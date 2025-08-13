Seit Apple vor mehr als drei Jahren den 27-Zoll-iMac eingestellt hat, ist der 24-Zoll-iMac das einzige All-in-One-Gerät im Sortiment. Der Schritt war Teil des Wechsels von Intel-Prozessoren zu Apple Silicon. Wer jedoch auf einen größeren Bildschirm gehofft hat, schaut seitdem in die Röhre oder genauer gesagt ins Studio Display. Nun stellt sich MacRumors die Frage: „Wird es jemals wieder einen größeren iMac geben?“

Gerüchte um ein 32-Zoll-Modell

Sowohl Mark Gurman von Bloomberg als auch der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo berichteten Ende 2023, Apple arbeite an einem iMac mit 32-Zoll-Bildschirmdiagonale. Kuo zufolge soll das Display mit Mini-LED-Technologie ausgestattet sein. Diese Technik könnte eine höhere Helligkeit und einen deutlich besseren Kontrast liefern als die aktuelle LCD-Version. Ein Marktstart sollte im Jahr 2025 erfolgen.

Seit diesen Meldungen ist es auffallend ruhig rund um den angeblichen 32-Zoll-iMac geworden. Im Februar gab Gurman lediglich zu Protokoll, Apple werde „wahrscheinlich irgendwann“ wieder ein Modell mit größerem Bildschirm anbieten. Weitere Details blieben jedoch aus. Apple selbst gab zwischenzeitlich zu Protokoll, dass der 24-Zoll-iMac eine gute Mittellösung sowohl für den 21,5 Zoll als auch für den 27-Zoll-iMac sei.

Kurz gesagt, das Neueste zum größeren iMac ist leider, dass es keine handfesten Neuigkeiten gibt. Zumindest gehen die Insider weiterhin davon aus, dass es über kurz oder lang ein solches Modell geben wird. Apple wird den 24-Zoll-iMac voraussichtlich Anfang nächsten Jahres mit dem M5-Chip aufrüsten. Das wäre der nächste sinnvolle Zeitpunkt für das Unternehmen, den mutmaßlichen 32-Zoll-iMac auf den Markt zu bringen.

Größere Alternativen zum 24-Zoll-iMac

Bis dahin müssen Nutzer, die mehr Bildschirmfläche wollen, auf externe Monitore setzen. Apple bietet aktuell das 27-Zoll-Studio Display (seit 2022) und das 32-Zoll-Pro Display XDR (seit 2019) an. Beide lassen sich mit einem Mac Studio oder Mac mini kombinieren, ersetzen jedoch nicht das klassische All-in-One-Erlebnis eines iMacs.