zahnbürste inkl 3 Aufsteckbürsten (1x Ultimative Reinigung, 2x...
  • Die FORTSCHRITTLICHSTE TECHNOLOGIE von Oral-B entfernt in nur 1 Woche 100% mehr Plaque und sogar...
DJI Mini 4K, Drohne mit 4K UHD Kamera für Erwachsene, unter 249 g, 3-Achsen Gimbal Stabilisierung,...
DJI Mini 4K, Drohne mit 4K UHD Kamera für Erwachsene, unter 249 g, 3-Achsen Gimbal Stabilisierung,...
  • Weniger als 249 g, Zertifizierung der Klasse C0 - Dank des ultraleichten Gewichts darf die Mini 4K...
  • 4K Ultra HD & 3-Achsen-Gimbal für Aufnahmen in Kinoqualität – Fange atemberaubende Momente bei...
ECOVACS Goat O500 Panorama Mähroboter ohne Begrenzungskabel, 500 m², Auto-Kartierung...
ECOVACS Goat O500 Panorama Mähroboter ohne Begrenzungskabel, 500 m², Auto-Kartierung...
  • LiDAR-unterstützte visuelle Navigation: Das LELS Panorama Navigationssystem mit 2 Kameras und LiDAR...
  • Automatische Kartierung & ohne manuelle Einrichtung: In nur 5 Minuten startklar. Mit der...
soundcore A1 In Ear Sport Bluetooth Kopfhörer, Wireless Earbuds mit Individuellem Sound, 35H...
soundcore A1 In Ear Sport Bluetooth Kopfhörer, Wireless Earbuds mit Individuellem Sound, 35H...
  • UNSCHLAGBARES SOUNDPROFIL: A1 Sport Bluetooth Kopfhörer besitzen 8mm weite Audiotreiber mit...
  • 3 INDIVIDUELLE MODI: Für alle Musikgenres etwas dabei! Bass Booster für intensive Songs, Podcast...
TCL 50C7K 50 Zoll QD-Mini LED Fernseher, 4K HDR Premium 2000, Smart Google TV mit 144Hz Motion...
TCL 50C7K 50 Zoll QD-Mini LED Fernseher, 4K HDR Premium 2000, Smart Google TV mit 144Hz Motion...
  • QD-Mini-LED: Die einzigartige Hintergrundbeleuchtungstechnologie sorgt für ein visuelles...
  • HVA-Panel: HVA ist die nächste Generation von VA-Panels. HVA-Panels bieten einen hohen Kontrast,...
Anker USB C Ladegerät (Nano II 65W) USB-C 65W Pod 3-Port PPS Schnellladegerät, iPad Ladegerät,...
Anker USB C Ladegerät (Nano II 65W) USB-C 65W Pod 3-Port PPS Schnellladegerät, iPad Ladegerät,...
  • DER EINE FÜR ALLES: Keine Lust auf Ladegeräte so schwer wie Ziegelsteine? Der kompakte PowerPort...
  • HIGH-SPEED LADELEISTUNG: Verbinde eines deiner Geräte und genieße 65W Ladeleistung - das ist genug...
roborock Q7 L5+ Set Saugroboter mit Automatischer Staubentleerung, Dual Anti-Tangle System, 8.000 Pa...
roborock Q7 L5+ Set Saugroboter mit Automatischer Staubentleerung, Dual Anti-Tangle System, 8.000 Pa...
  • 7 Wochen ohne manuelle Eingriffe: Genieße sorgenfreie Reinigung mit der selbstentleerenden...
  • Leistungsstarke 8.000 Pa Saugkraft für Tiefenreinigung: Mit branchenführender HyperForce Saugkraft...
Aqara Smart Türklingel Kamera G410 mit Chime, 2k, Homekit-Sicherheits-Video, 2-Wege Audio,...
Aqara Smart Türklingel Kamera G410 mit Chime, 2k, Homekit-Sicherheits-Video, 2-Wege Audio,...
  • Kompatibilität mit HomeKit Secure Video und allen wichtigen Ökosystemen: Vollständig...
  • Integrierter Aqara Zigbee & Matter Hub für einfache Gerätesteuerung: Die G410 benötigt keinen...
UGREEN FineTrack kompatibel mit Apple Find My (nur iOS), Bluetooth Tracker für Gepäck,...
UGREEN FineTrack kompatibel mit Apple Find My (nur iOS), Bluetooth Tracker für Gepäck,...
