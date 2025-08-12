Immer mehr Hinweise sprechen dafür, dass Apple beim iPhone 17 die Preise anheben wird. Doch wer sich für das iPhone 17 Pro interessiert, könnte zumindest einen Bonus erhalten. Denn laut Leaks soll der Einstiegsspeicher des iPhone 17 Pro bei 256 GB liegen.

iPhone-Preiserhöhung erwartet

Mehrere Insider mit guter Trefferquote bestätigen inzwischen eine Erhöhung um rund 50 US-Dollar für das iPhone 17 Lineup. Hintergrund sollen vor allem die gestiegenen Kosten durch US-Zölle auf in China produzierte Geräte sein. Zwar will Apple verstärkt auf eine Fertigung in Indien setzen, doch eine vollständige Verlagerung zum Marktstart des iPhone 17 scheint unrealistisch.

Zudem will sich Apple nicht auf die Unvorhersehbarkeit der US-Handelspolitik verlassen. Bei der Einfuhr von indischen Produkten gibt es derzeit noch eine Sonderregelung. So werden hier Halbleiter und verwandte Produkte von der letzten Zollerhöhung ausgenommen. Es scheint, dass sich Trump aufgrund Apples jüngstem Investitionsversprechen noch zurückhält. Die Frage ist jedoch, wie lange das der Fall sein wird. Trump hat bereits in Aussicht gestellt, dass niemand mit einem Freifahrtschein rechnen sollte. Das ist für Apple natürlich keine sichere Grundlage für Preiskalkulationen, weswegen die Preiserhöhungen wohl unumgänglich sind.

Bisher hatte Apple die Mehrkosten selbst getragen und allein im zweiten Quartal rund 900 Millionen US-Dollar kompensiert. Nun dürften Teile dieser Belastung an die Kunden weitergegeben werden. Analysten rechnen mit einer Preisanpassung bei fast allen Modellen, einzig das Standardmodell könnte verschont bleiben. Beim „Einsteiger“-iPhone 17 befürchtet Apple womöglich, dass eine Preiserhöhung den Absatzzahlen zu sehr schaden könnte.

Auch wenn sich eine Preiserhöhung primär auf den US-Markt beziehen sollte, ist es wahrscheinlich, dass Apple im Zuge einer Mischkalkulation auch in anderen Ländern an der Preisschraube dreht.

iPhone 17 Pro mit 256 GB als neuer Standard

Wer sich für das iPhone 17 Pro interessiert, dürfte immerhin mehr Speicher für sein Geld bekommen. Laut dem Leaker Instant Digital wird das iPhone 17 Pro Modell nicht wie üblich mit 128 GB, sondern mit 256 GB Speicher starten. Ein ähnlicher Schritt erfolgte bereits beim iPhone 15 Pro Max, bei dem Apple die kleinste Speicheroption gestrichen und das Gerät direkt mit 256 GB ausgeliefert hatte.

Preisüberblick zur neuen iPhone-Generation

Wenn sich die aktuellen Hinweise bewahrheiten, ergibt sich für den US-Markt folgende Preisstruktur:

iPhone 17: 799 US-Dollar

iPhone 17 Air: 949 US-Dollar

iPhone 17 Pro (256 GB): 1.049 US-Dollar

iPhone 17 Pro Max: 1.249 US-Dollar

Wie 9to5Mac anmerkt, dürfte es das neue iPhone 17 Air unter diesen Umständen schwer haben, eine breite Käuferschicht zu erreichen. Zwar punktet es mit einem besonders schlanken Design, doch bei vergleichsweise schwacher Ausstattung ist der Preisaufschlag nicht leicht zu rechtfertigen.