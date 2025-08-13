Während die Sommermonate bei Apple traditionell ruhiger verlaufen, deutet vieles darauf hin, dass der Herbst 2025 umso spannender wird. Zahlreiche neue Produkte könnten noch vor Jahresende erscheinen. Von neuen iPhones über Apple Watches bis hin zu aktualisierten iPads und Home-Geräten steht eine breite Palette an Updates bevor. Die Gerüchteküche versorgt uns derweil mit einem Ausblick auf das zu erwartende Lineup. Dabei zeigt sich, dass wir dieses Jahr noch mindestens zehn neue Geräte erwarten können.

iPhone 17 Serie

Apple plant laut den aktuellen Gerüchten vier Varianten des iPhone 17. Die Basisversion bleibt dem Design des Vorgängers treu, bekommt jedoch mit dem A19 Chip mehr Leistung, eine auf 6,3 Zoll gewachsene Displaydiagonale, ein Upgrade auf eine 24-Megapixel-Frontkamera und erstmals ein 120-Hertz-Display.

Neu im Lineup ist das iPhone 17 Air. Mit einem ultradünnen und leichten Gehäuse sowie einem 6,6-Zoll-Display zielt es auf Nutzer, die Wert auf die bestmögliche Mobilität legen. Dazu kommen 12 GB RAM, eine einzelne 48-Megapixel-Kamera auf der Rückseite und eine 24-Megapixel-Frontkamera.

Das iPhone 17 Pro setzt auf drei 48-Megapixel-Kameras, ein neues Kameramodul-Design und eine Aluminiumrahmen-Konstruktion. Neben dem A19 Pro Chip und 12 GB RAM ist auch von einer neuen Farboption in Orange oder Kupfer die Rede. Dank eines „Vapor Chamber“-Kühlsystems soll das Gerät kühler laufen. Das iPhone 17 Pro Max setzt mit einem größeren Akku noch einen drauf, wobei auch das Gehäuse etwas dicker werden könnte.

Apple Watch

Bei der Apple Watch Ultra 3 könnte Apple erstmals 5G und Satellitenkommunikation integrieren. Damit ließen sich selbst abseits von Mobilfunk und WLAN Nachrichten senden. Hinzu kommen ein etwas größeres Display, ein neues S11 Chipdesign sowie schnelleres Laden.

Die Apple Watch Series 11 steht eher für evolutionäre Verbesserungen. Ein S11 Chip und kleinere Anpassungen dürften im Vordergrund stehen. Erste Hinweise im Code von iOS 26 deuten zudem auf eine neue Funktion namens „Sleep Score“ hin, die eine Schlafbewertung bietet und exklusiv für die neuen Modelle vorgesehen sein könnte.

Die SE-Reihe wurde zuletzt im Jahr 2022 aktualisiert. Die Apple Watch SE 3 dürfte nun mit größeren Displays nachziehen. Frühe Gerüchte zu einem farbenfrohen Kunststoffgehäuse scheinen sich jedoch nicht zu bewahrheiten.

iPad Pro und Vision Pro

Das nächste iPad Pro soll den neuen M5 Chip erhalten. Zusätzlich ist die Rede von zwei Frontkameras, um sowohl im Hoch- als auch im Querformat ideal zu funktionieren. Auch das Vision Pro Headset wird wohl mit dem M5 ausgestattet und soll ein neues Kopfband bekommen, das den Tragekomfort deutlich verbessert. Optisch bleiben beide Geräte voraussichtlich unverändert. Macs mit M5 Chips werden hingegen wohl erst 2026 erscheinen.

Apple TV 4K und HomePod mini 2

Beim Apple TV 4K (4. Generation) wird mit einem schnelleren Chip, Wi-Fi 6E oder sogar Wi-Fi 7 sowie einem eigens entwickelten Bluetooth- und WLAN-Modul gerechnet. Eine FaceTime-Kamera wurde von Insidern zwar auch des Öfteren erwähnt, scheint aber zumindest für dieses Jahr kein Thema zu sein.

Der HomePod mini (2. Generation) soll eine verbesserte Klangqualität bieten und einen schnelleren Chip erhalten. Im Gespräch sind der S9 oder S10, mit einer kleinen Chance für den Einsatz des S11, der mit der nächsten Apple Watch Generation eingeführt werden soll.

Apples AirTag ist seit seinem Debüt im April 2021 ein zuverlässiger Begleiter, wenn es um das Finden unserer Schlüssel, Taschen und Portemonnaies geht. Schon länger gibt es Gerüchte, dass Apple an einer zweiten Generation des Objekt-Trackers arbeitet. Zu erwarten sind eine größere Reichweite und ein manipulationssicherer Lautsprecher. Statt die iPhone‑Präzisionssuche zu nutzen, sollen die neuen AirTags auch mit der Vision Pro in der Mixed‑Reality‑Ansicht geortet werden können.

Wie MacRumors in Aussicht stellt, werden die meisten der Neuheiten für den September oder Oktober erwartet.

Was sonst noch möglich ist

Zwei weitere Produkte könnten noch im Jahr 2025 den Weg ins Apple-Portfolio finden. So heißt es, dass noch dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres die AirPods Pro 3 mit verbessertem Noise Cancelling und einem neuen Design erscheinen sollen. Das Studio Display könnte ebenfalls ein Update mit Mini-LED-Technologie erhalten, vermutlich Ende 2025 oder Anfang 2026. Darüber hinaus arbeitet Apple möglicherweise an einem neuen MagSafe-Ladegerät und weiteren Beats-Produkten.