  • Apple Find My Certified (nur iOS): keine Installation erforderlich, einfach mit der integrierten...
  • Auswechselbare Batterie: Verwenden Sie CR2032 Knopfzellenbatterie, die Lebensdauer beträgt bis zu...
eufy Omni E28 HydroJet Saugroboter mit Wischfunktion, tragbarer Tiefenreiniger, 20.000Pa...
eufy Omni E28 HydroJet Saugroboter mit Wischfunktion, tragbarer Tiefenreiniger, 20.000Pa...
  • Fleckenfreie Textilien dank des ersten weltweit tragbaren FlexiOne Tiefenreinigers：Milchflecken...
  • Streifenfreie Böden mit dem revolutionären HydroJet System：Sag klebrigem Saft oder...
eufy Security eufyCam 2C 2-Kamera-Set, Solarpanel, Überwachungskamera Aussen Solar,...
eufy Security eufyCam 2C 2-Kamera-Set, Solarpanel, Überwachungskamera Aussen Solar,...
  • KAMERA MIT SOLAR-PANEL: Nachhaltige Energie ohne Akkuladen – das Solarmodul sorgt für konstante...
  • DETAILREICHE NACHTSICHT: Genieße auch bei Dunkelheit klare Videos oder Live-Übertragungen und...
MiLi MiTag Android Smart Tag, Schlüsselfinder KeyFinder kompatibel mit Google Mein Gerät Finden...
MiLi MiTag Android Smart Tag, Schlüsselfinder KeyFinder kompatibel mit Google Mein Gerät Finden...
  • 【Android Smart Tag】MiLi Android-Tracker stellt sicher, dass Sie Ihre wertvollen Gegenstände nie...
  • 【Gegenstandssuche】Verwenden Sie die “Google Mein Gerät finden” App, um Ihr Gerät zu...
X-Sense Smarter Rauchmelder WLAN mit Sprachausgabe und 17 Standorten, Feuermelder, Rauchmelder...
X-Sense Smarter Rauchmelder WLAN mit Sprachausgabe und 17 Standorten, Feuermelder, Rauchmelder...
  • Sprachausgabe-Alarm mit Standort: Wählen Sie aus bis zu 17 voreingestellten Orten. Bei...
  • Nachtmodus: Legen Sie benutzerdefinierte Zeiten in der App fest, um das grüne Licht auszuschalten,...
soundcore by Anker P2 Mini Bluetooth Kopfhörer, In Ear Kopfhörer mit 10mm Audiotreiber, intensiver...
soundcore by Anker P2 Mini Bluetooth Kopfhörer, In Ear Kopfhörer mit 10mm Audiotreiber, intensiver...
  • -SOUNDCORE: Eine Marke von Anker Innovations.
  • Unsere Technologie analysiert das Klangprofil der kabellosen Bluetooth-Kopfhörer in Echtzeit und...
roborock Qrevo Saugroboter mit Wischfunktion, 5500Pa Saugkraft, 3D-Kartierung, Doppeldrehmopps...
roborock Qrevo Saugroboter mit Wischfunktion, 5500Pa Saugkraft, 3D-Kartierung, Doppeldrehmopps...
  • Roborock Generalüberholtes Produkt - instandgesetzt, Zustand: hervorragend.
  • All-in-One-Andocksystem und die fortschrittlichste Reinigungstechnologien. Vergiss Putzen -...
Philips Hue White and Color Ambiance Datura Deckenleuchte Klein, ⌀38,4 cm, warm- bis kühlweißes...
Philips Hue White and Color Ambiance Datura Deckenleuchte Klein, ⌀38,4 cm, warm- bis kühlweißes...
  • Haupt- und Hintergrundlicht - beide in Farbe: Das Hue Datura Deckenpaneel verfügt über ein...
  • Jedes Licht kann einzeln gesteuert werden: Das Hue Datura Deckenpaneel verfügt über ein großes...
Beats Studio Pro – Komplett Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer – Personalisiertes...
Beats Studio Pro – Komplett Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer – Personalisiertes...
  • Beats spezielle Akustikplattform bietet kraftvollen, immersiven Sound – egal, ob du Musik hörst...
  • Verlustfreies Audio über USB-C und drei verschiedene eingebaute Klangprofile verbessern dein...
Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit...
Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit...
  • Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag
  • Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound
Beats Studio Buds + | Komplett kabellose Noise Cancelling In-Ear Kopfhörer, verbesserte Apple &...
Beats Studio Buds + | Komplett kabellose Noise Cancelling In-Ear Kopfhörer, verbesserte Apple &...
  • Spüre den kraftvollen, ausgewogenen Sound der speziell entwickelten Akustikplattform von Beats
  • Aktives Noise Cancelling (ANC) passt sich deiner individuellen Passform an, damit du ganz in die...
Anker SOLIX Balkonsolarsystem mit Halterungen (820W), 23% Effizienz, Gratis OTA Upgrade auf 800W,...
Anker SOLIX Balkonsolarsystem mit Halterungen (820W), 23% Effizienz, Gratis OTA Upgrade auf 800W,...
  • SOLARPOWER HOCH, STROMKOSTEN RUNTER: Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen...
  • LEISTUNG UND AUSDAUER: Lade sorgenfrei für Jahrzehnte mit einer beeindruckenden Effizienz von 23%....
Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro, Balkonkraftwerk mit Speicher, 4 MPPT 2400W Solareingang,...
Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro, Balkonkraftwerk mit Speicher, 4 MPPT 2400W Solareingang,...
  • JÄHRLICH 251€ STROMKOSTEN GESPART: 4 MPPT-Routen unterstützen 2400W, und du kannst...
  • ANTI-ENERGIEVERSCHWENDUNG: Erreiche echte Effizienz mit dem Anker SOLIX Smarten Zähler, der den...
Anker SOLIX Balkonkraftwerk 820W, 2 * 410W Solarmodule und 600W/800W Wechselrichter mit Zubehör,...
Anker SOLIX Balkonkraftwerk 820W, 2 * 410W Solarmodule und 600W/800W Wechselrichter mit Zubehör,...
  • SOLARPOWER HOCH, STROMKOSTEN RUNTER: Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen...
  • LEISTUNG UND AUSDAUER: Lade sorgenfrei für Jahrzehnte mit einer beeindruckenden Effizienz von 23%....
Anker SOLIX Smarter Zähler für Solarbank 2 Serie, Kabellos, Unterstützt WLAN, Bluetooth, RS-485,...
Anker SOLIX Smarter Zähler für Solarbank 2 Serie, Kabellos, Unterstützt WLAN, Bluetooth, RS-485,...
  • WIR SIND ANTI-ENERGIEVERSCHWENDUNG: Überwache deinen Stromverbrauch in Echtzeit und passe ihn durch...
  • FLEXIBLE KONNEKTIVITÄT: Verbinde dich mit deinem smarten Stromzähler über WLAN, Bluetooth.
Anker SOLIX C1000 Tragbare Powerstation, LiFePO4, 1800W Solargenerator, 100% geladen in 58 Min. mit...
Anker SOLIX C1000 Tragbare Powerstation, LiFePO4, 1800W Solargenerator, 100% geladen in 58 Min. mit...
  • 80% UltraFast Aufladung in 43 Minuten: Mit der Anker SOLIX C1000 bist du innerhalb von 43 Minuten...
  • 10 Jahre Haltbarkeit, 3.000 Akku-Zyklen: Anker SOLIX C1000 ist mit über 3.000 Akkuzyklen...
Anker 535 Compact Power Station (Powerhouse 512Wh), Portable LiFePO4 Batteries, 500W 7-Port Power...
Anker 535 Compact Power Station (Powerhouse 512Wh), Portable LiFePO4 Batteries, 500W 7-Port Power...
  • 10 JAHRE LEBENSDAUER: Mit unserer leistungsstarken Technologie InfiniPower, kombiniert mit...
  • 5 JAHRE HERSTELLERGARANTIE: Anstelle der durchschnittlichen 2 Jahre ist die Anker 535 Powerstation...
EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk 0% VAT, Mikrowechselrichter 600W und 400W starre Monokristalline...
EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk 0% VAT, Mikrowechselrichter 600W und 400W starre Monokristalline...
  • [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...
  • [30-MINUTEN-DIY-Installation] Sie benötigen keine professionelle Ausbildung oder einen Elektriker,...
EF ECOFLOW DELTA Max tragbarer Powerstation 2016Wh, Solargenerator AC 2400W (4600W Überspannung)...
EF ECOFLOW DELTA Max tragbarer Powerstation 2016Wh, Solargenerator AC 2400W (4600W Überspannung)...
