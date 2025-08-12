Mit iOS 26 weitet Apple seine Übersetzungsfunktionen offenbar weiter aus, diesmal direkt aufs Ohr. Die aktuelle Beta-Version gibt einen vielsagenden Hinweis darauf, dass bald auch spontane Gespräche mit den AirPods live übersetzt werden könnten. Und zwar ganz ohne iPhone in der Hand.

Neue Geste für neue Funktion

In der sechsten Entwickler-Beta von iOS 26 wurde ein neues Systembild für die AirPods entdeckt. Es zeigt eine bislang unbekannte Geste, nämlich das gleichzeitige Drücken beider AirPods-Stiele. Auffällig ist dabei die Verbindung zur Übersetzen-App sowie die Darstellung von Text in mehreren Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Portugiesisch und Deutsch. Die Geste scheint also direkt mit dem neuen Live-Übersetzungs-Feature verknüpft zu sein.

Live-Übersetzung

Apple hatte die Live-Übersetzung bereits auf der WWDC 25 vorgestellt. Die neue Funktion überbrückt in Nachrichten, FaceTime und der Telefon-App Sprachbarrieren mit Sprach- und Textübersetzungen in Echtzeit. Doch der Einsatz mit den AirPods blieb auf der Bühne unerwähnt. Laut einem früheren Bericht von Bloomberg war genau das aber längst in Entwicklung. Die AirPods als diskreter Dolmetscher im Alltag wäre ein plausibler Schritt, vor allem in Konkurrenz zu Wearables wie den Meta Ray-Ban-Brillen, die ähnliche Funktionen bieten.

Hardwareanforderungen

Noch ist nicht bekannt, auf welchen iPhones die neue Geste tatsächlich unterstützt wird. Da ein Großteil der Rechenleistung wohl nicht auf den AirPods selbst stattfinden kann, liegt die Vermutung nahe, dass nur Modelle mit Apple Intelligence und entsprechendem Chip infrage kommen. Bei anderen Übersetzungsfunktionen liegt die Messlatte bei dem iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16e sowie dem iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max.

Aktuell bezieht sich der Hinweis in der Beta ausschließlich auf die AirPods Pro der zweiten Generation und die AirPods der vierten Generation.

Mögliche Exklusivität für das iPhone 17

Ein Gerücht hält sich dabei besonders hartnäckig. So könnte die neue Funktion exklusiv für das kommende iPhone 17 reserviert sein. Ein entscheidender Faktor ist die technische Anforderung. Echtzeitübersetzung im direkten Gespräch erfordert extrem niedrige Latenz, was Apple mit neuer Hardware besser garantieren könnte. Sicher ist das zwar nicht, aber es würde erklären, warum das Feature bislang unter Verschluss blieb.