Die Intervalle werden kürzer. Nachdem Apple in der vergangenen Woche die Beta 5 zu iOS 26 und Co. veröffentlicht hatte, steht in dieser Woche bereits die Beta 6 an. Mit großen Schritten bewegen wir uns auf die finale Version zu, die für Mitte September erwarte wird. Auch dieses Mal stellt sich die Frage, welche Veränderungen die Beta 6 im Vergleich zur Beta 5 mit sich bringt.

iOS 26 Beta 6: Das ist neu

Neue Klingeltöne

Mit der Beta 6 implementiert Apple neue Klingeltöne ins System. Auf diese sind wir bereis mit einem separaten Artikel eingegangen.

Schalter

Mit Schalter (Toggles) haben jetzt einen Liquid Glass Effekt, wenn sie berührt werden.

Sperrbildschirm

Der Liquid-Glass-Effekt auf dem Sperrbildschirm wurde leicht angepasst. Die Uhr ist etwas transparenter, bietet aber immer noch die Milchglas-Optik. Die Uhr hat zudem einen eher dreidimensionalen, schwebenden Look, der zum restlichen Liquid-Glass-Design passt.

Navigationsleiste

Die Navigationsleisten in Apps wurden leicht aktualisiert, um die Transparenz zu verbessern, ohne die Lesbarkeit zu beeinträchtigen. An einigen Stellen ist die Transparenz stärker, an anderen ist der Hintergrund undurchsichtiger. Dies ermöglicht, dass der Text auch dann noch gut abgelesen werden kann, wenn der Hintergrund unruhig ist.

App-Animation

Apple hat die Animation zum Öffnen und Schließen von Apps geändert, so Macrumors. Das Ganze wirkt jetzt deutlich schneller als zuvor. Die Animation weist einen ganz leichten Wippeffekt.

iOS 26 beta 6 brings new animations when opening and closing apps pic.twitter.com/u2BiXZDVTg — Aaron (@aaronp613) August 11, 2025

Kamera

Der Schalter für die Kamera-App zur Steuerung des klassischem Modus, der mit der Beta 5 eingeführt wurde, wurde nun wieder entfernt. Somit kann die Scrollrichtung nicht manuell umgekehrt werden.

Einführungs-Video

Apple hat mit der Beta 6 ein Einführungsvideo implementiert.

iOS 26 beta 6 adds a new onboarding video. You can view it below (Text is shown on your device, this is the raw video file) pic.twitter.com/81dSbVmFwm — Aaron (@aaronp613) August 11, 2025

Vorschau-App

Apple hat das Design der Vorschau-App geändert und größere Schaltflächen zum Erstellen eines neuen Dokuments und zum Scannen eines Dokuments hinzugefügt. Beim Scannen eines Dokuments hat sich auch die Position der Schaltflächen geändert und sie befinden sich nun unten auf der Benutzeroberfläche und nicht mehr oben.