  • 【Leistung für fast alles】 – 2400 W Ausgangsleistung für bis zu 13 Geräte gleichzeitig. Mit...
  • 【Kostensparender Solar-Generator 】 – die Stromversorgung steht, egal was passiert. DELTA Max...
EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter 600W 0% VAT, Kostenloses Upgrade auf 800W, Intelligenter...
EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter 600W 0% VAT, Kostenloses Upgrade auf 800W, Intelligenter...
  • [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...
  • [STROM FÜR TAG UND NACHT] Der Mikrowechselrichter ist das Herz des PowerStream Balkonkraftwerks. Er...
EF ECOFLOW Tragbare Powerstation RIVER 2, 256 Wh Solargenerator mit LiFeP04, Schnellladung in 1...
EF ECOFLOW Tragbare Powerstation RIVER 2, 256 Wh Solargenerator mit LiFeP04, Schnellladung in 1...
  • [Schnellste Aufladung auf dem Markt] Mit der X-Stream-Schnellladetechnologie von EcoFlow laden Sie...
  • [Strom für alle wichtigen Geräte] Mit einer Leistung von bis zu 600 W können Sie 5 wichtige...
Anker 511 (Nano) 20W iPhone USB C Ladegerät, PIQ 3.0 Mini Ladegerät, iPad Ladegerät, Geeignet...
Anker 511 (Nano) 20W iPhone USB C Ladegerät, PIQ 3.0 Mini Ladegerät, iPad Ladegerät, Geeignet...
  • FÜR DAS IPHONE: Wir stellen vor: Der guter Freund deines iPhones! Anker Nano ist mit seinen 20W...
  • LADEN MIT STIL: Ab jetzt in vier frischen Farben erhältlich - Schwarz, Weiß, Lavendel und...
Anker 100W USB C Ladegerät, Anker 736 Charger (Nano II 100W) Schnellladegerät, iPad ladegerät,...
Anker 100W USB C Ladegerät, Anker 736 Charger (Nano II 100W) Schnellladegerät, iPad ladegerät,...
  • CES 2022 PREISTRÄGER: Ein Preisträger bei den CES Innovation Awards in der Kategorie Mobilgeräte...
  • EXTREME LADELEISTUNG: Einfach per USB-C-Anschluss verbinden und 100W Laptop-Ladeleistung gönnen.
UGREEN USB C Ladegerät, Nexode Pro 100W GaN Charger Mini USB C Netzteil 3-Port Schnellladegerät...
UGREEN USB C Ladegerät, Nexode Pro 100W GaN Charger Mini USB C Netzteil 3-Port Schnellladegerät...
  • Power zu dem Pro: Kleinere Größe, höhere Energiedichte. Dieser USB C Ladegerät mit 100W...
  • 100W Max Power: Beim USB-C1 Port kann man eine effiziente und superschnelle Ladeleistung von 100W...
AIPER ZT6002 Poolroboter Boden und Wand, Quad-Motorensystem, WavePath Navigationstechnologie, 3...
AIPER ZT6002 Poolroboter Boden und Wand, Quad-Motorensystem, WavePath Navigationstechnologie, 3...
  • INTELLIGENTE NAVIGATION: Der Aiper-Schwimmbadsauger verfügt über das weltweit erste...
  • REINIGT BODEN, WÄNDE UND WASSERLINIE: Ausgestattet mit einem Vierradantriebssystem meistert der...
Powerbank für Magsafe, Magnetische Power Bank 12000mAh, PD 22.5W Schnellladung Kabellose Powerbank...
Powerbank für Magsafe, Magnetische Power Bank 12000mAh, PD 22.5W Schnellladung Kabellose Powerbank...
  • 【Starke magnetische Powerbank 】Diese magnetische Powerbank verwendet innovative drahtlose...
  • 【 USB-A/C schnelles Laden】Der USB-A-Anschluss unterstützt das QC-Protokoll, der USB-C-Anschluss...
soundcore Liberty 4 Pro von Anker, Kabellose Noise Cancelling Kopfhörer, Earbuds mit 7 Sensoren,...
soundcore Liberty 4 Pro von Anker, Kabellose Noise Cancelling Kopfhörer, Earbuds mit 7 Sensoren,...
  • Unvergleichliches Noise Cancelling: Die Liberty 4 Pro Noise Cancelling Earbuds verfügen über 7...
