Elon Musk hat sich öffentlich darüber beschwert, dass Apple und der App Store angeblich die ChatGPT-App von OpenAI bevorzugt behandeln und diese prominent bewerben. Nun hat sich Apple zum Vorwurf geäußert und noch einmal klar gemacht, dass der App Store „fair und unvoreingenommen“ sei.

Apple bestreitet Elon Musks Vorwürfe zur Bevorzugung von ChatGPT im App Store

Gegenüber Mark Gurman von Bloomberg hat sich Apple zu den Vorwürfen von Elon Musk wie folgt geäußert

Der App Store ist fair und unvoreingenommen gestaltet. Wir präsentieren Tausende von Apps in Charts, algorithmischen Empfehlungen und kuratierten Listen, die von Experten nach objektiven Kriterien ausgewählt wurden. Unser Ziel ist es, Nutzern eine sichere Suche und Entwicklern wertvolle Möglichkeiten zu bieten. Wir arbeiten mit vielen Partnern zusammen, um die Sichtbarkeit von Apps in sich schnell entwickelnden Kategorien zu erhöhen.

Was war passiert? Elon Musk drohte Apple kürzlich mit einer Klage und behauptete, das das Unternehmen aus Cupertino gegen Kartellrecht verstoße, indem es ChatGPT gegenüber anderen KI-Apps wie Grok bevorzuge. Musk sagte „Apple verhält sich auf eine Weise, die es jedem KI-Unternehmen außer OpenAI unmöglich macht, Platz 1 im ‌App Store‌ zu erreichen, was eindeutig einen Verstoß gegen das Kartellrecht darstellt. xAI wird umgehend rechtliche Schritte einleiten.“ Echte Beweise lieferte Musk allerdings nicht.

Interessanterweise meldete sich auch Sam Altman von OpenAI zur Materie zu Wort. Dieser warf Musk vor, selbst die X-Algorithmen zu manipulieren, um sich selbst und seinen Unternehmen Vorteile zu verschaffen.