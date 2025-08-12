Apple hat im Laufe des gestrigen Tages nicht nur die die Beta 6 zu iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 und Co. veröffentlicht, sondern für Entwickler auch den Release Candidate 2 zu macOS Sequoia 15.7 freigegeben.

Apple veröffentlicht macOS Sequoia 15.7 Release Candidate 2 für Entwickler

Entwickler, die noch nicht das kommende große macOS 26 Update testen und nach wie vor mit macOS Sequoia unterwegs sind, haben ab sofort die Möglichkeit, sich den Release Candidate 2 zu macOS 15.7 zu installieren. Das Ganze kann in der Update-Rubrik in den Einstellungen ausgewählt werden.

Neue Funktionen solltet ihr mit dem Update auf macOS 15.7 nicht erwarten. Vielmehr arbeitet Apple unter der Haube und kümmert sich um Fehler und Sicherheitslücken. In den Release-Notes hießt es

Dieses Update enthält wichtige Sicherheitsfixes und wird allen Benutzern empfohlen.

Es ist schwer abzuschätzen, wann Apple die finale Version von macOS 15.7 veröffentlicht. Der Release Candidate 2 impliziert, dass das Update zeitnah erfolgt. Denkbar wäre aber auch eine Freigabe parallel zu macOS 26. Allerdings würden bis dahin noch rund vier bis 5 Wochen vergehen. Von daher ist eine zeitnahe Freigabe in unseren Augen eher wahrscheinlich.