Wer auf ein neues MacBook Pro mit Apples nächstem M5 Chip wartet, muss sich wahrscheinlich noch länger gedulden. Der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo hat in einer aktuellen Einschätzung angedeutet, dass die nächsten Modelle erst 2026 auf den Markt kommen könnten. Damit würde sich der zuvor erwartete Start von Ende 2025 auf nächstes Jahr verschieben.

Komplexe Chipfertigung bremst Apple

Grund für die Verspätung sind laut Kuo die aufwändigen Produktionsprozesse der M5 Prozessoren. Während bei zukünftigen iPhone-Chips die Produktionsprozesse für eine höhere Ausbeute und Effizienz zusammengelegt werden, sollen die High-End-Varianten des M5 weiterhin in einem separaten Verfahren hergestellt werden. Diese technische Unterscheidung ist entscheidend für die Zuverlässigkeit der komplexen Pro-Chips und scheint die Produktionszeitpläne maßgeblich zu beeinflussen.

Auch Bloomberg-Reporter Mark Gurman hatte bereits berichtet, dass Apple intern über eine Verschiebung der M5 MacBook Pro Modelle nachdenkt. Die jüngsten Aussagen von Kuo geben dieser Überlegung nun Rückenwind, womit ein Release im Jahr 2026 wahrscheinlicher wird.

Neues Design und OLED erst mit dem M6

Für alle, die nicht unter akutem Zugzwang stehen, könnte sich das Überspringen der M5 Generation als kluger Schachzug erweisen. Berichten zufolge plant Apple für die darauffolgenden Modelle mit M6 Chips wesentlich umfassendere Neuerungen.

Das Highlight dürfte der lang ersehnte Wechsel zu einem OLED-Display sein. Zudem steht laut der Gerüchteküche mit dem Modell das nächste Redesign an, was uns ein deutlich dünneres MacBook verspricht. Je nach Gerüchtelage könnte das OLED-Modell sogar bereits Ende nächsten Jahres oder Anfang 2027 erscheinen.