  • Adaptive Geräuschunterdrückung in Echtzeit: Diese kabellosen Earbuds mit Noise Cancelling passen...
Anker SOLIX C300 Tragbare Powerstation, 288Wh LiFePO4 Akku, 300W (Max 600W) Solargenerator, 140W...
Anker SOLIX C300 Tragbare Powerstation, 288Wh LiFePO4 Akku, 300W (Max 600W) Solargenerator, 140W...
Apple 2024 15' MacBook Air Laptop mit M3 Chip: 15,3' Liquid Retina Display, 8 GB gemeinsamer...
Apple 2024 15" MacBook Air Laptop mit M3 Chip: 15,3" Liquid Retina Display, 8 GB gemeinsamer...
  • SUPERLEICHT. M3GAPOWER. – Das ultraschnelle MacBook Air mit dem M3 Chip ist ein supermobiler...
  • MOBILES DESIGN – Superleicht und 11,5 mm dünn, sodass du dein MacBook Air überallhin mitnehmen...
Apple 2023 iMac All-in-One Desktop-Computer mit M3 Chip: 8-Core CPU, 10-Core GPU, 24' 4.5K Retina...
Apple 2023 iMac All-in-One Desktop-Computer mit M3 Chip: 8-Core CPU, 10-Core GPU, 24" 4.5K Retina...
  • MIT DER POWER DES M3 – Erledige mehr in weniger Zeit, mit dem Apple Chip der nächsten Generation....
  • PASST PERFEKT AUF DEINEN SCHREIBTISCH – Das unglaublich dünne All-in-One Design kommt in sieben...
Apple AirTag 4er Pack - Finde und behalte Deine Sachen im Blick: Schlüssel, Geldbörsen, Gepäck,...
Apple AirTag 4er Pack - Finde und behalte Deine Sachen im Blick: Schlüssel, Geldbörsen, Gepäck,...
  • Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...
  • Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln
Apple AirPods Pro 2 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer, Aktive...
Apple AirPods Pro 2 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer, Aktive...
  • VISIONÄRES HÖREN – die AirPods Pro 2 ermöglichen das weltweit erste All in-One Erlebnis für...
  • INTELLIGENTE GERÄUSCHSTEUERUNG – Aktive Geräusch¬unterdrückung blendet bis zu 2x mehr...
UGREEN Nexode USB C Ladegerät 65W GaN Netzteil 3-Port PD Charger 60W PPS kompatibel mit MacBook...
UGREEN Nexode USB C Ladegerät 65W GaN Netzteil 3-Port PD Charger 60W PPS kompatibel mit MacBook...
  • UGREEN Nexode 65W Ladegerät: UGREEN USB C Ladegerät 65W kann Ihr MacBook eine...
  • Ein für alle: Mit 2x USB-C und 1x USB-A Port kann dieses 65W USB C Netzteil gleichzeitig 3 Geräte...
UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät 4 Ports Netzteil GaN Charger PD Schnellladegerät kompatibel mit...
UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät 4 Ports Netzteil GaN Charger PD Schnellladegerät kompatibel mit...
  • REDDOT PREISTRÄGER & 100W BLITZCHARGE: Ladet Laptops mit 100W Maximalleistung! Dank GaN-Technologie...
  • 4 GERÄTE GLEICHZEITIG LADEN: Das All-in-One Design macht es möglich, 4 Geräte gleichzeitig mit...
Philips Hue White E27 Lampe Doppelpack 2x805lm, dimmbar, warmweißes Licht, steuerbar via App,...
Philips Hue White E27 Lampe Doppelpack 2x805lm, dimmbar, warmweißes Licht, steuerbar via App,...
  • Stufenlos dimmbar: Nutzen Sie den Smart Button als Lichtschalter oder auch als abnehmbare...
  • Personalisierte Beleuchtung: Dimmen Sie das warmweiße Licht, um die optimale Beleuchtung für Ihr...
Philips Hue White E27 Viererpack 4x800lm, warmweißes Licht, dimmbar, steuerbar via App, kompatibel...
Philips Hue White E27 Viererpack 4x800lm, warmweißes Licht, dimmbar, steuerbar via App, kompatibel...
  • Einfache Einrichtung per Bluetooth: Hue Lampe eindrehen, Hue App downloaden und bis zu 10 Lampen in...
  • Für die Bedienung im gesamten Zuhause: Erweitern Sie Ihr System mit der Hue Bridge und erleben Sie...
