In etwa vier Wochen wird Apple die Katze aus dem Sack lassen und die neue iPhone 17 Familie ankündigen. Erstmals wird auch ein Air-Modell von der Partie sein. Dafür – so die Gerüchteküche – wird Apple das Plus-Modell einstampfen. Nun gibt es frische Informationen zum verbauten Prozessor beim iPhone 17 Air.

iPhone 17 Air soll A19 Pro mit 5-Kern GPU erhalten

Leaker Mixed Focus Digital berichtet, dass Apple beim iPhone 17 Air auf einen A19 Pro Chip mit einer 5-Kern GPU setzen wird. Weiter heißt es, dass die beiden iPhone 17 Pro Modelle einen A19 Pro Chip mit 6-Kern GPU erhalten wird.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Leaker detaillierter zu den Chip-Spezifikationen des iPhone 17 Air äußert. Die reduzierte Anzahl an GPU-Kernen implizier, dass Apple möglicherweise thermische Einschränkungen im schlankeren Design des iPhone 17 Air berücksichtig. Die meisten Benutzer werden den Leistungsunterschied bei normaler Nutzung nicht bemerken.

Weiter spricht der Leaker davon, dass Apple beim Standard-Modell auf den A19 Chip (ohne Pro) setzt.

In den letzten Jahren konnte Fixed Focus Digital immer mal wieder seine sehr guten Apple Kontakte nachweisen. So verriet er im Vorfeld der Ankündigung des iPhone 16e den Namen des aktuellen Einsteigermodells. Aktuell gehen wir davon aus, dass Apple die neue iPhone 17 Reihe am 09. September 2025 ankündigen wird.