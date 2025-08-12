Anker SOLIX hat heute das neue Solarbank Multisystem angekündigt. Dabei handelt es sich um eine modulare Energielösung, die laut Hersteller einfacher zu installieren sowie flexibler und kosteneffizienter ist als herkömmliche Balkon- und Hausspeichersysteme. Das Anker SOLIX Multisystem bietet bis zu 4,8 kW Ausgangs- und 14,4 kW PV-Eingangsleistung.

Anker SOLIX präsentiert das Solarbank Multisystem: bis zu 4,8 kW Ausgangsleistung

Über die Anker SOLIX Solarbank 3 Pro haben wir in den letzten Woche ausführlich berichtet und diese getestet. Nun kündigt Anker SOLIX das Solarbank Multisystem an. Dabei handelt es sich um eine Möglichkeit, mehrere Solarbank 3 Pro miteinander zu verknüpfen. Das Ganze funktioniert über das sogenannte Power Dock. Dabei handelt es sich um die zentrale Steuereinheit, mit der die Solarbänke parallel geschaltet werden können.

Das Anker SOLIX Power Dock verfügt über vier Anschlüsse mit einer maximalen Leistung von je 3.600 W für die Solarbänke, zwei Anschlüsse für den EV Charger und überträgt den Strom mit einer maximalen Leistung von 4,8 kW – das sind 1,2 kW pro Solarbank mit bidirektionalem Wechselrichter – in das Hausnetz. Dank des eingebauten Wechselrichters können die Nutzer auch von dynamischen Stromtarifen profitieren.

Durch den Parallelbetrieb von bis zu vier Solarbanks über das Anker SOLIX Power Dock lässt sich eine deutlich höhere Leistung erzielen als mit einem Einzelgerät: Bis zu 4,8 kW können in das Hausnetz eingespeist werden, während bis zu 14,4 kW erzeugte Solarenergie in die Solarbanks fließt (je Solarbank bis zu 3600W). So gelangt mehr in die Batterien, während gleichzeitig der Haushaltsverbrauch mit mehr Strom dank der hohen Ausgangsleistung versorgt wird. Die Einrichtung des Power Docks und die Registrierung des Systems muss von einem zertifizierten Elektriker durchgeführt werden.

Das Solarbank Multisystem ist mit dem Anker SOLIX V1 Smart EV Charger kompatibel: Ein zusätzlicher Anschluss ist auf dem Power Dock reserviert, der sowohl 7,4 kW einphasige als auch 11 kW dreiphasige Ladeanschlüsse umfasst. Mit der Smart Charging-Option plant die integrierte KI automatisch und intelligent den Ladevorgang. Das Handling des Ladesteckers ist zudem so konzipiert, dass er mit einer Hand bedient werden kann, um die Nutzung in allen Alltagssituationen zu erleichtern.

Der V1 kann natürlich auch als eigenständiges EV-Ladegerät verwendet, ohne Verbindung zu jeglichen Solar-Speichersystemen. Darüber hinaus unterstützt das Power Dock einphasige 7,4-kW- und dreiphasige 11-kW-Ladesäulen von Drittanbietern, die über CEE-Stecker an das Power Dock angeschlossen und als normale Haushaltsgeräte verwendet werden können.

Preis & Verfügbarkeit

Das Anker SOLIX Solarbank Multisystem kann ab sofort vorbestellt werden. Das Power Dock beginnt bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 399 Euro. Vom 12. August bis zum 1. September 2025 erhalten registrierte Vorbesteller einen Rabatt von 25 Prozent auf ausgewählte Produkte und Bundles. Das Power Dock ist zusammen mit einer Solarbank 3 Pro zu einem UVP von 1.898 Euro erhältlich, mit zwei Solarbanken 3 Pro liegt das Angebot bei 3.397 Euro.