Philips Hue White & Color Ambiance Lily Gartenspot Basis Set 3er Pack (1.770 lm), dimmbare...
Philips Hue White & Color Ambiance Lily Gartenspot Basis Set 3er Pack (1.770 lm), dimmbare...
  • Wegeleuchte IP65 Aluminium Schwarz 24 Volt 8 Watt Kabelgebunden Elektrisch LED 600 lm 49 Watt
  • Farbtemperatur: 2000-6500 Farbton Weiß Farbambiente Müssen Sie in der Farbton-App verschiedene...
Philips Hue White & Color Ambiance E27 LED Lampen (1100lm), TESTSIEGER Stiftung Warentest (01/2024),...
Philips Hue White & Color Ambiance E27 LED Lampen (1100lm), TESTSIEGER Stiftung Warentest (01/2024),...
  • Ihr Zuhause gestalten: Eingesetzt in jede E27 Fassung tauchen die 2 Erweiterungslampen von Hue jedes...
  • Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft das...
Philips Hue White & Color Ambiance Lightstrip Plus Basis-Set V4 (2m), dimmbarer LED Streifen für...
Philips Hue White & Color Ambiance Lightstrip Plus Basis-Set V4 (2m), dimmbarer LED Streifen für...
  • Ihr Zuhause gestalten: Das Leuchtband setzt in jedem Zimmer Ihres Zuhauses tolle Lichtakzente und...
  • Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft das...
Nanoleaf Shapes Hexagon Starter Kit, 9 Smarten LED Panels RGBW - Modulare WLAN 16 Mio. Farben...
Nanoleaf Shapes Hexagon Starter Kit, 9 Smarten LED Panels RGBW - Modulare WLAN 16 Mio. Farben...
  • Erstellen Sie Ihr eigenes Design Mit diesem Licht-Puzzle können Sie die Paneele so arrangieren, wie...
  • Kombinieren Sie die Formen Die Nanoleaf Shapes Leuchtpaneele sind modulare und verfügen über eine...
Nanoleaf Canvas Starter Kit, 9 LED RGBW Smarte Lichtquadrate - Modulare WLAN LED Panels, 16 Mio....
Nanoleaf Canvas Starter Kit, 9 LED RGBW Smarte Lichtquadrate - Modulare WLAN LED Panels, 16 Mio....
  • Nanoleaf Canvas Starterset: 9 intelligente Panels mit RGBW LED (16, 7 m Farbton einschließlich...
  • Touch-Panels Die quadratischen Nanoleaf-Leinwände sind einfach mit der Haptik zu steuern Schalten...
Nanoleaf Shapes Triangle Starter Kit, 9 Smarten Dreieckigen LED Panels RGBW - Modulare WLAN 16 Mio...
Nanoleaf Shapes Triangle Starter Kit, 9 Smarten Dreieckigen LED Panels RGBW - Modulare WLAN 16 Mio...
  • Modulare, berührungsempfindliche Lichtpaneele machen das Konzept der intelligenten Beleuchtung zu...
  • Entworfen mit Connect+ Technologie, um mit anderen Formen zusammenzuarbeiten und Lichtmosaike zu...
Apple 2024 MacBook Pro Laptop mit M4 Pro Chip mit 12-Core CPU und 16-Core GPU: 14,2' Liquid Retina...
Apple 2024 MacBook Pro Laptop mit M4 Pro Chip mit 12-Core CPU und 16-Core GPU: 14,2" Liquid Retina...
  • MIT DER POWER DES M4 PRO ODER M4 MAX – Das 14" MacBook Pro mit M4 Pro oder M4 Max Chip bietet...
  • CHAMPION CHIPS – Der M4 Pro Chip erledigt anspruchsvolle Aufgaben wie das Kompilieren von...
Apple 2024 MacBook Pro Laptop mit M4 Pro Chip mit 14-Core CPU und 20-Core GPU: 16,2' Liquid Retina...
Apple 2024 MacBook Pro Laptop mit M4 Pro Chip mit 14-Core CPU und 20-Core GPU: 16,2" Liquid Retina...
  • MIT DER POWER DES M4 PRO ODER M4 MAX – Das 16" MacBook Pro mit M4 Pro oder M4 Max Chip bietet...
  • CHAMPION CHIPS – Der M4 Pro Chip erledigt anspruchsvolle Aufgaben wie das Kompilieren von...
