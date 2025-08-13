United Airlines hat Bekanntheit gegeben, dass vollständige Staffeln ausgewählter Apple TV+ Erfolgsserien kostenlos während eines Fluges über die Bildschirme an Bord sowie über die United-App gestreamt werden können. Zu den kostenlosen Inhalten gehören unter anderem Severance, Shrinking, Ted Lasso, Slow Horses, Silo und mehr.

Apple TV+ bei United Airlines Flügen jetzt kostenlos

Kunden, die zukünftig mit United Airlines fliegen, kommen in den Genuss, kostenlos auf ausgewählte Apple Original Serien zuzugreifen. So werden unter anderem Severance, Shrinking, Ted Lasso, Slow Horses, Silo und weitere Serien in den mehr als 130.000 Bildschirmen in den Rückenlehnen sowie über die United-App zur Verfügung stehen. Bereits im kommenden Monat sollen The Morning Show und Bad Sisters folgen.

Die Fluggesellschaft wird weiterhin jeden Monat neue Staffeln und Inhalte hinzufügen, darunter mehr als 250 TV-Serienfolgen, Dokumentarfilme und Filme.

„Apple kreiert bahnbrechende Originalserien, und United-Reisende werden es lieben, die beliebten Apple Originals auf ihrem nächsten Flug kostenlos zu sehen“, so Mark Muren, Managing Director of Product, Identity and Loyalty bei United. „Wir setzen einen neuen Standard für ein erstklassiges Borderlebnis, und unsere einzigartige Zusammenarbeit mit Apple TV+ bietet Fluggästen mehr hochwertige Inhalte auf den neuesten hochauflösenden Bildschirmen in den Sitzlehnen.“

Die Einführung von Apple TV+ steht im Einklang mit den Plänen von United, im Zuge der Auslieferung von Hunderten neuer Flugzeuge und der Umrüstung bestehender Flugzeuge mehr als 300.000 Bildschirme in der gesamten Flotte zu installieren.

United unterstützt außerdem die Funktionen „Live Activities“ und „Teilen von Objekten in der Wo ist? App“